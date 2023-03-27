藏人官員：西藏人權正慢慢死去

（德國之聲中文網）「如果中國不改變現行政策，西藏和藏人肯定會緩慢而痛苦地死去。」週二（3月28日），藏人行政中央（CTA）司政邊巴次仁（Penpa Tsering）透過視訊，在美國國會及行政當局中國委員會這麼表示。好萊塢知名演員李察基爾（Richard Gere）也出席了同場會議，對中國在西藏的人權侵害作證。

一位美國國會消息人士稱，這是邊巴次仁首次在美國國會發表此類談話，此舉可能觸怒北京。

負責民主和人權事務的美國國務院次卿澤亞（Uzra Zeya）在聽證會上表示，中國持續「發動鎮壓運動，試圖強行漢化」該國的600萬藏人，並清除西藏的宗教、文化和語言遺產。

作為西藏問題特別協調員的澤亞已被中國當局拒絕往來，她表示圍繞中國政府迫害藏人人權的一系列報導——開辦寄宿學校、藉以漢化100萬名藏族學童，以及藏區發生非自願大規模DNA採集的事件等——都令世人的「良心深受震撼」。

藏人行政中央司政邊巴次仁（資料照）

然而部分西藏社運人士感嘆，如今西方國家的目光聚焦於中國不斷擴張的軍事力量，以及台灣、香港和新疆維吾爾人權，與此同時西藏人權議題所獲得的關注卻不斷消退。

該委員會主席、美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）贊同道，儘管全球此刻關注的焦點是港台、新疆，但「不能對西藏人民持續遭受的種族滅絕視而不見」。

長期關注西藏議題的演員李察基爾也在聽證會上表示，中國在西藏的政策越來越「符合危害人類罪的定義」。

曾多次在美國國會為西藏作證的李察基爾呼籲，美國國會應該立法強調對藏人的支持，並在聯合國對中國施壓。他認為，美國及其盟友也應共同就西藏的「實質自治」議題，與北京恢復談判。

李察基爾關注藏人議題多年，曾與達賴喇嘛合影（資料照）

最新世界人權報告：藏區人權惡化

國際特赦組織27日發布了2022-2023年度世界人權狀況報告，揭示全球152個國家的最新人權狀況。

該報告指，中國政府以「反分裂」、「反極端主義」名義，對新疆和西藏的少數民族實施系統性鎮壓，並嚴格限制這兩個地區的人出入。而無處不在的監視，也讓當地人無法與外界分享其人權受到侵害的資訊，使得人權文件和報告幾乎無法進行。2022年6月，42名聯合國獨立人權專家因而呼籲，中國政府應給予聯合國特別程序及機制不受阻礙的權限，讓其專家得以深入新疆、西藏和香港等地區，評估該國嚴重侵犯人權的指控真實性。

據報告，藏人的宗教、言論、集會結社自由都持續受到限制，有許多宗教領袖、異議人士都在2022年內，被任意逮捕或拘留——去年9月，6名藏人作家及社運人士被以「煽動分裂國家」和「危害國家安全」罪名，判處4年至14年徒刑。這6人過去都曾因撰文、或對中國當局表達抗議而遭任意拘留，其中幾人更因獄中條件不佳、遭到毆虐而出現健康併發症。

（綜合報導）

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