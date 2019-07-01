蔡英文首访加勒比海 停美行程受瞩目

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周四 (7月11日) 中午在出访前的记者会上表示，本次出访的任务是要向国际社会传达台湾与国际共享自由开放的价值、台湾将坚定守护民主制度，以及台湾将持续推动互惠互助的国际合作。 这是蔡英文上任以来第七次出访，却也是她首次造访台湾位于加勒比海的友邦海地、圣基茨和尼维斯联邦、圣文森国及圣露西亚。

蔡英文也将在本次出访过境美国的纽约及丹佛，并于回程停留丹佛时，与随行出访的记者进行茶叙，而此举也被视为总统出访行程中的重要突破。 她在停留纽约两晚后，将首先出访海地，并在出席海地总统举办的晚宴后，直接启程前往另一个加勒比海邦交国圣基茨和尼维斯联邦。

蔡英文预计在圣基茨和尼维斯联邦停留三天，除了出席一些仪式与典礼外，也将与该国政府签署技职教育协议及接见台湾的观光产业考察团。 接着，蔡英文将造访圣文森国及圣露西亚，并在两国的国会发表演说。

为连任拉票?

然而，台湾一些外交界人士却认为蔡英文此次出访的目的并非单纯维系邦交，而是试图利用出访来替明年1月竞选连任来拉票。 台湾的前驻海地大使徐勉生在一篇投书台湾风传媒的评论中表示，蔡英文意图运用总统特权在出访邦交国时，过境美国，并藉此替她的选战加分。 徐勉生在评论中提到，蔡英文上任三年以来在外交上的表现除了美国的「口惠」外，在其他部分的表现都「一败涂地」。

然而，曾任职台湾外交部并派驻台湾洛杉矶办事处的刘仕杰则在社群媒体上响应表示，台湾经历了3次轮替，在总统出访友邦的时候，台湾政坛应该不分党派给予支持。 他写道: 「我宁可相信，绝大多数的外交部同事都是职业外交官，具有专业道德，能够把党派放一旁，只为了台湾的国家利益。 」

中国外交部在7月1日也针对蔡英文出访过境美国一事再次提出严正抗议，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，拒绝让蔡英文过境，并慎重处理涉台问题。 但美国国务院当天也重申美国的「一中政策」不变，且过境符合美国的「 一中政策」。

蔡英文今年3月出访南太平洋友邦时，也在夏威夷做停留，并与美国在台协会主席莫健 (James Moriarty) 见面。 当时中国外交部也对此表示抗议，表示美国此举会向台独势力送出错误讯息。 然而，美国国务院发言人则响应，蔡英文在美转机，与美国长久以来的作法一致。 这么做主要是考虑旅客的安全、舒适、方便及尊严。

这次的友邦出访除了蔡英文本人外，台湾总统府秘书长陈菊也将随行，但根据媒体报导，她将在蔡英文前往加勒比海后留在美国境内，并于纽约跟芝加哥等大城发表演说。

杨威廉 (综合报导)