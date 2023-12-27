藍綠民調拉近 中國台商返鄉投票意願增加

（德國之聲中文網）台灣總統大選進入最後關頭，海外台商的投票意向也引發關注。雖然日前國民黨候選人侯友宜與民眾黨候選人柯文哲的在野聯盟「藍白合」破局，但著眼於未來的兩岸關係，加上民調落差縮小，也讓不少在中國發展的台商，在最後關頭決定返台投票。

DW也為此訪問了多位台商、台幹、專家學者和台灣政黨人士，一窺在中國發展的數十萬台商、台幹和眷屬的投票動態。

台商：已安排回台投票

一位長住中國的美商台籍高階主管林小姐（化名）向DW表示，她原先安排明年1月13日的投票日要與家人赴日本旅遊，現在改變主意，計畫要回台灣投票。但她也說，其實另一方面也是順便開會，「不是什麼特別的理由」。

自認是藍營支持者的林小姐說，國民黨這次選情不好，但先前不認真「打綠」，反而變成「藍白對打」，恐讓綠營「躺著選」，「我更痛恨藍營這次表現」。但她亦擔心，如果國民黨或民眾黨選情不佳，未來在中國發展的台灣人，恐怕只能繼續「自求多福」。

位在四川的台商李先生則向DW表示，他在4年前的總統大選有回台投票，而這次他也會繼續回台灣支持國民黨。他認為，每屆的總統大選都是相當重要的選舉，加上目前兩岸關係緊張，「希望能盡自己的綿薄之力」，同時也順便與家人團聚並辦理一些公司相關業務。

不過，也有中國台商放棄投票機會。本週正在台灣出差的上海台商陳先生告訴DW，他只安排了農曆新年返台探親的行程，並無回台投票計畫。他認為，「（我）回去投票幹麻？」、「多我一個不多，少我一個不少」。

專家：近期台商投票意願有提高

其實像李先生和林小姐這樣，最終決定回台投票的中國台商或台幹並不少。專家認為，這與近期藍綠民調接近有直接的關連。

根據台灣《美麗島電子報》週三（27日）公布的最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度為38.7%，國民黨「侯康配」以29.7%居次，雙方差距9個百分點，和先前的民調結果相較，藍綠支持度大致維持不變，而「柯盈配」支持度為16.6%。

先前包含台灣TVBS電視台和《聯合報》等媒體的民調都顯示，雖然先前「藍白合」破局，但藍綠兩黨的支持度都已大幅拉近，部份民調甚至顯示雙方總統候選人的差距只有1%左右。例如TVBS 21日公布的民調，民進黨「賴蕭配」支持度為33%，國民黨「侯康配」支持度維持32%，民眾黨「柯盈配」則為24%。

對此，華東師範大學經濟與管理學部台籍副教授陳弘信向DW解讀，先前藍綠差距大，「（國民黨）沒有什麼贏面」，因此在中國的台商大多都不想返鄉投票。不過，由於近期的民調中，藍綠支持度已經拉近，開始有台商認為，「不回去好像有點可惜了」、「看起來（藍綠）有得拼一拼」了，因此詢問機票的頻率開始增加。

值得一提的是，陳弘信解釋，近期一些原先在中國發展的台商，也開始想要返鄉投資，因此這些製造業的台商，也需要再融入台灣當地的政治環境，這樣才能確保自己的工廠遷回台灣之後，能夠在台灣當地運作良好。

陳弘信也分析，中國台商圈當初確實期待「藍白合」。但據他所知，台商圈「挺柯」的人並不多，「柯文哲的支持者都是年輕人」，「（中國）台商還是挺藍的居多」。而台商先前會期待「藍白合」，主要是因為柯文哲對國民黨而言，是形成一種互補的關係。「藍白合」破局後，許多人就不願意「浪費時間、浪費錢回去」。

中國全國性台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（簡稱「全國台企聯」）會長李政宏向DW表示，「為了兩岸的和平發展」，台商還是很期待能回去投票。至於先前「藍白合」破局對台商投票率的影響，李政宏則表示「不方便臆測」。

台灣2024總統大選誰能脫穎而出？

台商動向有那麼重要嗎？

台灣的選舉制度與德國、美國或其他一些西方民主國家有較大的不同。由於台灣缺乏歐美國家常見的「不在籍投票」制度，無法採取提前投票、郵寄投票、或是海外投票等措施。因此，符合資格的台灣選民，只有在選舉當天回到自己所在的戶籍地，才能完成投票，這也限制了在海外發展的台商、台幹、台生和眷屬行使自己的投票權。

根據台灣主計總處12月14日發布的統計，隨著2022年下半年新冠疫情影響弱化、邊境陸續解封，2022年台灣人赴海外工作人數共約47.3萬人，較前年增加15.4萬人，增幅達48.4%。而台灣人到海外工作地區分布，又以赴中國（不含港澳）工作占比達37.5%居首，其次依序為美國的21.8%、東南亞15%，日韓8.5%，四者合計約佔海外台灣工作者的83%。

不過，這項統計並不包含在海外求學的台灣學生、未在當地就業的眷屬，以及一些資方業者等群體。所以實際上中國發展的台灣選民可能比官方估計的略多。

值得注意的是，中國台商的投票意願和投票率對於台灣選舉的影響程度，仍有待質疑。以往外界認為在中國發展的台商、台幹和眷屬，多半較為偏向國民黨，因此這數十萬人若是能返台投票，可能會對台灣選舉產生較大影響。但若候選人比次支持度差距過大，台商恐就不是一個重要性的變數。

對此，「全國台企聯」常務理事徐正文告訴DW，在中國的台商，其實對台灣藍綠兩黨都很失望，而且可能有三成左右的台商，因為已超過2年沒有返台、並遭「除籍」不具有投票權，因此台商圈普遍希望能推動不在籍投票。

徐正文也解讀，在中國的台商，本次多半還是希望台灣可以「政黨輪替」。但受限於各項因素，他估計本屆大選的中國台商的投票率，最高大概也只會有6成左右。

另外也有中國學者認為，雖然外界普遍將在中國發展的台商視為一個特殊的群體，甚至認為這個群體就是「偏藍」，但這個群體內部本身仍有極大的差異性。

曾留學台灣的上海社科院社會學研究所助理研究員張可告訴DW，在中國發展的台商、台幹之間仍有世代的差別，而「投票行為是跟著世代走的」。他舉例，年輕一代台商和台幹，挺藍的比例可能還是「稍微多一點」。但相對於過去的老台商來說，在中國發展的台灣年輕世代，對國民黨的支持度會較低，「這是毫無疑問的」。

返台機位大戰

李政宏20日在北京接受台灣媒體採訪時表示，有八成的台商都想回台投票，但卻受到了兩岸直航航班運力不足的問題。對此，台灣官方隨後表示，已經聽到台商的心聲，但卻反駁了李政宏關於「機位不足」的看法。

針對兩岸直航航班的機位問題，台灣陸委會副主委詹志宏，21日在記者會上表示，目前15個定期的兩岸直航航點，航空公司的訂位率大約在2成多左右，「還有很大成長空間」。詹志宏也認為，若台商認為不夠，航空公司還能增班。而其餘的13個兩岸包機航點，則沒有接獲需求。

對此，李政宏向DW指出，他不清楚陸委會說的訂位率是從哪一天開始計算。但因為台商需要工作或照顧小孩，許多人都是想集中在選前2天才返台。而先前台灣政府以疫情為由，減少了兩岸直航的航班與航點，造成台商返台的困難度和成本大增。

此外，李政宏也說，台灣選舉不但不能通訊投票，本次投票日又「故意與春節分開」，造成台商的不方便與回台成本增加，他認為「這不是民主政府應該有的行為」。反而台灣政府應該「鼓勵民眾行使（投票）權利、減少（台商投票）阻礙」。

國民黨：台商返台意願高

負責中國台商議題的國民黨大陸事務部主任林祖嘉向DW表示，據他了解，今年中國大陸台商回台投票的意願是「相當相當的高」，「機票是絕對不夠的」，現在如果要去買機票，都已經來不及了。

林祖嘉指出，根據估計，兩岸直航航班目前一個星期的運量，大約單程8萬個機位、來回16萬個機位，「但基本上這個運量是不夠的」，很多台商「非常想要回來（投票）」。林祖嘉說，國民黨的立場是希望增加兩岸直航航班，不過民進黨政府顯然並不願意。

近期剛與國民黨副主席夏立言共同造訪中國各地台商的他也透露，許多各地的台商協會會長都向台商表示，如果有可能的話，即便買不到機票，本次選舉還是希望台商可以走「小三通」，或是經香港返台投票。

台商真的都會回來投票嗎？

從目前各方的說法和統計來看，除了數據上有很大的出入外，中國台商是否會在最後關頭返台投票，仍取決於最後這段時間的選情發展，以及個人和家庭的安排。

四川台商李先生向DW表示，「藍白合沒有成，我覺得大家還是有些失落」，但對於台商返台投票的意願，應該影響不會太大。

針對李政宏的說法和陸委會統計的差異，上海台商協會常務副會長李崇章告訴DW，他認為兩方的統計方法並不一致，所以不存在訂票率衝突的問題。不過，他自己有很多台商朋友現在已經返台，並打算等投票完後才返回上海工作。

徐正文則解釋，因為中國籍航空公司有些統計還沒有報出，資料可能不全。但據他了解，目前投票期間的訂票率，應該是已經接近四成、五成左右。

針對台商是否真的會回台灣投票，李政宏向DW指出，對台商而言，第一個是有沒有兩岸直航的航點，第二是台灣的投票只有一天，而台商本身的工作，家屬，投票、上學的能否安排妥當，「這是一個現實面的情況」。

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