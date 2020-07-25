藏匿领事馆后被捕 中国学者唐娟出庭

(德国之声中文网) 37岁中国科学家唐娟涉隐瞒军籍申请美国签证，周一(7月27日)在联邦法院透过视频首次出庭，她被指有潜逃风险不获保释，须继续羁押在北加州沙加缅度郡立监狱 (Sacramento County Main Jail)，案件押后到8月10日再审。

案件由加州东区法庭法官巴恩斯 (Deborah Barnes)审理，法庭没有公开画面，外界仅以电话听审。在10分钟的审讯中，唐娟全程一言不发，由辩护律师代答。

辩护律师威廉斯 (Heather Williams)说，中国公民在海外遇到法律问题寻求领事协助属惯常做法，不代表唐娟有干犯罪行，又强调其军装照片到底有什么意义言之尚早，只能确定她可能在签证申请上犯错，「我们的政府似乎对中国越来越敌视，我们希望唐博士不用为这种敌视付出代价」。

目前有关于唐娟如何被捕，是自己投案还是领事馆交人尚无确切的消息证实。

受雇空军第四军医大学

法庭资料显示，唐娟是中国解放军军官，受雇于空军第四军医大学。起诉书指唐在去年10月准备到加州大学戴维斯分校放射肿瘤学系工作，申请J-1访问学者签证时隐瞒军方身份，6月接受FBI查访时又矢口否认。当局搜查她的住所，发现其军装照片，并审查了她在中国发表的文章，确定其军籍。

唐娟受FBI查问后躲进旧金山的中国领事馆，上周与另外三名在美中国科学家被捕，同被控签证欺诈。一旦罪成，最高可判监10年和罚款25万美元。

邹宗翰/李澄欣 (美联社)

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