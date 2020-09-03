藏人行政中央负责人：不放弃谋求真正自治

西藏被吞并70周年之际，被视为西藏流亡政府的藏人行政中央司政洛桑森格强调，他仍继续为西藏真正自治而战。他称， 中国70年前对西藏的占领是“非法的”暴力。
（德国之声中文网）洛桑森格周三（10月7日）对德国之声表示，他仍在为实现西藏自治而奋斗。他承认，由于身处流亡环境，不论是美国总统选举、日本首相易人，还是欧洲的任何一个国家，无论世上发生什么事情都会影响到藏人。但他强调，藏人行政中央都会尽力而为，引起世人的关注。他指出，"过去60年里，我们始终立足于自己，笃行非暴力原则，将自治作为目标。因此，我们仍在这里。"
洛桑森格说，这个纪念日对流亡藏人而言是痛苦的提醒，"纪念日意味着摧毁、非法占领和对藏人的暴力征服。"
1950年10月，中国开始吞并事实自治的西藏，人民解放军占领了昌都。1951年10月，第14世达赖喇嘛正式接受了所谓的《十七条协议》，该协议承诺西藏自治。
后取名为藏人行政中央的西藏流亡政府于1959年在印度境内建立，由流亡藏人选举产生。2011年，达赖喇嘛放弃政治领袖身份后，洛桑森格当选为藏人行政中央司政。
北京坚称西藏数百年来就是中国领土的一部分，1900年代的事实独立是非正常情况。
在接受德国之声的采访中，洛桑森格谴责中国蓄谋已久，欲将西藏作为占领位于印度、不丹和克什米尔的地区的跳板。他指出，毛泽东在1940年代曾说过，西藏犹如一棵棕榈树，夺下后，"我们就能前出，进入拉达尔、尼泊尔、锡金、不丹和阿鲁纳恰尔这五指地区。"洛桑森格担心，这一"五指政策"近年会恢复实施。分析家们指出，这一政策是今年中印之间再度爆发边境暴力事件的根本原因。
洛桑森格司政谴责中国在该地区维稳只是为了汉人的利益，藏人遭受打压。他指出，习近平本人说过，中国的稳定与安全取决于西藏的稳定与安全。"因此，对中国而言，西藏非常非常重要"。洛桑森格提醒世人注意，"他（习近平）说和平，意味着要同化藏人；他说维稳，意味着压迫西藏人民、控制西藏。这就是他的想法。"
论及北京在藏区的投资，洛桑森格说，那只有利于入藏的汉人。有报道说，中国计划向藏区投资1万亿元人民币（1250亿欧元），用于基础设施建设，其中包括铁路和公路项目。他警告说，铁路将使更多汉人入藏，将更多自然资源从西藏运去中国，"同样， 公路也将主要用于连接我们的自然资源。机场也用于带来更多的军队与汉人。"他强调："这是一种同化手段。是的，他们（指北京）谈发展。问题是，对谁有利？主要是中国人受惠于在西藏的开发项目。"
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