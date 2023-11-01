藍白合變「藍白拖」？國民黨、民眾黨密會仍卡關

（德國之聲中文網）2024年台灣總統大選倒數不到3個月，在野的國民黨和民眾黨分別推派新北市長侯友宜、前台北市長柯文哲出馬，鴻海集團創辦人郭台銘則獨立參選，外界相當關注藍（國民黨）、白（民眾黨）陣營是否能夠整合、又由誰「當正」。國民黨主席朱立倫週二（10日31日）晚間和侯友宜、柯文哲密會約53分鐘，但兩黨11月1日證實無結論，卡關的原因依舊是雙方對於候選人的產出方式無法達成共識。

民眾黨發言人楊寶楨1日證實，柯文哲昨日與朱立倫及侯友宜會面時，的確討論到總統候選人的產出，但是侯友宜仍堅持不採用「全民調」的方式，柯文哲則認為「民主初選」的方式來不及，而且還涉及個資、正當性、公正性等問題。

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楊寶楨透露，朱立倫曾提議「再約下一次碰面」，不過柯文哲明確表示，侯友宜不願意進行全民調，讓雙邊無法達成共識，因此希望國民黨提出確切的新方案，否則「也不需要再見面」。

朱立倫受訪時表示，此次會面的重點在於「堆疊善意、減少疑慮和換位思考」，希望能透過政黨協商的方式，而不是「比賽」的方法提出候選人。朱立倫還指出，早前兩方提出的方案「都已經過去了」，但兩黨在30日的協商期間就已確認「一定會在同一張選票上」。不過柯文哲隨後否認，表示比賽規則公平就可以參加比賽，但不能先把人框在上面才討論比賽方式。

儘管這場「藍白合」在雙方互不讓步的情況下，演變成「藍白拖」（台灣特有的一種塑膠拖鞋），但兩大在野黨勢力結合推動2024大選政黨輪替的態度明確。對此，民進黨回應指，藍白兩黨「拉下鐵門上演密室政治」，批評柯文哲所謂的公開透明「雙標」。

週三（11月1日），獨立參選的郭台銘與賴佩霞也前往台北市選委會遞交連署書，但並未公布連署書總數；被問到他是否參選到底，郭台銘並未回應。依據台灣中選會規定，郭台銘需在2日之前提出28萬9667人連署書件，才能取得候選人登記資格。

藍白合提兩岸共識：對等、尊嚴重啟對話

國民黨及民眾黨曾在10月30日舉行首場政黨協商會議，雙方在共同聲明中除了提出欲共同進行台灣第三波民主改革和強化國會功能外，在兩岸議題上，主張依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在「對等、尊嚴、友善」的原則下重啟對話。

兩黨的聲明還稱，雙方「同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化」。

此前，賴清德曾提出，最想看到藍白合的是中國共產黨，但對於國民黨及民眾黨提出的協商共識，他則稱內容是「空」，認為對他後續的競選活動「不會有任何影響」。

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「侯柯配」、「柯侯配」民調均勝「賴蕭配」

值得注意的是，雖然賴清德的民調一路領先，但根據台灣《美麗島電子報》30日公布的10月民調，國民黨與民眾黨這場藍白合若真的實現，不論最終是推出「侯柯配」或是「柯侯配」，民調都領先於民進黨賴清德和台灣駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」。

民調顯示，若2024台灣總統大選只有「侯柯配」及「賴蕭配」，侯柯配支持度來到46.1％；賴蕭配則為36.8％；若由柯文哲出線「當正」，柯侯配的支持度則有47.4％，賴蕭配為35.3％。

（綜合報導）

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