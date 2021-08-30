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薄熙来是中共元老薄一波之子，原中共中央政治局委员、前重庆市委书记。2012年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。2013年9月，薄因受贿、贪污跟滥用职权等罪名，被判处无期徒刑。
2012年初，薄熙来任重庆市委书记时的亲信、原重庆公安局长王立军闯美国驻成都领事馆，随即引爆薄熙来事件。当年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。薄熙来事件牵扯到政治、刑事、外交等一系列事件，也是几十年来对中共造成最大影响的事件之一。
薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。
据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。
中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。
一名接近薄熙来家庭的消息人士向《南华早报》透露，曾经协助薄谷开来谋杀英国商人海伍德的张晓军参加了薄一波的悼念活动。
中共十九大会议期间，一名经济官员公开指责多名落马的前中共高官"阴谋篡党夺权"。有评论认为，这是中共变相公开承认党内存在所谓的"阴谋集团"。
7月中旬原貴州省委書記陳敏爾突然調任直轄市重慶市委書記，這次官場的變動不僅十分突兀，更重要的是，原重慶市委書記孫政才哪裡去了？新華社的一句話解開了這個謎團。
中国官方媒体周二报道称，中国西南城市重庆新任领导人敦促官员肃清该市前任党的领导人薄熙来的“遗毒”。薄熙来因一场充满戏剧性的腐败丑闻，在2013年被判处终身监禁。
中央巡视组批评重庆清除“薄、王”思想遗毒不彻底。时评人长平指出，“薄、王”遗毒非专属，而是专制政权的标配，而且当下正药力大发，祸及全球。
重庆市周五（12月30日）通报说，黄奇帆辞去市长职务。他有可能调往北京，晋升国务院秘书长，辅佐李克强总理。
作为全球第一家，也是唯一一家获得“巴拿马文件”完整一手材料的媒体，《南德意志报》本周四发表了题为“太子党”（Die Prinzlinge）的文章，结合已知消息以及“巴拿马文件”最新披露的信息，重新构筑了谷开来和海伍德的“惊悚剧”。
曾检举薄熙来滥用职权的重庆市委原副秘书长、办公厅主任吴文康涉嫌受贿案被二审维持无期徒刑原判。中共高层反腐运动又添新浪花。
中国前长跑运动员、多项世界纪录保持者王军霞90年代在一封联名信中表示，在其运动生涯中，自己和其队友被迫系统性使用违禁药物。国际田联将从这份联名信入手，对事件展开调查。
中国多家媒体周一（12月14日）报道，北京法院今年11月16日公示，建议将薄谷开来、刘志军两人的刑期减为无期徒刑。理由是两人服刑期间无故意犯罪，且表现良好。
与薄熙来案有关的富商徐明日前在狱中突然死亡，引起舆论关注。有中国媒体报道，此前徐明身体状况良好，并已在为自己出狱做准备。
薄熙来案证人徐明在狱中去世受到德媒关注，《明镜在线》指出，与许多中国案件一样，徐明案最终留下了众说纷纭的猜测和一连串的问号。《每日镜报》则把目光转向中国人的餐桌，关注了中国开设工厂生产克隆肉的消息。
继2012年3月有媒体报道称，实德集团董事长徐明被控制后，有关其被捕到被判刑的过程一直不为人知。现在有消息称，这名中共落马高官薄熙来的前商业伙伴已死亡，他本该明年9月服刑期满。
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