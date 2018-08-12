蔡英文高调过境洛杉矶　美重申对台政策不变

（德国之声中文网）这次是《台湾旅行法》通过后蔡英文首次踏足美国，当地时间8月13日，她以总统身份在雷根图书馆发表公开演说，是近15年来的首例。

她重申雷根在任期间对台湾的「六项承诺」，至今仍是美国对台政策的重要基础。她再次强调台湾信守自由民主价值，引用雷根的话比喻台湾人此时的心情﹕「任何事情都是可以谈的，除了我们的自由及未来，是不能被妥协的。」

罕有高调？

美国以往大多会避免让台湾领导人在美发表演说，以免提升其外交地位及触怒北京，但这次蔡英文的过境安排是近十多年來最高调的一回。上一次有类似待遇的是2003年陈水扁过境纽约，期间他领取人权奖和发表多场公开演说。

台湾当局这次也放宽过境美国期间的採访安排，容许媒体与蔡英文入住同一家酒店，并即时报道蔡的行程。有别于以往，蔡英文过境美国时不公开行程或限制发稿时间，她此行明显来得较为高调和开放。

晤多位美政界人士

另外，蔡英文也在同一天会见多位美国政界人士。她与新墨西哥州州长马婷妮（Susana Martinez）进行早餐会，马婷妮在会上表示希望在能源、教育及科研加强双方合作。

蔡英文也会晤参议院外交委员会亚太小组主席贾德纳（Cory Gardner），贾德纳说支持台美军售朝常态化，以令美国更即时、有效率地处理对台军售。蔡英文则称台湾会提升自身国防能力，并动用特别预算应付重大军购。除此以外，蔡英文也会见多位美国众议员，感谢美方签署通过新一份国防授权法（NDAA）。

中坚决反对 美称政策无变

中国外交部发言人办公室稍早前答复媒体﹕「关于台湾地区领导人在美国所谓『过境』问题，中国已多次表明，坚决反对美国或其他与中国建交的国家安排此类过境，中国敦促美国遵守一个中国政策及中美三个联合公报原则，不向台独势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局及台海稳定。」

声明还说，一个中国原则是国际社会普遍共识,「任何企图制造『两个中国』、『一中一台』的行径都必将遭到全体中国人民的反对。」

面对中方强烈抗议，美国国务院发言人表示，蔡英文过境期间发表演说，并不代表特朗普政府改变美国对台政策。

「美国促成台湾官方代表过境美国，是出于对到访人士的安全和舒适度考量，与我们坚持的一个中国政策一致。」



美议员﹕冀蔡晤更高级官员

蔡英文逗留洛杉机期间，也与当地台湾侨民会面。她在当地时间8月12日出席侨宴，致辞时提到中国对台湾的自由民主及生活方式带来前所未有的挑战，但台美关係却「前所未有的坚实」，有信心在理念相同的国家中，台湾人民并不孤单。她说，台湾在地缘政治的角力中扮演区域稳定力量，「这几年相信大家都感受到，台美关係越来越好」。

蔡英文趁机呼吁侨民返台发展，特别是留美台胞下一代﹕「现在是最好机会，千万不要错过。」她指台湾政府过去两年推行新南向政策，拓展东协、南亚和澳纽的发展，令台湾没有被单一市场绑住。

美国在台协会主席莫健（James Moriarty）、美国众议院外交委员会主席罗伊斯（Ed Royce）等几位众议员也有出席和发言。他们称乐见蔡英文这次过境能公开出席活动，希望日后她能到访华盛顿会晤更高级官员。

拉美之行巩固盟友

结束两天的洛杉机过境之旅，蔡英文会转赴巴拉圭和伯利兹——台湾仅存18个邦交国的其中2个。

她将会出席巴拉圭总统马力奥·阿博托·贝尼特茨（ Mario Abdo Benitez）的就职仪式，并在典期间与其他盟邦的贵宾举行会谈。蔡英文将于8月16日转往伯利兹，会晤总督库尔维利·扬（Colville Young）和总理奥立佛·巴罗（Oliver Barrow）。

此行是蔡英文2016年就任总统以来的第四次出国访问。蔡英文上任以来，北京对台湾施压不断加大，两年之间已经有冈比亚、圣多美和普林西比、巴拿马以及布基纳法索共4个国家与台湾断交。

李芊/罗法 (综合报道)