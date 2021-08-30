薄熙来是中共元老薄一波之子，原中共中央政治局委员、前重庆市委书记。2012年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。2013年9月，薄因受贿、贪污跟滥用职权等罪名，被判处无期徒刑。

2012年初，薄熙来任重庆市委书记时的亲信、原重庆公安局长王立军闯美国驻成都领事馆，随即引爆薄熙来事件。当年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。薄熙来事件牵扯到政治、刑事、外交等一系列事件，也是几十年来对中共造成最大影响的事件之一。