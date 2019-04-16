蔡英文、郭台铭以“民主”之名开始口水战

（德国之声中文网）郭台铭本周正式宣布参加台湾2020年总统大选的角逐，这在台湾掀起舆论旋风，引发民众热议。在德国之声中文网4月16日于Facebook发起的一项超过5200人参与的调查中，大部分网友（80%）投票反对郭台铭参选总统。而评论区获"赞"最多的一条留言是："別忘了他曾說民主不能当饭吃。"

这句话似乎成为了这位台湾富豪此次竞选的一个争议焦点。蔡英文近日接受台媒采访时被问及对这句话的看法，这位现任总统表示，"没有民主，恐怕我们的国家与社会就会倒退了"。她还引述网友说，"没有民主，只能要饭吃"，作为对郭台铭表态的批评。

这立刻引起郭台铭反击。他周六（4月20日）在其Facebook帐号上写道，自己在2014年曾针对太阳花学运表示，"民主对GDP没帮助，不能无限上纲把各种运动当作民主，民主是过程，不是果实，经济果实才能填饱肚子，民主的动能须化为经济的成果"。

这位鸿海科技集团董事长辩解，就算把自己的话"简化为'民主不能当饭吃'，也绝不代表我否定民主"。他反问蔡英文："为什么您单独挑这句话来指教我？"他还在Facebook发起投票问网友，蔡英文这样是"她好傻好天真"不慎推论错误，还是"她好坏好故意"特地断章取义。在投票中，84%的网友选择了后一项。

"郭董事长，你真的不懂民主的价值"

针对这种情况，蔡英文周日（4月21日）再次回应，批评郭台铭此举缺乏民主素养。她在其Facebook帐号上写道，"参选民主国家总统必须具民主素养，面对质疑要回答问题，而不是设计网路投票去骂别人傻或坏"，她还直接向郭台铭喊话，称"郭董事长也许精明于成本利润的价格，但是你真的不懂民主的价值"。

她表示："我们也从来没有因为民主，而忽略经济"，并称郭台铭的作为，"恰巧是他轻蔑的'民主'所赋予的权利。在民主的台湾，任何人都可以批评、揶揄、攻击执政者，但在中国或者所谓'一国两制'之下，绝对不可以"。

蔡英文还在该贴子称想请问郭台铭："中国式的民主，让新疆再教育营裡的民众有饭吃，长期被监禁的刘晓波也有饭吃，中国无数被监控、随时被失踪的异议人士也有饭吃，但是你真的认为，这是台湾人民吃得下去的饭吗？"指出台湾人民要在"维持自由民主现状"或者"被迫进入'一国两制'的统一进程"中做出抉择。

"台湾参加区域经济合作的钥匙在北京"

在蔡英文发帖仅一小时后，郭台铭在Facebook上再次作出回应，称"坦白说，我相信蔡总统不是好傻好天真，而是故意的"。他紧接着说，"这些都没关系，因为我明白现在的政客都是这样，没有能力做实事，去换取民众的支持，却只会用各种话术，转移焦点去抹黑真正有意愿，有能力的人"，表示自己要的是"创造和平和促进富强的民主"，而不是"摧毁和平和走向贫穷的民粹式的假民主"。

在这条较长的帖子中，郭台铭也表达了其在两岸关系问题上的态度。他写道："在民进党执政下，中华民国对外经济和贸易被边缘化，经济发展和产业岌岌可危。所以，我问他们'台湾参加区域经济合作的钥匙，究竟是在华盛顿还是北京？'。因为民进党的民主，就是一路冲向战争与贫穷的假民主。因为他们认定我们与中国大陆是敌人，所以唯一的相处之道就是升高对立，所以他们认不清现实，台湾参加区域经济合作的钥匙就是在北京。"

他还表示，很多人一听这些话，"就会立刻给我扣红帽子，说我亲中卖台"，然而这是民进党"眛于国际现实的态度"，这种态度会"牺牲中华民国经济与产业的未来，断送我们年轻人对未来的希望"。

对于蔡英文所说的"没有民主，只能要饭吃"，郭台铭也进行了反驳，称"身为总统，你真的没有资格讲'没有民主只能要饭吃'！因为在你的领导之下，每天至少有160万人沦落到吃不饱！"表示自己竞选，就是"要把大家从民进党的假民主中带出来，让大家不再被意识型态绑架，让政治为经济服务"。