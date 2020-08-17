蔡霞："开除出党让我重获自由"

（德国之声中文网）澎湃新闻是周一最早发布中央党校开除蔡霞党籍的中国媒体之一。次日，即便有无法躲避的审查和删帖，该报热评区排行第一的是对蔡霞的处分。

"感受时代脉搏"写道，身为中央党校退休教师，发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，作出开除党籍，取消其享受的退休待遇的决定，大快人心，坚决拥护。

其他发言者当中附和这一观点的偏多，基本态度都是"严惩坏人，治党治国"，或者"坚决拥护"，或者认为蔡霞"活该"。但也有人提出问题，"王昊"问：她说啥了？

今年6月，中国大陆基本无法登录的Youtube网站上流传着一段蔡霞在一个私人场合发言的20分钟左右的音频。她在那里形容中共实际上已经是"政治僵尸"，习近平是"黑帮老大"。"党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利这两条。所以9000万党员成了奴隶和个人使用的工具"。

蔡霞以前在中国国内并非特别有名。直到2016年，北京华远集团前总裁任志强因在网上批评当局被留党察看一年、蔡霞发表"党章党规保护任志强们的党员权利"之后，才开始受到人们的注意。但这篇力挺任志强的檄文很快就被屏蔽了，之后它只能在海外中文媒体转载。

蔡霞曾撰文挺任志强

因言治罪

中共中央党校（国家行政学院）周一（8月17日）公布的处理蔡霞的通知称其"发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其恶劣、情节极其严重，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。"

通知提到开除蔡霞党籍以及取消其退休金是依照《中国共产党纪律处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》的相关规定进行的。2012年9月1日实施的该规定第16条第1款写道：有下列行为之一的，给予记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：散布损害国家声誉的言论，组织或者参加旨在损害国家利益的集会、游行、示威等活动的。

该规定中有特别对退休人员划定的内容，第44条："已经退休的事业单位工作人员有违法违纪行为应当受到处分的，不再作出处分决定。但是，应当给予降低岗位等级或者撤职以上处分的，相应降低或者取消其享受的待遇。"

中央党校的通知并没有说明蔡霞"政治僵尸"、"黑帮老大"等说法是不是被归纳成了散布损害国家声誉的言论，而在目前，更没有人能说清"损害国家声誉"的内涵和外延究竟指的是什么。蔡霞对美国之音证实6月在网上传开的音频是她说的，此外她还强调了两点，"习近平必须下台--只有换掉习，才能缓解党内目前恐怖高压状态；其二，共产党这个外壳必须被抛弃。"

有关蔡霞的讲话是不是属于言论自由的范围，《环球时报》主编胡锡进发表短评说，"无论蔡霞怎么定义言论自由，我认为，作为党校的退休教授，她应当维护党对这个国家的领导，不应当站到党领导国家这一宪制规定的对立面，或者实际站到党的领导的对立面。美国现在将攻击的矛头对准中共，她作为一名党员，不应该客观上站到攻击者的一边。"

旅居美国的时评人邓聿文在接受德国之声采访时也认为，中共内部在放开言论方面达成的共识是“不能同党唱反调”，其出发点必须跟党保持一致。他说，“尤其在目前的氛围下，‘放开说’实际上做不到。即便在胡温时代，党内也不可能像蔡霞用‘黑帮’这样的词汇。蔡霞的言论显然被中共认为是在攻击党。”

自由的代价：被拿掉退休金

研究数十年中共党建的蔡霞非常清楚中国共产党常常会把敢于说话的人开除出去，她对美国之音说，"很多人并不意外，它本来就容不得不同意见嘛，" "但是把政治观点不同和一个人的养老权利挂钩，把养老的待遇拿掉，等于就是剥夺你生存的权利，这一点震动了整个中国社会。"

因此，蔡霞说，"我要跟他们打这个官司，走法律程序来捍卫我自己的权利。不管这个官司打下来是什么结果，但是我的权利不允许任何人轻易地侵犯，"根据《事业单位工作人员处分暂行规定》第39条，受到处分而不服者，可以在30日内向原处分决定单位申请复核。

时评人邓聿文说，“切断退休金是一种经济惩罚手段，这样，你就不敢说话了，比开除党籍和公职达到的效果更为严厉。”

对于目前身在美国的蔡霞而言，未来充满了不确定性。她对《纽约时报》表示，如果她在国内的话，很可能免不了牢狱之灾。但是，她感到从未有过的轻松，因为她现在终于可以彻底自由地表达思想。"其实，我很早就想退党"，"现在，他们开除了我，让我重获自由，我很高兴。"

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