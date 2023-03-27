藏人官員：西藏人權正在死去 中批干涉內政

西藏人權議題持續受到矚目。在28日的美國國會上，藏人行政中央官員及好萊塢知名演員雙雙發言呼籲各國關注西藏人權受迫情況，國際特赦組織27日發布的年度人權報告也指出，西藏的人權狀況正在持續惡化。他們說了什麼？
（德國之聲中文網）「如果中國不改變現行政策，西藏和藏人肯定會緩慢而痛苦地死去。」週二（3月28日），藏人行政中央（CTA）司政邊巴次仁（Penpa Tsering）透過視訊，在美國國會及行政當局中國委員會這麼表示。好萊塢知名演員李察基爾（Richard Gere）也出席了同場會議，對中國在西藏的人權侵害作證。
一位美國國會消息人士稱，這是邊巴次仁首次在美國國會發表此類談話，此舉可能觸怒北京。路透社29日報導，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示中方對此堅決反對，稱邀請邊巴次仁至美國國會發言為干涉中方內政。他說：「所謂『西藏流亡政府』是一個徹頭徹尾的分裂主義政治集團，是完全違反中國憲法和法律的非法組織。」
負責民主和人權事務的美國國務院次卿澤亞（Uzra Zeya）在聽證會上表示，中國持續「發動鎮壓運動，試圖強行漢化」該國的600萬藏人，並清除西藏的宗教、文化和語言遺產。
作為西藏問題特別協調員的澤亞已被中國當局拒絕往來，她表示圍繞中國政府迫害藏人人權的一系列報導——開辦寄宿學校、藉以漢化100萬名藏族學童，以及藏區發生非自願大規模DNA採集的事件等——都令世人的「良心深受震撼」。
藏人行政中央司政邊巴次仁（資料照）
然而部分西藏社運人士感嘆，如今西方國家的目光聚焦於中國不斷擴張的軍事力量，以及台灣、香港和新疆維吾爾人權，與此同時西藏人權議題所獲得的關注卻不斷消退。
該委員會主席、美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）贊同道，儘管全球此刻關注的焦點是港台、新疆，但「不能對西藏人民持續遭受的種族滅絕視而不見」。
長期關注西藏議題的演員李察基爾也在聽證會上表示，中國在西藏的政策越來越「符合危害人類罪的定義」。
曾多次在美國國會為西藏作證的李察基爾呼籲，美國國會應該立法強調對藏人的支持，並在聯合國對中國施壓。他認為，美國及其盟友也應共同就西藏的「實質自治」議題，與北京恢復談判。
李察基爾關注藏人議題多年，曾與達賴喇嘛合影（資料照）
國際特赦組織27日發布了2022-2023年度世界人權狀況報告，揭示全球152個國家的最新人權狀況。
該報告指，中國政府以「反分裂」、「反極端主義」名義，對新疆和西藏的少數民族實施系統性鎮壓，並嚴格限制這兩個地區的人出入。而無處不在的監視，也讓當地人無法與外界分享其人權受到侵害的資訊，使得人權文件和報告幾乎無法進行。2022年6月，42名聯合國獨立人權專家因而呼籲，中國政府應給予聯合國特別程序及機制不受阻礙的權限，讓其專家得以深入新疆、西藏和香港等地區，評估該國嚴重侵犯人權的指控真實性。
據報告，藏人的宗教、言論、集會結社自由都持續受到限制，有許多宗教領袖、異議人士都在2022年內，被任意逮捕或拘留——去年9月，6名藏人作家及社運人士被以「煽動分裂國家」和「危害國家安全」罪名，判處4年至14年徒刑。這6人過去都曾因撰文、或對中國當局表達抗議而遭任意拘留，其中幾人更因獄中條件不佳、遭到毆虐而出現健康併發症。
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