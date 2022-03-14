“蔬菜包”在哪里？长春政府对市民道歉

（德国之声中文网）在因疫情封城已超过两周的长春市，民众对“买菜难”的抱怨声日渐高涨。长春市政府副秘书长刘任远3月29日在吉林省官方的疫情发布会上就此道歉。

他表示，由于长春市两个大型蔬菜批发市场突发疫情临时关闭，加上隔离封闭措施使保供人员上岗严重不足，导致市民买菜难，网上订购的商品也迟迟不能到家。“由于工作不到位给市民生活带来的影响和不便，向广大市民表达深深的歉意。”

刘任远还表示，市政府已经组织多渠道加大备货力度。每天有1000吨左右“蔬菜包”直达长春，缓解分拣、配送人员不足问题。此前，吉林省委书记景俊海也强调，千方百计稳定市场供应是当前保障民生的关键举措。要加大各市（州）对长春各县（市、区）物资包保支援力度，进一步增派人员力量，确保当日分装、当日出运，直接配送到长春居民小区。

而就在此时，有网友在微博上载一张“号召机关党员干部参与‘晒晒我家蔬菜包’活动”的截图，疑似由长春市政府发出，号召机关党员干部利用朋友圈、抖音、快手等自媒体，参与上载“蔬菜包”图片的活动，“展现物资充足，百姓无忧的生活状况，营造安心居家的良好氛围，引导舆论向我”。 之后还有一则“补充通知”：一，参与活动要真实，不要盗图；二，不要把下发的倡议也发到自媒体中。

吉林在两周前开始全省范围的封闭措施

该转贴引起网友的讽刺：“降热搜操作，有这精力时间不如想好如何解决百姓的问题”； “在长春，能买到菜的是少数……大家每天都看到宣传上写的各种保障、充足、稳定，实际情况相差太多”。“他们做的主要工作是撒谎和捂嘴”。“听说过特供吗？党员干部可能真有吃不完的免费蔬菜。”

方舱医院工地爆感染

据中国国家卫健委3月29日通报， 28日中国大陆新增本土无症状感染者5,658例，续创有公布数据以来新高，其中上海进一步升至4381例占近八成。当日新增确诊病例1293例，其中本土病例1228例，吉林省1055例仍是最多，其中长春市622例、吉林市426例。

3月14日以来吉林省日新增本地确诊病例均在1000例以上。长春和吉林市先后实行封闭式管理，机关居家办公，企事业单位停止运营，“停止一切非必要流动”。迄今长春市已进行10轮全民核酸检测。

长春和吉林市还在继续建设收治轻症病人的方舱医院。数日前，网络上一则被转发的信息引起关注，发帖人据称是来自哈尔滨的一些农民工，到吉林援建方舱医院，不但没有拿到工资，食宿、卫生条件恶劣，160名工人中还有数十人染疫。

有关求助呼吁在社交平台上受到关注，也有一些网络媒体进行了报道。吉林省卫健委已要求“加强长春、吉林方舱建筑工地感染病例的流调管控，防止疫情风险向涉稳领域传导”。 国务院副总理孙春兰再赴吉林，安排疫情防控工作，也提到要加强建筑工地管理。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。