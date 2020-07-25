 藏匿领事馆后被捕 中国学者唐娟出庭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2020

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藏匿领事馆后被捕 中国学者唐娟出庭

中国科学家唐娟被控签证欺诈，美国当局称她为了在美国工作而隐瞒其解放军身份。她被捕后在27日首次出庭，不过关于她是如何被捕还没有确切的消息证实。

China Peking | Chinesische und US-amerikanische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/A. Wong)

加利福尼亚大学戴维斯分校表示，访问研究员唐娟已在6月离职。

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在美国周三传出一名遭美国联邦调查局控诉签证诈欺的中国军事科学家唐娟藏匿於中国驻旧金山领事馆内後，美国司法部周四宣布以签证诈欺起诉4名隐瞒与中国解放军关系的中国研究员，并称他们由中国官方派至美国大学窃取机密。

(德国之声中文网)  37岁中国科学家唐娟涉隐瞒军籍申请美国签证，周一(7月27日)在联邦法院透过视频首次出庭，她被指有潜逃风险不获保释，须继续羁押在北加州沙加缅度郡立监狱 (Sacramento County Main Jail)，案件押后到8月10日再审。

案件由加州东区法庭法官巴恩斯 (Deborah Barnes)审理，法庭没有公开画面，外界仅以电话听审。在10分钟的审讯中，唐娟全程一言不发，由辩护律师代答。

辩护律师威廉斯 (Heather Williams)说，中国公民在海外遇到法律问题寻求领事协助属惯常做法，不代表唐娟有干犯罪行，又强调其军装照片到底有什么意义言之尚早，只能确定她可能在签证申请上犯错，「我们的政府似乎对中国越来越敌视，我们希望唐博士不用为这种敌视付出代价」。

目前有关于唐娟如何被捕，是自己投案还是领事馆交人尚无确切的消息证实。

USA I Juan Tang (picture -alliance/AP/Justice Department)

律师透露，美国FBI探员没收了唐的护照，迫使她的小女儿独自返回中国。

受雇空军第四军医大学

法庭资料显示，唐娟是中国解放军军官，受雇于空军第四军医大学。起诉书指唐在去年10月准备到加州大学戴维斯分校放射肿瘤学系工作，申请J-1访问学者签证时隐瞒军方身份，6月接受FBI查访时又矢口否认。当局搜查她的住所，发现其军装照片，并审查了她在中国发表的文章，确定其军籍。

唐娟受FBI查问后躲进旧金山的中国领事馆，上周与另外三名在美中国科学家被捕，同被控签证欺诈。一旦罪成，最高可判监10年和罚款25万美元。

邹宗翰/李澄欣 (美联社)

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