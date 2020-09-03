藏人行政中央负责人：不放弃谋求真正自治

（德国之声中文网）洛桑森格周三（10月7日）对德国之声表示，他仍在为实现西藏自治而奋斗。他承认，由于身处流亡环境，不论是美国总统选举、日本首相易人，还是欧洲的任何一个国家，无论世上发生什么事情都会影响到藏人。但他强调，藏人行政中央都会尽力而为，引起世人的关注。他指出，"过去60年里，我们始终立足于自己，笃行非暴力原则，将自治作为目标。因此，我们仍在这里。"

洛桑森格说，这个纪念日对流亡藏人而言是痛苦的提醒，"纪念日意味着摧毁、非法占领和对藏人的暴力征服。"

1950年10月，中国开始吞并事实自治的西藏，人民解放军占领了昌都。1951年10月，第14世达赖喇嘛正式接受了所谓的《十七条协议》，该协议承诺西藏自治。

后取名为藏人行政中央的西藏流亡政府于1959年在印度境内建立，由流亡藏人选举产生。2011年，达赖喇嘛放弃政治领袖身份后，洛桑森格当选为藏人行政中央司政。

北京坚称西藏数百年来就是中国领土的一部分，1900年代的事实独立是非正常情况。

洛桑森格与达赖喇嘛2011年8月在达兰萨拉

"五指政策"

在接受德国之声的采访中，洛桑森格谴责中国蓄谋已久，欲将西藏作为占领位于印度、不丹和克什米尔的地区的跳板。他指出，毛泽东在1940年代曾说过，西藏犹如一棵棕榈树，夺下后，"我们就能前出，进入拉达尔、尼泊尔、锡金、不丹和阿鲁纳恰尔这五指地区。"洛桑森格担心，这一"五指政策"近年会恢复实施。分析家们指出，这一政策是今年中印之间再度爆发边境暴力事件的根本原因。

洛桑森格司政谴责中国在该地区维稳只是为了汉人的利益，藏人遭受打压。他指出，习近平本人说过，中国的稳定与安全取决于西藏的稳定与安全。"因此，对中国而言，西藏非常非常重要"。洛桑森格提醒世人注意，"他（习近平）说和平，意味着要同化藏人；他说维稳，意味着压迫西藏人民、控制西藏。这就是他的想法。"

论及北京在藏区的投资，洛桑森格说，那只有利于入藏的汉人。有报道说，中国计划向藏区投资1万亿元人民币（1250亿欧元），用于基础设施建设，其中包括铁路和公路项目。他警告说，铁路将使更多汉人入藏，将更多自然资源从西藏运去中国，"同样， 公路也将主要用于连接我们的自然资源。机场也用于带来更多的军队与汉人。"他强调："这是一种同化手段。是的，他们（指北京）谈发展。问题是，对谁有利？主要是中国人受惠于在西藏的开发项目。"

一场决定了西藏命运的战役 从第一野战军到第二野战军 1949年11月23日，毛泽东致电彭德怀指出：西藏问题，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担任第二的责任。彭德怀收到电报后派第一野战军政治部联络部部长范明进行调查，后来发现从西北入藏难度甚大，完成入藏准备需要两年。彭德怀向毛泽东汇报调查结果之后，毛泽东决定，将进军西藏的重任改交给了第二野战军。

一场决定了西藏命运的战役 向高原进发 中国问题专家威格尔（Oskar Weggel ）描述的昌都战役在阳光普照但却又是寒冷无比的10月的一天爆发。解放军多个师一同向青藏高原进发。

一场决定了西藏命运的战役 架桥 解放军在进军西藏的过程中，比起来同藏军之间进行的战斗，克服恶劣的自然条件和改善极其缺乏的基础设施显然要更困难得多。

一场决定了西藏命运的战役 修路 农牧社会的西藏原本只拥有极少数适合载重交通通行的现代化公路。图为解放军在西藏修建水泥公路。

一场决定了西藏命运的战役 高原上的骆驼车队 中国军队使用骆驼在高原上运载物资。

一场决定了西藏命运的战役 昌都战役 1950年10月7日，昌都战役在解放军同无论在兵力到装备都明显落于下风的藏军之间展开。近两周后，10月19日，2700名藏兵缴械投降。据记载，在这场战役中，解放军和藏军的伤亡人数分别为114人和180人。昌都战役之后，藏人放弃了武装抵抗。

一场决定了西藏命运的战役 达赖喇嘛在“被解放的西藏” 昌都战役的失利让西藏噶厦政府别无选择。1951年5月23日， 西藏噶厦政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》 （简称《十七条协议》）。 随后，当时年仅15岁的达赖喇嘛决定暂不离开西藏，并于1951年10月正式同意了《关于和平解放西藏办法的协议》。

一场决定了西藏命运的战役 具有迷惑性的友善姿态 1954年，十四世达赖喇嘛首次在北京拜访毛泽东。当年9月，他以西藏代表的身份参加了第一届全国人民代表大会。但这一切只不过是幻象。此后不久西藏起义运动受到镇压，1959年，达赖喇嘛流亡印度。在这之后，文革期间西藏文化遭到大规模破坏，西藏的自治地位也越来越弱。



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