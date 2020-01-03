蔡英文连任有望，要感谢习近平？

（德国之声中文网）在过去一年中，蔡英文的民意支持和政治声望爬出低谷，步步提升。民进党在2018年底的"九合一"地方选举中惨败，蔡英文辞去党主席职务，要求她放弃连任的呼声甚高。而一年多后的今天，蔡英文在支持度上领先，胜选已无太大悬念。

《纽约时报》称，"蔡英文实现了几个月前看来不可能实现的回归，这主要得感谢中国。"路透社的报道也指出，习近平帮助蔡英文实现了政治前途的逆转，并引述台湾民意基金会年底的调研公布总结出三个因素：北京的言辞威吓让台湾人心生恐惧；香港的抗争使这种恐惧加深；美国重申了支持台湾的立场。

喊话适得其反

习近平一年前在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表讲话，称统一台湾是"历史大势"，并将"一国两制"作为未来统一的模式，呼吁两岸在此框架下对话，同时不排除武统的选项。

"虽然中共之前也表达过这一立场，但还从未如此明确"，德国墨卡托中国研究中心的社会政治问题专家欧尔贝格（ Mareike Ohlberg）指出，习近平讲话的目的"或许是向台湾民众发出威慑，促使更多人投亲北京政治家的票，但最后效果适得其反。"

不少分析人士认为，这篇措辞强硬的讲话成为蔡英文政治颓势的转折点。蔡英文立即回应称台湾人民不会接受"一国两制"。3周后，她的支持率比2018年11月九合一选举后激增了10个百分点。2019年中，蔡英文与主要竞争对手、原本在民调中领先的国民党候选人韩国瑜的差距开始缩小。

香港的抗争运动对台湾也产生了冲击

香港敲响警钟

在台湾企业因薪资上升和美中贸易战关税负担纷纷撤离中国大陆的背景下，韩国瑜重点着力的经济议题，也难以发挥原有的效应。

接下来，去年夏天开始的香港"反送中"运动，对台湾选民产生了冲击。蔡英文一再强调，这场运动证明了"一国两制"是行不通的。

台北智库远景基金会首席执行官、为民进党提供咨询的赖怡忠对《纽约时报》说，香港是"一个警钟"，"这些年轻人的遭遇引起了台湾年轻人的共鸣，"他谈到香港的抗议运动时说，"这不是什么抽象的东西。"

2019年8月以来，蔡英文在民调中的支持度开始超越韩国瑜，到年底已经明显领先。

北京放不下强硬架子

尽管中共高层看到了对台强硬路线收效不佳，但欧尔贝格指出，看不出改变的迹象，对于北京，"近20多年来，在政治上对台湾作妥协，或不在中共规定的条件下谈判都不再是选项"，她认为从内政层面，目前北京高层没有人能够扭转这条路线。

北京或许更希望韩国瑜当选，有可能拾起"九二共识"，但韩国瑜在选战后期对这个议题刻意保持距离，可见这个话题已经难以触碰。

美国去年通过多项涉台法案，并实施其它象征性的步骤，显示对台湾的保障和支持。台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授翁明贤对路透社表示，这也鼓舞了台湾选民，"让他们相信美国是一个可以信赖的因素。而如果台湾可以信赖它，就能抵御住来自中国的压力。"