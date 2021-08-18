蔡英文领打“高端”疫苗 三名普通民众接种后不适

（德国之声中文网）台湾本土新冠疫苗「高端」今天(23日)开始施打，总统蔡英文一早率先完成接种，全程透过脸书直播，她在接种後向媒体表示，打疫苗时不会紧张丶没什麽感觉。

虽然台湾早已开始施打莫德纳及阿斯利康疫苗（台称AZ疫苗），但蔡英文仍未接种任何一款疫苗，主要是为了等待本土自制疫苗。施打前，蔡英文提醒护理师将高端疫苗给媒体拍照，随後记者问及是否紧张，蔡英文回应：「不会。」接种後，蔡英文问护理师：「这样就结束了？没什麽感觉。」

据统计，共有50万人登记接种高端疫苗。民众在施打後纷纷将照片传到社交媒体。知名年轻作家何则文是首批接种高端疫苗的其中一人，他在其脸书表示，早上排队约一个小时後才轮到他接种疫苗。

他写道：「维持秩序的护理师是个大妈，现场人因为很多，动线满混乱，所以常常有人排错，或者走错地方，大妈护士就要很辛苦地到处跑请大家到对的位置，不要说话等等。」

何则文向德国之声表示，他觉得政府不会害人民，并说：「现在每个国家都在拼国产疫苗，无论哪个政党执政都会拼国产疫苗，因此要一起拼疫苗覆盖率，有疫苗就该打」。

对於高端疫苗未经国际认证，他并不担心，认为台湾疫情仍控制良好，其他国家也会做出相对的入境政策，且短期内没有出国计画，因此影响不大。

许多民进党籍的民意代表也在首批施打高端疫苗的名册中，立委蔡易馀23日早上完成接种高端疫苗，他向媒体表示「力挺国产疫苗，力挺我国生技产业」并称「高端疫苗在各项数据上显示是一支好疫苗」。

立委陈亭妃则说，「支持国产疫苗，就是支持国力的延伸，如果我们自己国家没有研发能力，就没办法跟人家竞争」。

据台湾媒体报道称，施打高端疫苗第一天，台湾多地传出接种后出现不适反应的病例。中央社报道称，有一名26岁女性，接种疫苗后意识突然丧失，现场处理后恢复意识，现场评估送医，检查并无大碍，于中午离院。还有一名外籍人士，接种后倒地。另有一名47岁男子，接种后表示想喘、想吐。

台湾疫情指挥中心指挥官陈时中表示，这3人皆血压较低、心跳较快，推估是晕针导致，现已无大碍。但他建议，有慢性病且状况不稳定的民众先不要打疫苗。

目前台湾政府已订购500万剂高端疫苗，并强调没有人会被强迫接种高端疫苗。但反对党国民党前主席郝龙斌等人，日前向台北高等行政法院声请停止执行高端紧急使用授权（EUA），20日遭法院驳回。

对疫苗持疑

台湾人仍有不少人对高端疫苗持观望态度。台湾中原大学8月16日公布调查指出，台湾社会对于国产疫苗是否具保护力仍有疑虑，有69.1％民众对国产疫苗没信心，只有约6.6％表示愿意施打台湾自产的高端及联亚疫苗，占不到一成。高达77％民众则表示愿意施打mRNA疫苗。

高雄的黄小姐对高端疫苗仍采观望态度，她向德国之声表示，全家人都还未接种疫苗，她的父母年纪超过60岁，目前仍不考虑高端疫苗，仅登记预约阿斯利康及莫德纳（Moderna）。

她向德国之声说：「因为都没有人打过，很像白老鼠，也不知道会不会有什麽副作用，所以先观望看效果如何，安不安全。」

另一名31岁的简小姐对高端疫苗仍存有疑虑。她向德国之声表示，对高端没有太多信心，「若有施打人数跟后遗症的统计，会比较安心」。

简小姐指出，就算无其他疫苗可打，也不会想打高端，主要原因是未完成三期试验，她说：「在还没达到与进口疫苗同样标准前，不会想打高端。」

据统计，台湾约有40%的人至少已完成一剂新冠疫苗，但只有不到5%的人完全接种。

未完成三期试验

由於高端疫苗是采用「免疫桥接」（immunobridging）技术，以AZ疫苗的「中和抗体」做为替代疗效指标，是全球首款以「免疫桥接」技术研发并投入紧急使用的新冠疫苗，因此遭部分医界人士质疑其有效性。

医界看法普遍分为两种。一是因疫情紧迫性，可接受先以「免疫桥接」技术认可通过使用，但三期试验仍得进行，另外一种看法则认为，「免疫桥接」技术通常用於疫苗修正使用，因此疫苗应该完成三期试验後，再提供民众施打。

澳洲南澳大学的流行病学家埃斯特曼（Adrian Esterman）指出，通常「免疫桥接」结果可以做为通过紧急授权（EUA) 使用，但这通常是疫苗在三期试验的基础上已被批准用於成人後，才会透过「免疫桥接」来推断使用在儿童群体中的有效性。

不过，奥克兰大学免疫咨询中心主任妮基·特纳（Nikki Turner）则向德国之声表示，各国或国际上，通常会以疫苗完成三期试验是作为认可使用的依据，但若该疫苗与另一款已通过三期试验的疫苗，在本质上是相同产品，有些研究基本上能将数据连接起来，这在流感疫苗中很常见，

她并举例，辉瑞公司刚公布12至15岁儿童的免疫反应和安全数据，就不是完整的三期试验，而是用免疫桥接方法来比较青少年抗体的生成性。

中国医药大学附设医院感染科主治医师王任贤曾向台湾媒体《今健康》指出，高端疫苗因三期试验还没做好就紧急通过授权，「实在相当不安全」。他说：「一来无法确认疫苗实际的保护力，二来也无法确认到底有哪些副作用丶不良事件丶不良反应」。他建议民众施打前三思。

不过，高端公司对自产疫苗信心十足，高端总经理陈灿坚向路透社表示：「我们已经做了这么多实验，每个人都看到了我们的疫苗是多么安全。副作用太少了，几乎没有发烧等等。所以我认为大家可以放心」。

高端公司网站称，疫苗抗原转於美国国卫院（NIH）的基因重组棘蛋白S-2P的技术。该技术利用基因重组技术制作出病毒表面的棘状蛋白，再做成疫苗打入人体以产生免疫反应，抵抗新冠病毒。网站称「疫苗采用美国Dynavax药厂佐剂」。

有关高端疫苗尚未经国际认证一事，台湾疫情指挥中心指挥官陈时中上周曾表示，未来将与美国谈判疫苗双边认证，且美方重视高端疫苗，会争取高端疫苗列入认证范围。他说：「外交之间也不是大家坐下来，讲一句好就好，细部还要规画。」

（综合报导）

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