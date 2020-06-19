蔡英文： 在疫情中捍卫、而不是牺牲民主

（德国之声中文网）2020哥本哈根民主高峰会于6月18日、19日举办两天，因为受到新冠病疫影响，峰会以远程视频的形式举行。美国现任国务卿蓬佩奥、前国务卿奥尔布莱特（Madeleine Albright）以及克里（John Kerry）、欧盟执委会副主席乔洛瓦（Vera Jourová）、澳大利亚前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）等政界人物参加峰会。

哥本哈根民主高峰会于2018年首次在丹麦首都哥本哈根举行，主办单位是丹麦前总理及前北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）2017年创办的国际民主联盟（the Alliance of Democracies）。该联盟的宗旨是推动全球民主化运动，通过各国政要、学者专家及民运人士的参与，让每年夏天举行的峰会成为强化民主论述的重要国际论坛。

本次会议除邀请了香港众志秘书长黄之锋外，第二天的第一位主讲人便是台湾总统蔡英文。峰会正式邀请"中华民国台湾总统蔡英文"做视讯演说。几天前，当这一消息传出时，台湾媒体曾将之看作是不可忽视的外交成就。事实上，上届的峰会台湾官方也有参加，2019年6月，台湾外交部长吴钊燮应邀赴哥本哈根与会并发表了"台湾：威胁之下的民主政体"的专题演说。

蔡英文在本次发言中表示，她会在第二任总统任期内，继续发展台湾民主，深化与世界上其他理念相近的民主国家的合作关系。蔡英文主旨演说的题目是"在Covid-19疫情中捍卫民主"。她指出，"只要方法得宜，疫情是可以防控的，不用去牺牲我们最重要的民主原则。"她说，民主是台湾对抗疫情的最重要资源，"每个人都参与了防疫工程，台湾政府与人民共同携手，合力防堵疫情。"

蔡英文在发言中批评世界卫生组织，"令人遗憾的是，世界卫生组织竟以政治凌驾健康，不邀请台湾在今年世界卫生大会中分享我们的抗疫经验"。

中国大陆媒体中国网对哥本哈根民主峰会发表评论称，民主峰会上的"这些人此时凑在一起，无非是打着'民主'的幌子为'反中'摇旗呐喊，顺便利用'港独'、'台独'来膈应一下中国大陆。"

“台湾会继续提供港人人道协助”

着眼于香港目前的困境，蔡英文表示，"尤其此刻，我们的心于香港人民同在。台湾与国际社会一同呼吁北京当局信守承诺，尊重港人的基本自由。""他人捍卫自由，我们不能袖手旁观。香港回归还不到23周年，情势却持续恶化，台湾会继续提供香港人民必要的人道协助。"

日前，台湾政府陆委会主持下的"台港服务交流办公室"已正式成立，并将于7月1日正式运营。该机构将提供港人赴台就学、就业、投资创业、移民定居，以及跨国企业、国际法人团体赴台等专案咨询与协处服务。但据台湾陆委会主委陈明通强调，这个方案不是救援，而是协助，因此港人必须进入台湾后，有状况才根据法律给予协助。在港版国安法即将立法的背景下，港人中有很多希望能够移民台湾，但台湾沒有难民法可以适用于港人在台庇护。

6月18日，港区国安法草案已提交给全国人大常委会审议。 其中，草案对防范、制止和惩治发生在香港特别行政区的"分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全"等四类犯罪行为的具体构成和相应的刑事责任，作出了明确规定。