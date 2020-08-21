蔡霞：习近平不下台 中共体制将全面瓦解

(德国之声中文网) 前中共中央党校教授蔡霞周日 (8月23日)接受美国有线电视网CNN的访问，呼吁美国政府加倍对中国施压。蔡霞説，她支持美国政府对华为实施禁令，并提议美国政府对中共官员进行制裁。

此外，蔡霞也期盼国际社会能联手阻止中国共产党渗透国际组织，并防堵习近平的极权思想扩散。她説：「中美之间的关系并非两国人民之间的冲突，而是两个体系与思想的对抗。」

蔡霞称，她自去年到美国旅游後，便因新冠疫情被困在美国，不过她因担忧人身安全，拒绝透露她目前在美国的细节情况。蔡霞指出，中共目前的其中一个目标是取代由美国所建立的自由民主体系，以及现在人所秉持的和平丶民主丶自由与正义等核心价值。

蔡霞也在受访中指出，上周中共中央党校宣布她被开除党籍的声明中，点出三个导致她被开除党籍的主要原因：她今年五月发表批评中国在香港实施国安法的评论丶她在此前流出的一段录音中也暗指习近平为黑帮老大，并称中共是「政治僵尸」丶她也在李文亮过世後连署要求中共给予中国人民言论自由。

蔡霞向CNN坦言，她私下将写的文章与录音与朋友分享，但她没预期这些内容会在网路上掀起「滔天巨浪」。这两项内容在中国互联网上也迅速被屏蔽，而在她被开除党籍後，蔡霞也认为自己有义务要继续发声。

蔡霞在8月17日遭中国共产党开除党籍且取消退休待遇。

「党内民主成虚名」

蔡霞过去三十几年来透过在党校教书的职位，从体制内观察中共的变化。她接受CNN访问时表示，在胡锦涛当权时，中国共产党还能忍受不同的意见。但是习近平接棒後，中共原有的「党内民主」已成虚名。她説：「习近平所强调的是极权以及对共产党中央领导人的完全效忠与遵从。他不允许共产党内有任何反对的声音，并用党规或是贪腐罪名来惩罚那些持有不同意见的人。」

蔡霞坦言，习近平的「恐怖统治」并非源自於他的权势，这种作法反而突显他的极度不安。她説：「习近平是全共产党内最不安的人，这也是为何他对共产党内进行这麽多批清算。握有绝对权力的人总认为其他人想要夺走他的权力。」

蔡霞还说，目前中共党内的政治氛围是，下级干部向上司分享讯息时，总是隐藏事实，仅分享上司想听的部分。她认为，这导致共产党向上呈报的讯息都是错误的，中共领导层在做决策时，也缺乏科学丶民主丶公开与透明的决策过程。

此外，蔡霞也批评中共在新冠疫情初期隐瞒实际情况，导致现在病毒在全球肆虐。在中美贸易战持续延烧之际，蔡霞也说全球各国不愿再讨好中国，因为他们已看清中国共产党的真面目。

「习近平的言论思想倒退回文革时期」

蔡霞在与CNN访问中透露，她曾於1966年到北京成为文革时期的红卫兵，不过那段时期，她也目睹了文革的恐怖事实，包含共产党凶狠地殴打教师。她説：「我看见当一个社会没有法治时，人民的生活会变得多痛苦。文革时期的回忆在我心中烙下深深的伤痕，从那时起，我也时时警惕自己，中国绝对不能倒退回文革时期的状态。」

不过蔡霞也说，习近平上台後，他的言论丶思想与行为开始有文革的迹象。她説，中国国内目前应该普遍对共产党与习近平的政策走向有很深的不满，不过在习近平的铁腕统治下，蔡霞认为中国很难出现任何形式的反抗。

她説习近平正带着中国远离开放与改革的道路，但如果中共不进行内部改革，蔡霞认为冲突会渐渐累计，有一天所有的冲突会一次爆发，导致中共整个体制崩坏瓦解。虽然习近平不断强调他致力於改革，但蔡霞说，唯一能避免中共在未来瓦解的方式，便是取代习近平。

蔡霞说：「中国不可能在习近平领导下迈向民主化。唯有让习近平下台，中共党内的改革派才能有发声的机会，并藉此调整中共的发展方向。」

蔡霞坦言，当她2016年替任志强护航时，中国共产党中央要求她停止针对该事件公开发言，不过当时蔡霞强调身为一个中国公民，她有权利发表意见。她説：「党中央告诉我：『妳首要身份是共产党员，接着才是中国公民。』我当时心想，我宁愿拥有公民的权利，也不要有中共党籍。现在我终於感觉自己与中国人民站在同一边。」

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