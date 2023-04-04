蔡麥會結束 美強調加速對台軍售

（德國之聲中文網）美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）週三（4月5日）在加州接待台灣總統蔡英文，成為幾十年來在美國領土會見台灣領導人的最高層級美國政治人物。面對來自中國日益嚴重的威脅，麥卡錫強調，有必要加快向台灣運送武器。

路透社指出，儘管中國威脅要反制，但麥卡錫和其他跨黨派的國會議員仍在加州西米谷（Simi Valley）的里根總統圖書館會見了蔡英文。

蔡英文感謝美國國會在民主受到威脅時支持台灣，並引用美國前總統里根的話說，「要維護和平，必須先強大自己」。

麥卡錫與蔡英文站在一架藍白相間的波音飛機前召開記者會，里根在1980年代擔任美國總統時乘坐過這架飛機。麥卡錫表示，台灣和美國人民之間的友誼「對自由世界具有深遠的意義」。

隨後，麥卡錫跟與會的兩黨議員在記者會上說，他們討論了如何加快對台灣的軍售。

麥卡錫說：「我們必須繼續向台灣出售武器，確保此類武器非常及時地運抵台灣。」他補充道，相信兩黨已就此達成一致。此外，他還提到應與台灣加強經濟合作，尤其是貿易和科技方面。

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）會後表示，他希望先提供「魚叉」反艦導彈給台灣，再依原計劃供應給沙特阿拉伯。

西方官員越來越擔心，中國可能會在未來幾年內試圖用武力奪取台灣。

台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫5日在加州會晤

良好的首秀

美聯社分析，對於新當選眾院議長的麥卡錫來說，這標誌著他涉足外交事務的開始；先前他更關注國內政治，而不是國際問題。麥卡錫直言不諱，甚至好戰地反對中國，這次他選擇透過會談，以更謹慎、外交性的方式支持台灣。

「這是一個非常好的首秀」，20多年前曾率團訪問台灣，並為麥卡錫提供建議的共和黨籍前議長金里奇（Newt Gingrich）說。

金里奇在蔡麥會前表示：「我認為，向一個承受著巨大壓力的國家，傳達他們擁有真正的盟友是一件有用的事情」。他說，台灣人會視此為鼓舞士氣。

蔡英文和麥卡錫的閉門會晤，是在美國高度關注中國國內外行動的公開背景下舉行的。

專家表示，這是自美國與台灣1979年斷絕正式外交關係以來，美國眾院議長與台灣總統首次在美國領土上會面。

「這尤其是一個展示與美國關係有多牢固的機會」，德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說。「當然，國會是其中的一部分」，她說。由於缺乏正式的外交關係，極大地限制了台灣和美國領導人之間的任何互動，台灣與美國國會議員會面變得更加重要。

麥卡錫是加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）的一家三明治店經營者，在擔任國會助理，並當選國會議員之前，他並不以豐富的外交政策經驗聞名。

「他（麥卡錫）是在里根圖書館長大的」，金里奇說，「它傳達了力量、樂觀、深刻的愛國主義和行之有效的原則」。

共和黨籍的美國眾議院前議長金里奇曾在20多年前率團訪台（資料照）

美方支持

麥卡錫原計劃親自前往台灣，但後來選擇在加州與蔡英文會面。這一決定被視為一種妥協，既能強調對台灣的支持，又能避免激化與中國的緊張關係。

去年美國前任眾議院議長、民主黨籍的佩洛西（Nancy Pelosi）成為20多年來訪問台灣的最高級別的美國政治人物，這引發了北京憤怒，當時北京在台灣周邊海域發起大規模的軍事演習。

佩洛西周三（4日）讚揚了這場在加州的會面。她說：「今天台灣總統蔡英文和議長麥卡錫之間的會晤因其領導力、兩黨參與以及具有歷史意義的傑出場所而受到讚揚。」

彭博社報導，這次的會面是美台向中國發出信號，讓中國知道無法改變麥卡錫會面的對象。「中國必須理解到，他們無法決定眾院議長可以與誰會面，無論是敵人還是朋友」，麥卡錫說。他接受彭博訪問時還提及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪中一事，他稱馬克龍跟習近平會面是好事，且他自己也願意跟習近平坐下來談。

路透社報導，在布魯塞爾舉行的記者會上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，蔡英文過境並非新鮮事，這種停留是「私人的」和「非官方的」。

布林肯說，「北京不應該以過境為藉口，採取任何行動來加劇緊張局勢，進一步推動改變現狀」。

中方強烈不滿

中國官媒新華社週四（6日）報導，中國外交部發言人表示，美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。

中國外交部發言人說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線，「台獨與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。

中共中央台辦發言人也指出，中國台灣地區領導人蔡英文以過境為名「竄美」。這是民進黨當局推動「台美勾連」、「倚美謀獨」的又一挑釁行徑。

中台辦發言人說，蔡英文和民進黨當局頑固堅持台獨錯誤立場，為了一黨之私甘當美國反華勢力遏華的馬前卒，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

英國《衛報》報導，在蔡英文抵達前後，洛杉磯發生支持與反對者的激烈抗議。週二晚上，支持者聚集在蔡英文下榻的洛杉磯旅館外，敲鼓、高呼口號並舉著台灣國旗和總統的照片；蔡英文在進入旅館時與支持者握手。然而，一個較小的親北京團體聚集在附近的人行道上，被警戒線隔開，不時高呼「一個中國」。

此外，蔡麥會期間，里根圖書館附近空中還出現了橫幅標語，以英文寫著「一個中國！台灣是中國的一部分」。

5日，福建省海事局宣佈在台灣海峽中部和北部進行聯合海上巡邏，政府的消息沒有提供多少細節，但表示這是由其最大、最先進的海上巡邏艦「海巡06號」所領導的一次特殊巡邏和檢查行動。

台灣國防部隨後表示，它發現了一個中國航空母艦群從台灣東南沿海掠過。該部表示，由山東號率領的這支隊伍，當時正在穿過巴士海峽。這些艦艇將前往西太平洋進行訓練，台灣軍方正密切追蹤動向。

台灣國防部表示，「除了對我國國家安全構成實質性威脅外，也破壞了地區安全穩定的現狀。這種行為絕不是一個負責任的現代國家的行為」。

（綜合報導）

反對蔡英文訪美的中國僑民在洛杉磯的飯店外抗議

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