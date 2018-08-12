蔡英文高调过境洛杉矶　中国外交部：坚决反对

（德国之声中文网）这次是《台湾旅行法》通过后蔡英文首次踏足美国，她在当地时间8月12日抵达洛杉矶，参观台府驻当地的华侨文教服务中心，与当地台湾侨民会面并出席侨宴。

蔡英文致辞时表示，中国对台湾的自由民主及生活方式带来前所未有的挑战，但台美关係却前所未有的坚实，有信心在理念相同的国家社群中，台湾人民并不孤单。她说，台湾在地缘政治的角力中扮演区域稳定力量，「这几年相信大家都感受到，台美关係越来越好」。

蔡英文也趁机呼吁侨民返台发展，特别是留美台湾人的第二、三代﹕「现在是最好机会，千万不要错过。」她指台湾政府过去两年推行新南向政策，拓展东协、南亚和澳纽的发展，令台湾没有被单一市场绑住。

美议员﹕冀蔡晤更高级官员

美国在台协会主席莫健（James Moriarty）、美国众议院外交委员会主席罗伊斯（Ed Royce）等几位众议员也有出席和发言。他们称乐见蔡英文这次过境能公开出席活动，希望日后她能到访华盛顿会晤更高级官员。

蔡英文会于当地时间8月13日，与「美国政界友人」举行早餐会，并到访雷根图书馆发表演说。她傍晚离开洛杉矶前，也将会见一些美国政要，然后飞往巴拉圭。

台湾当局这次放宽过境美国期间的採访安排，容许媒体与蔡英文入住同一家酒店，并即时报道蔡的行程。有别于以往，蔡英文过境美国时不公开行程或限制发稿时间，她此行明显来得较为高调和开放。

中国外交部﹕坚决反对

美国之音报导，中国外交部发言人办公室8月13日在一个答覆中说，「关于台湾地区领导人在美国所谓『过境』问题，中国已多次表明，坚决反对美国或其他与中国建交的国家安排此类过境，中国敦促美国遵守一个中国政策及中美三个联合公报原则，不向台独势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局及台海稳定。」

声明还说，一个中国原则是国际社会普遍共识,「任何企图制造『两个中国』、『一中一台』的行径都必将遭到全体中国人民的反对。」

拉美之行巩固盟友

此行是蔡英文2016年就任总统以来的第四次出国访问。蔡英文上任以来，北京对台湾施压不断加大，两年之间已经有冈比亚、圣多美和普林西比、巴拿马以及布基纳法索共4个国家与台湾断交。

这次蔡英文到访的巴拉圭和伯利兹，是台湾仅存18个邦交国的其中2个。她将会出席巴拉圭总统马力奥·阿博托·贝尼特茨（ Mario Abdo Benitez）的就职仪式，并在典期间与其他盟邦的贵宾举行会谈。蔡英文将于8月16日转往伯利兹，会晤总督库尔维利·扬（Colville Young）和总理奥立佛·巴罗（Oliver Barrow）。

李芊/罗法 (综合报道)