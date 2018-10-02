 蔡英文邀教宗访问 教宗为台湾祈祷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2018

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时政风云

蔡英文邀教宗访问 教宗为台湾祈祷

梵蒂冈与中国就任命主教达成临时协议数周后，台北邀请教宗方济各访问。台湾总统蔡英文感谢教宗的祝福。

Vatikanstadt - Messe zur Heiligsprechung im Vatikan von Paul VI und Oscar Romero | Papst Franziskus (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

教宗没有直接回应访台事宜，而是表示为台湾祈祷

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文办公室在一份声明中说，上周日（10月14日），台湾副总统陈建仁在梵蒂冈与教宗方济各会晤，并邀请他访问台湾。教宗表示，他会为台湾祷告。声明中没有写提议何时访问。

声明说，陈建仁强调梵中协议的临时性质，以及该协议并无"政治元素"，不会影响台湾与梵蒂冈的邦交友谊。他呼吁各方不要过度解读或担忧该协议。

Taiwan Tsai Ing-wen (Getty Images/AFP/S. Yeh)

蔡英文发表“双十”讲话

蔡英文在社交媒体上对教宗的祝福表示感谢。她写道："我们会以积极具体的行动，持续支持教宗、支持教廷将自由、正义、和平、关怀的共同价值，传递到世界每一个角落。"

尽管梵蒂冈表示9月22日与北京达成的协议不是政治性质，一些台湾官员仍担忧这是梵中建交的前奏。

据媒体报道，台湾驻梵蒂冈特使曾表示，大陆无理排挤及打压，将台湾排除国际组织之外。

Vatikanstadt Papst Franziskus empfängt Bischöfe aus Taiwan (picture-alliance/dpa/Divisione Produzione Fotografica)

2018年5月，教宗在梵蒂冈接见了台湾主教

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今年，台湾前邦交国萨尔瓦多、布基纳法索、多米尼克共和国转而投向北京。台湾现有17个邦交国，多数是中美洲、太平洋的较不发达国家。

10月1日，作为谈判10年达成的临时协议的影响初现，梵蒂冈宣布将首次允许中国大陆主教参加世界主教会议，该会议10月3日-28日举行。

不过，香港主教杨鸣章向路透社表示，要解决主教任命之外的问题，需要时间。他担心尽管达成该临时协议，大陆的天主教徒仍将受到压制。

据路透社报道，约十余名主教和神父--其中一些年事已高--在中国仍被关押。其中一些人，外界已数十年未听到其音讯。北京几乎没有提供有关其命运的清楚信息。

苗子/达扬（路透社）

 

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