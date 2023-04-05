蔡麥會登場之际 中國航母在台湾东南部航巡

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文将于美西时间周三（4月5日）在加州会晤美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy），在两人会面前夕，中国海军“山东号”航舰编队穿越了巴士海峡，经台湾东南海域，展开首次西太平洋航训。据台湾中央社报道，航行过程中，台湾国军海、空兵力及陆基雷达系统全程掌握动向、严密监控。

“山东号”航母是中国第一艘国产002型航舰，于2019年12月17日在海南三亚军港入列，母港为三亚。

此前，中国政府启动「联合巡航巡查专项行动」，派遣海巡船到台湾海峡中北部活动。 中国官媒央视报导，由台湾海峡大型巡航救助船「海巡06」领衔的海事执法船艇编队，已开启台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动。

中国观察者网引述福建海事局的资料指，「海巡06」是台湾海峡首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列编福建海事局。资料显示，该船主要用于执行水上交通巡航监管、应急救援等任务。

针对麦卡锡将会晤蔡英文一事，中国驻洛杉矶领事馆3日发布声明，批评麦卡锡“无视前车之鉴，执意打台湾牌”，严重违反“一中原则”，不仅不符合中美两国利益，也“极大伤害14亿中国人民的民族感情”。

此前，中国外交部曾称若麦卡锡与蔡英文会面，中国将采取反制措施。3日的中国外交部新闻会上，法新社记者提问所谓反制措施是否包含军演，对此发言人毛宁并未正面回復，仅重申中国一贯的立场，强调“中方将采取坚决措施维护主权和领土完整”。

反制蔡英文過境美國？

台湾国防部週二（4日）表示，从3日上午6时起24小时内，共侦获中国军机20架，其中有9架逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域；同时有3艘军舰持续在台海周边活动。

根据中国「东部战区」微信号2日消息，中国军方已派出海军驱逐舰支队的湘潭舰、太原舰、泰州舰组成舰艇编队，赴东海海域开展实战化训练，发射火箭深弹进行火力打击训练。

在此之前，台湾国防部周六（1日）表示，在过去的24小时内直到当天早上6点，有9架中国战斗机和一架军用无人机飞越了台湾海峡中线。

台湾派出飞机发出警告，并用导弹系统进行监控。台湾国防部表示：“共军派遣兵力蓄意制造台海紧张，除破坏和平稳定，对区域安全及经济发展亦造成负面影响，对于中共不理性行动，表达严正谴责。”

台湾总统的过境外交 过境美国 会晤高层 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

台湾总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



近年来，中国军队频频派遣军机在台海周边活动。

但目前紧张局势正在升级，蔡英文近日前往访问拉丁美洲邦交国，在去程和回程中分别在美国的纽约和洛杉矶进行过境停留。她29日抵达纽约并留2日。

蔡英文目前已经結束危地马拉访问。在当地时间3月31日傍晚，蔡英文与危地马拉外长布卡罗（Mario Bucaro）举行了会晤，并在晚些时候与总统贾马太（Alejandro Giamattei）进行会谈。

在随后的联合新闻发布会上，贾马太强调“危地马拉与台湾的纽带坚不可摧”，“我们呼吁用对话和谈判解决争端，共同致力于实现民众对自由、繁荣、发展和领土完整的诉求。”他还表示认定台湾为“唯一的、真正的中国”。蔡英文则将危地马拉称作“台湾的坚定外交盟友”，并就去年中国举行大规模台海军演期间危地马拉对台湾的声援表示感谢。



台湾:现总统出访美洲 前总统飞往中国大陆

3月31日中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁对蔡英文停留美国表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来。她说：“中方坚决反对台湾当局领导人以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则，同台湾当局进行任何形式的接触。”並补充说：“我想强调的是，无论台湾当局说什么、做什么，都改变不了台湾是中国一部分的事实。任何人任何势力都无法阻挡中国实现统一。”

华盛顿本周曾呼吁中国不要以蔡英文总统在美国过境为借口，增加对台湾的军事威胁。美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）去年8月初访台后引发北京不满，中国之后在台湾周边举行了军事演习。

1位熟悉安全规划的台湾官员本周向路透社表示，中国不太可能重复这种大规模的演习。然而台湾做出充足准备，以防中国做出 "非理性 "的反应。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 马英九赴大陆祭祖 民进党：“中共促统下的棋子” 台湾前总统马英九将于3月27日至4月7日前往中国大陆祭祖。总统府20日表示，已于当日收到马英九的出访申报，期盼“马英九作为前任国家元首，此行能向对岸及世界展现符合国家利益与国民情感的作为，展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场”。民进党方面批评马英九以祭祖之名赴中，“但相关行程都配合中国统战，这样的规划安排显然没有从国家及国民的立场思考，台湾民众也无法接受中华民国卸任元首成为中共促统下的一枚棋子”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 未安排“马习二会” 台湾风传媒引述匿名消息称，马英九此行主要是前往湖南祭祖，并不会前往北京，也未安排与中共总书记习近平进行“马习二会”，政治效应可望大幅降低。但马英九成为自中华民国政府迁台74年以来，首位访问大陆的台湾卸任元首，“就两岸关系而言，仍具莫大的历史意义”。2015年11月7日，海峡两岸最高领导人习近平和马英九在新加坡举行会面。这是海峡两岸自1949年政治分立以来，双方最高领导人的首次会晤。会中主要就和平的两岸关系交换意见，双方没有签署协议或发布共同声明。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 台媒：马英九将与王沪宁、宋涛举行会面 台湾《联合报》20日的报道引述北京消息人士指出，中共中央对台工作领导小组副组长、全国政协主席王沪宁可能在上海与马英九会面，国台办主任宋涛则预计在南京与马英九会面。按上次国民党副主席夏立言访问模式，马英九此次到访的大陆各省市，当地中共“一把手”即省市委书记都将出面会见并宴请。尽管不会与中共总书记习近平会面，但王沪宁、宋涛则可能分别在上海及南京与马英九会面。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 中断超3年的“小三通”即将重新开放 3月16日，台湾陆委会副主委梁文杰宣布，3月25日起凡是台湾人及陆配皆可搭乘小三通及中转航班，金厦航线每日1班调整为最多6班，金泉航线每周2班调整为3班；马祖2条航线，由每周最多4班调整为14班。但如果陆籍人士所持证件为“金马澎入出境许可证”，依据现有相关规定，仍不能中转台湾。2020年2月10日起，为因应新冠疫情，台湾实施小三通“暂停措施”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 国民党副主席夏立言率团二次访问大陆 今年2月8日至17日台湾国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。在北京停留期间，他与新上任的国台办主任宋涛以及当时仍是“准全国政协主席”的王沪宁举行了会面。香港媒体香港01发表的观察评论文章指出，夏立言近半年内两度访陆，“获见中共官员层级从副部级一下拉升至正国级，背后的意义恐不容小觑。……北京接待夏立言意欲透露的对台讯息，说明了此乃中共对台下一波行动的开端，中央或已定调将扩大规模与台湾各界精英交流沟通，甚至是‘开展广泛深入协商’”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 佩洛西访台 台海紧张局势急速升温 去年8月2日美国众议院议长佩洛西在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从4日12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中4枚飞越台湾本岛上空。去年全年中国总共派遣了1727架次军机进入台湾的防空识别区（ADIZ），数量近乎于2021年的两倍。而且在佩洛西访台之后，解放军军机不断飞越海峡中线。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 夏立言在敏感时期访问中国大陆 去年解放军围台军演结束不久，国民党副主席夏立言不顾台湾党内外劝阻，率团前往中国大陆访问。国民党新闻稿提到，夏立言与张志军两人就中国军演、农产品检验检疫问题、ECFA早收清单、两岸增加航点（恢复小三通）以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。夏立言声称，已向中方反映台湾民众对于中国军方在台湾周边海域连日军演感到不满与忧虑。台湾总统蔡英文在民进党中执会表示，国民党在这个时刻，仍执意前往中国，令人民失望；国民党的做法，更是向国际社会传递错误的信息。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 洪秀柱与汪洋举行会晤 2022年2月，国民党前主席洪秀柱前往北京出席北京冬奥会开幕式，并与时任中国全国政协主席的汪洋举行会谈。汪洋在会谈时称“两岸统一的历史大势任何势力都阻挡不了”，洪秀柱则说要在“反独促统”的目标上，加速推动“两岸和平统一大业”。民进党批评洪秀柱沦为中国统战的“棋子”，国民党立委则批评民进党作为执政党却没打算与中国接触往来，改善紧绷的关系。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 央视节目中出现王金平“求和说” 2020年9月，国民党原本打算派出前立法院长王金平担任代表团团长出席在厦门举办的第十二届“海峡论坛”。但由于论坛举办前数日，中国大陆央视在社交媒体的“央视频” 报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题，引起台湾朝野一致不满。国民党宣布取消以政党形式参加海峡论坛，同时表示，在这样的气氛下国民党还出团，可能会引起两岸民意的冲撞。



（综合报导）

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