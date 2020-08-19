 蔡霞怎样看待共产党？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

蔡霞怎样看待共产党？

今年6月网络上流传出的一段录音中，前中共中央党校教授蔡霞称中共已是“政治僵尸”。这段录音的内容多次直指习近平，称他就是一个“黑帮老大”，挽救危局的当务之急是“换人”。蔡霞被视为党校的自由派学者，这些年她对中共党建有着自己的理解和看法。

China Kommunistische Partei Hammer und Sichel Logo (Getty Images)

（德国之声中文网）2007年，中共十七大报告中提出的 “尊重党员主体地位”的论断是在历次中共党代会报告中首次出现。2009年，新华社记者在采访蔡霞时，她说，“党内民主的实质是全体党员是党的主人，党的一切权力属于党员”。她在接受采访时表示， “中共建党88年的历史大体可分为三个30年：用28年带领人民实现了民族独立，再用30年找到国家富强之路，又用30年实现经济起飞。站在下一个30年的门槛上，中共面临大力推进民主政治的新的时代命题”。

2016年，有“任大炮”之称的任志强曾发微博质疑“人民政府啥时候改党政府了”，被留党察看一年。蔡霞当时曾发表《党章党规保护任志强们的党员权利》文章公开力挺任志强。她在文章中写道：“ 学习党章党规，增强党章意识，是我们更好地履行党员义务、行使党员权利、发挥党员作用的基础和条件。营造8000多万党员都能大胆讲真话讲心里话的党内民主氛围，是真正的爱党护党，而扣帽子堵塞言路，对党则有百害而无一利。就此，我们的党网、党刊该怎么做，是否需要再想想了? ”

2017年《南方人物周刊》专访蔡霞。在采访中，蔡霞认为， 现在中国共产党党内理论建设存在很大问题，如何理解马克思理论是始终存在的难题，其中有两个极端倾向，一是固守被苏联共产党总书记斯大林扭曲的马克思主义，奉为主流意识形态，这会窒息政党的思想活力。二是认为马克思主义已经无用，无法指导中国共产党，应该将其抛弃。 她认为中国国内许多人对马克思主义理论存在曲解，由于“东方传统农耕文化对于人的理解，是整体地理解成国家的人、党的人、集体的人，必然就要强调权威，容易把人当成工具，人的主体性容易失落。”“马克思传入中国时，处在民族生死存亡的历史背景下，按照马克思的分析，是以民族矛盾形式表现出来的阶级矛盾，因此阶级斗争理论就好用。久而久之，中国共产党人就把阶级斗争理论看作是马克思主义理论的全部。毛泽东曾经说过，马克思主义的道理千头万绪，归根到底就是一句话，‘造反有理’。”她认为中共所普及的马克思主义是斯大林解释过的版本，《联共（布）党史简明教程》是党内高级干部的必读书，其观点抽掉“人”而把历史解释成一个概念性的东西。蔡霞尤其反对斯大林解释过的马克思主义，认为它最终演变成维护专制的意识形态工具，而非推动社会进步、实现社会公平和公众利益的思想武器。

2020年6月网络上流出的音频中，蔡霞说：“我们可以看到这个党事实上已经是政治僵尸，明摆着修宪从党内程序上它就是不合法的，绑架了十八届三中全会，在三中全会前的两天抢着抛出取消任期制的说法，迫使三中全会像咽狗屎一样咽下去，三中全会那么多中央委员，居然没有一个人敢在三中全会上把这个问题提出来，所以这个党本身已经是一个政治僵尸。”接着她批评说：“而一个人，一个主要领导，可以凭着他掌握了刀把子，枪杆子，然后手里又捏住了体制本身所造成的官员贪腐，党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利这两条。所以9000万党员成了奴隶和个人使用的工具……”

近日蔡霞在接受BBC采访谈及港区国安法时说：“对于香港局势的关注，我其实是有几个考虑：第一是从香港700万人民本身的权利和自由出发，这是不容讨论、不容置疑的东西，第二，对中国内地的发展来说，香港的意义。我觉得这会把整个民族未来发展很宝贵的渠道、窗口和一个跟世界连接的平台亲手毁掉。第三，如何处理香港问题会涉及到全球的文明秩序，说狭隘点它会涉及到全球的经济格局、金融格局的改变，资本的自由流动和贸易的蓬勃发展；从再大一点讲，强行推行港版《国安法》，毁掉的是法治和自由的秩序，会对整个人类现代制度运行和文明秩序产生很大冲击。 ”

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

德语媒体：“这个党已成政治僵尸”

中共中央党校一名退休教师因发表对党的领导层及习近平本人的激烈批评，近日遭到中国官方的严厉整肃。而一段时间以来，这类因言获罪的事件已经连续发生多起。  

蔡霞："开除出党让我重获自由"

前中共党校党建教授蔡霞因其"损害国家声誉的言论"被开除党籍、取消退休金。蔡霞说被开除出党等于重获自由。有评论认为，中共用经济作为惩罚手段效果更严厉。  

称中共"政治僵尸" 蔡霞被中央党校开除党籍

中共中央党校8月17日发通报称，该校退休教师蔡霞发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，决定开除其党籍，取消其退休待遇。蔡霞在一次讲话中称中共已是"政治僵尸"，习近平就是一个"黑帮老大"。  

网传蔡霞发言：中共是政治僵尸 换人为当务之急

近日，网上流传一段被认为是前中共中央党校教授蔡霞的一次发言。在这段约20分钟的讲话中，蔡霞称中共已是“政治僵尸”。讲话的内容涉及修宪、经济等话题，并多次直指习近平，称他就是一个“黑帮老大”，挽救危局的当务之急是“换人”。  

相关内容

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP

德语媒体：“这个党已成政治僵尸” 19.08.2020

中共中央党校一名退休教师因发表对党的领导层及习近平本人的激烈批评，近日遭到中国官方的严厉整肃。而一段时间以来，这类因言获罪的事件已经连续发生多起。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP

蔡霞："开除出党让我重获自由" 18.08.2020

前中共党校党建教授蔡霞因其"损害国家声誉的言论"被开除党籍、取消退休金。蔡霞说被开除出党等于重获自由。有评论认为，中共用经济作为惩罚手段效果更严厉。

China Kommunistische Partei Hammer und Sichel Logo

称中共"政治僵尸" 蔡霞被中央党校开除党籍 17.08.2020

中共中央党校8月17日发通报称，该校退休教师蔡霞发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，决定开除其党籍，取消其退休待遇。蔡霞在一次讲话中称中共已是"政治僵尸"，习近平就是一个"黑帮老大"。

广告

媒体看中国

Frankreich I Huawei Hauptsitz in Paris (picture-alliance/N. Berzane)

德语媒体：围剿华为只会使网络更不安全

8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布华为禁令的修订版，在"实体清单"上新添了21个国家的38家华为子公司。德语媒体指出，新版禁令旨在全面封堵华为获取美国技术的可能性。  