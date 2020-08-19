蔡霞怎样看待共产党？

（德国之声中文网）2007年，中共十七大报告中提出的 “尊重党员主体地位”的论断是在历次中共党代会报告中首次出现。2009年，新华社记者在采访蔡霞时，她说，“党内民主的实质是全体党员是党的主人，党的一切权力属于党员”。她在接受采访时表示， “中共建党88年的历史大体可分为三个30年：用28年带领人民实现了民族独立，再用30年找到国家富强之路，又用30年实现经济起飞。站在下一个30年的门槛上，中共面临大力推进民主政治的新的时代命题”。



2016年，有“任大炮”之称的任志强曾发微博质疑“人民政府啥时候改党政府了”，被留党察看一年。蔡霞当时曾发表《党章党规保护任志强们的党员权利》文章公开力挺任志强。她在文章中写道：“ 学习党章党规，增强党章意识，是我们更好地履行党员义务、行使党员权利、发挥党员作用的基础和条件。营造8000多万党员都能大胆讲真话讲心里话的党内民主氛围，是真正的爱党护党，而扣帽子堵塞言路，对党则有百害而无一利。就此，我们的党网、党刊该怎么做，是否需要再想想了? ”



2017年《南方人物周刊》专访蔡霞。在采访中，蔡霞认为， 现在中国共产党党内理论建设存在很大问题，如何理解马克思理论是始终存在的难题，其中有两个极端倾向，一是固守被苏联共产党总书记斯大林扭曲的马克思主义，奉为主流意识形态，这会窒息政党的思想活力。二是认为马克思主义已经无用，无法指导中国共产党，应该将其抛弃。 她认为中国国内许多人对马克思主义理论存在曲解，由于“东方传统农耕文化对于人的理解，是整体地理解成国家的人、党的人、集体的人，必然就要强调权威，容易把人当成工具，人的主体性容易失落。”“马克思传入中国时，处在民族生死存亡的历史背景下，按照马克思的分析，是以民族矛盾形式表现出来的阶级矛盾，因此阶级斗争理论就好用。久而久之，中国共产党人就把阶级斗争理论看作是马克思主义理论的全部。毛泽东曾经说过，马克思主义的道理千头万绪，归根到底就是一句话，‘造反有理’。”她认为中共所普及的马克思主义是斯大林解释过的版本，《联共（布）党史简明教程》是党内高级干部的必读书，其观点抽掉“人”而把历史解释成一个概念性的东西。蔡霞尤其反对斯大林解释过的马克思主义，认为它最终演变成维护专制的意识形态工具，而非推动社会进步、实现社会公平和公众利益的思想武器。



2020年6月网络上流出的音频中，蔡霞说：“我们可以看到这个党事实上已经是政治僵尸，明摆着修宪从党内程序上它就是不合法的，绑架了十八届三中全会，在三中全会前的两天抢着抛出取消任期制的说法，迫使三中全会像咽狗屎一样咽下去，三中全会那么多中央委员，居然没有一个人敢在三中全会上把这个问题提出来，所以这个党本身已经是一个政治僵尸。”接着她批评说：“而一个人，一个主要领导，可以凭着他掌握了刀把子，枪杆子，然后手里又捏住了体制本身所造成的官员贪腐，党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利这两条。所以9000万党员成了奴隶和个人使用的工具……”



近日蔡霞在接受BBC采访谈及港区国安法时说：“对于香港局势的关注，我其实是有几个考虑：第一是从香港700万人民本身的权利和自由出发，这是不容讨论、不容置疑的东西，第二，对中国内地的发展来说，香港的意义。我觉得这会把整个民族未来发展很宝贵的渠道、窗口和一个跟世界连接的平台亲手毁掉。第三，如何处理香港问题会涉及到全球的文明秩序，说狭隘点它会涉及到全球的经济格局、金融格局的改变，资本的自由流动和贸易的蓬勃发展；从再大一点讲，强行推行港版《国安法》，毁掉的是法治和自由的秩序，会对整个人类现代制度运行和文明秩序产生很大冲击。 ”



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