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薄熙来

薄熙来是中共元老薄一波之子，原中共中央政治局委员、前重庆市委书记。2012年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。2013年9月，薄因受贿、贪污跟滥用职权等罪名，被判处无期徒刑。

2012年初，薄熙来任重庆市委书记时的亲信、原重庆公安局长王立军闯美国驻成都领事馆，随即引爆薄熙来事件。当年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。薄熙来事件牵扯到政治、刑事、外交等一系列事件，也是几十年来对中共造成最大影响的事件之一。

Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

客座评论：共同富裕是对中共的艰巨挑战 30.08.2021

薄熙来当年在重庆为收买民心，用“打黑”的方法剥夺民营企业家的财产，号称用以改善民生。习近平现在会不会向当年的政敌学习？政论家邓聿文认为，从一些企业积极响应当局的行动中，似乎看到了这个苗头。
Reflection of skyscrapers can be seen at a pond of a bank near the Qiansimen Bridge in southwest China's Chongqing. (Photo by SIPA ASIA / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

曾是薄熙来老部下 原粮食局副局长徐鸣被查  13.07.2021

据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。 
JINAN, CHINA - AUGUST 22: Chinese policemen guard outside the Jinan Intermediate People's Court on August 22, 2013 in Jinan, China. Former Chinese politician Bo Xilai is standing trial on charges of bribery, corruption and abuse of power. Bo Xilai made global headlines last year when his wife Gu Kailai was charged and convicted of murdering British businessman Neil Heywood. (Photo by Feng Li/Getty Images)

重庆公安局局长又双叒叕落马 15.06.2020

中央纪委国家监委网站周日晚间发布声明，称重庆市副市长、公安局局长邓恢林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。连续几任重庆市公安局局长都相继落马，其中包括引爆“逃馆”事件的王立军。网友纷纷表示“重庆公安局长是高危职业”。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (R) and his wife Gu Kailai stand at a mourning held for his father Bo Yibo, former vice-chairman of the Central Advisory Commission of the Communist Party of China, in Beijing in this January 17, 2007 file photo. China holds its most sensational trial this week since convicting the Gang of Four over 30 years ago, putting Gu Kailai, the wife of deposed leader Bo Xilai, in the dock for murder. Legal experts and activists expect her to receive the kind of rapid guilty verdict handed down in almost all Chinese criminal trials - the kind Gu once compared favourably to the United States where she felt the guilty risked going free on legal technicalities. Picture taken January 17, 2007. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

张晓军狱外现身 曾协助谷开来谋杀 20.01.2018

一名接近薄熙来家庭的消息人士向《南华早报》透露，曾经协助薄谷开来谋杀英国商人海伍德的张晓军参加了薄一波的悼念活动。
--FILE--Sun Zhengcai, Secretary of the Chongqing Municipal Committee of the Communist Party of China, attends a panel discussion of the Chongqing delegation during the Fourth Session of the 12th NPC (National People's Congress) in Beijing, China, 6 March 2016. The former Communist Party boss of one of China's most important cities, the southwestern megalopolis of Chongqing, is under investigation for suspected serious violations of discipline, the party's anti-corruption watchdog said on Monday. Sun Zhengcai, a senior official once considered a contender for top leadership, had been party chief of the city until an abrupt announcement this month that he had been replaced by a rising political star close to President Xi Jinping. Chongqing is perhaps best known outside the country for its association with its disgraced former party boss Bo Xilai, who was once himself a contender for top leadership before being jailed for life in 2013 in a dramatic corruption scandal. The Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) announced the investigation into Sun in a one-line statement on its website, a move that comes ahead of a key party congress in the autumn where Xi will cement his grip on power. Foto: Liu Yuanru/Imaginechina/dpa |

孙政才又添新罪名——阴谋篡党夺权 20.10.2017

中共十九大会议期间，一名经济官员公开指责多名落马的前中共高官"阴谋篡党夺权"。有评论认为，这是中共变相公开承认党内存在所谓的"阴谋集团"。
An officer stands outside the Great Hall of the People, the venue of National People's Congress, China's parliament, in Beijing, June 18, 2015. China's legislature adopted a national security law on Wednesday that will enable authorities to take all necessary measures to safeguard territorial sovereignty and ensure full control over the country's Internet infrastructure. Picture taken June 18, 2015. REUTERS/Jason Lee

重慶前市委書記孫政才被中紀委立案調查 24.07.2017

7月中旬原貴州省委書記陳敏爾突然調任直轄市重慶市委書記，這次官場的變動不僅十分突兀，更重要的是，原重慶市委書記孫政才哪裡去了？新華社的一句話解開了這個謎團。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (L) and former Deputy Mayor of Chongqing Wang Lijun (R) sing the national anthem during a session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) of the Chongqing Municipal Committee, in Chongqing municipality in this January 7, 2012 file photo. Wang, the former police chief at the heart of China's biggest political scandal in decades faces trial next week on charges of defection, taking bribes and illegal surveillance. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

重庆新书记要求肃清薄王“遗毒” 18.07.2017

中国官方媒体周二报道称，中国西南城市重庆新任领导人敦促官员肃清该市前任党的领导人薄熙来的“遗毒”。薄熙来因一场充满戏剧性的腐败丑闻，在2013年被判处终身监禁。
Bo Xilai looks on as the decision of his appeal is announced at the Shandong Higher People's Court in Jinan, capital of east China's Shandong Province in this still image taken from video October 25, 2013. The court in eastern China rejected an appeal by ousted senior politician Bo on Friday and, as expected, upheld his life sentence on charges of bribery, corruption and abuse of power. His career was stopped short last year by a murder scandal in which his wife, Gu Kailai, was convicted of poisoning a British businessman, Neil Heywood, who had been a family friend. REUTERS/China Central Television (CCTV) via Reuters TV (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

长平观察：如何清除“薄、王”遗毒？ 16.02.2017

中央巡视组批评重庆清除“薄、王”思想遗毒不彻底。时评人长平指出，“薄、王”遗毒非专属，而是专制政权的标配，而且当下正药力大发，祸及全球。
Huang Qifan, Mayor of Chongqing, also a deputy to the third Session of the 12th NPC (National People's Congress) from Chongqing, speaks at a panel discussion on the government work report in Beijing, China, 6 March 2015.

政坛不倒翁黄奇帆卸任重庆市长 传将被重用 30.12.2016

重庆市周五（12月30日）通报说，黄奇帆辞去市长职务。他有可能调往北京，晋升国务院秘书长，辅佐李克强总理。
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; Thionville 04 avril 2016. Illustration pour le Panama Papers ou panamaleaks . Scandale financier planetaire d'avoirs dans les paradis fiscaux avec des montages financiers douteux dans des sociétés offshore pour echapper au fisc et dans le viseur le cabinet Mossack Fonseca du Panama qui denonce un crime ... Photo Julio pelaez (c) picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

德语媒体：巴拿马文件之“薄谷开来篇” 08.04.2016

作为全球第一家，也是唯一一家获得“巴拿马文件”完整一手材料的媒体，《南德意志报》本周四发表了题为“太子党”（Die Prinzlinge）的文章，结合已知消息以及“巴拿马文件”最新披露的信息，重新构筑了谷开来和海伍德的“惊悚剧”。
A Chinese pedestrian walks past the Chengdu Intermediate Peoples Court where Wang Lijun, former Director of Chongqing Public Security Bureau, stands trials in Chengdu city, southwest Chinas Sichuan province, 18 September 2012. A former police chief who revealed Chinas biggest political scandal in two decades has gone on trial charged with attempting to defect to the United States, in a hearing that could send shivers through Chinas leadership transition. Wang Lijun, ex-police chief of southwestern Chongqing municipality, lifted the lid on the scandal in February when he went to a U.S. consulate and, according to sources, told envoys there about a murder that would later bring down one of the nations most senior and ambitious politicians, Bo Xilai. The trial started on Monday (17 September 2012) in the city of Chengdu with an unannounced closed-door session to hear charges of defection and abuse of power against Wang, Chinas official Xinhua newsagency said on Tuesday.

前薄熙来心腹吴文康二审维持原判 29.02.2016

曾检举薄熙来滥用职权的重庆市委原副秘书长、办公厅主任吴文康涉嫌受贿案被二审维持无期徒刑原判。中共高层反腐运动又添新浪花。
31 Oct 1993: Zhang Linli (left), Wang Junxia (second left), Ma Juhren, Coach (centre right), Khang Lirong (right) all of China with Dr Primo Nebiolo (centre) during the IAAF World Marathon Cup in San Sebastian, Spain. Junxia came first, Linli came second and Lirong came third in the Marathon. \ Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport

英媒：国际田联着手调查马家军事件 05.02.2016

中国前长跑运动员、多项世界纪录保持者王军霞90年代在一封联名信中表示，在其运动生涯中，自己和其队友被迫系统性使用违禁药物。国际田联将从这份联名信入手，对事件展开调查。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (R) and his wife Gu Kailai stand at a mourning held for his father Bo Yibo, former vice-chairman of the Central Advisory Commission of the Communist Party of China, in Beijing in this January 17, 2007 file photo. China holds its most sensational trial this week since convicting the Gang of Four over 30 years ago, putting Gu Kailai, the wife of deposed leader Bo Xilai, in the dock for murder. Legal experts and activists expect her to receive the kind of rapid guilty verdict handed down in almost all Chinese criminal trials - the kind Gu once compared favourably to the United States where she felt the guilty risked going free on legal technicalities. Picture taken January 17, 2007. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

法院建议薄谷开来、刘志军死缓改无期 14.12.2015

中国多家媒体周一（12月14日）报道，北京法院今年11月16日公示，建议将薄谷开来、刘志军两人的刑期减为无期徒刑。理由是两人服刑期间无故意犯罪，且表现良好。
--FILE--Xu Ming, Chairman of Dalian Shide Group, watches a 21st round football match of the 2007 Chinese Football Association Super League between Dalian Shide and Beijing Guoan in Dalian city, northeast Chinas Liaoning province, 5 September 2007. The chairman of privately owned chemical business Dalian Shide Group has been detained over alleged involvement in economic crimes, according to reports on Saturday (31 March 2012). Xu Ming, who also sits on the board of the Bank of Dalian and was named the eighth richest person on Chinas mainland in 2005 by Forbes, was held by on March 15 by Chinas Central Commission for Discipline Inspection, the Economy & Nation Weekly reported, quoting unidentified sources. Xu, famous for aggressive approaches, founded Shide Group in 1992 and started tapping the petroleum market in 1998. picture-alliance/dpa/Hua Dl

媒体：徐明身体不错 已期待出狱 10.12.2015

与薄熙来案有关的富商徐明日前在狱中突然死亡，引起舆论关注。有中国媒体报道，此前徐明身体状况良好，并已在为自己出狱做准备。
--FILE--Xu Ming, Chairman of Dalian Shide Group, watches a 21st round football match of the 2007 Chinese Football Association Super League between Dalian Shide and Beijing Guoan in Dalian city, northeast Chinas Liaoning province, 5 September 2007. The chairman of privately owned chemical business Dalian Shide Group has been detained over alleged involvement in economic crimes, according to reports on Saturday (31 March 2012). Xu Ming, who also sits on the board of the Bank of Dalian and was named the eighth richest person on Chinas mainland in 2005 by Forbes, was held by on March 15 by Chinas Central Commission for Discipline Inspection, the Economy & Nation Weekly reported, quoting unidentified sources. Xu, famous for aggressive approaches, founded Shide Group in 1992 and started tapping the petroleum market in 1998. picture-alliance/dpa/Hua Dl

德语媒体：一个前富豪的神秘之死 08.12.2015

薄熙来案证人徐明在狱中去世受到德媒关注，《明镜在线》指出，与许多中国案件一样，徐明案最终留下了众说纷纭的猜测和一连串的问号。《每日镜报》则把目光转向中国人的餐桌，关注了中国开设工厂生产克隆肉的消息。
--FILE--Xu Ming, Chairman of Dalian Shide Group, watches a 21st round football match of the 2007 Chinese Football Association Super League between Dalian Shide and Beijing Guoan in Dalian city, northeast Chinas Liaoning province, 5 September 2007. The chairman of privately owned chemical business Dalian Shide Group has been detained over alleged involvement in economic crimes, according to reports on Saturday (31 March 2012). Xu Ming, who also sits on the board of the Bank of Dalian and was named the eighth richest person on Chinas mainland in 2005 by Forbes, was held by on March 15 by Chinas Central Commission for Discipline Inspection, the Economy & Nation Weekly reported, quoting unidentified sources. Xu, famous for aggressive approaches, founded Shide Group in 1992 and started tapping the petroleum market in 1998. picture-alliance/dpa/Hua Dl

薄熙来前商业伙伴徐明狱中去世 06.12.2015

继2012年3月有媒体报道称，实德集团董事长徐明被控制后，有关其被捕到被判刑的过程一直不为人知。现在有消息称，这名中共落马高官薄熙来的前商业伙伴已死亡，他本该明年9月服刑期满。
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