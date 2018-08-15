蔡英文过境馀波未了 85°C捲统独争议急灭火

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文8月12至13日过境洛杉矶期间，途经台湾发迹的连锁咖啡店85°C分店，包括蔡英文和总统府秘书长陈菊等一行人到店内购买咖啡，蔡英文又和店员交谈以及在85°C吉祥物抱枕上签名。

85°C的微博专页遭过万名网友留言狙击，有人直斥它为「台独企业」，呼吁大众抵制杯葛；也有人质疑蔡英文签名的抱枕是85°C预先订製的礼物。

福建省南安市公安局也加入战团，在其官方微博上发布蔡英文手持签名抱枕的照片，帖文写道﹕「请@85度C中国 解释一下这张照片是什么意思！」

85°C﹕支持九二共识

85°C週三(8/15)在微博专页上开腔灭火，两次提及九二共识﹕「本公司坚定支持九二共识的立场从未改变。本公司也将继续紧持推动两岸关係和平发展，扩大深化两岸交流合作，反对任何分化两岸同胞情感的行为及言论。」

85°C在声明中衷感谢中国各级政府的「指导与协助」及落实惠台政策，令其在大陆平稳有序發展，会继续秉持「两岸一家亲」信念为两岸消费者服务。85°C也澄清，并没有事先订制礼品送给蔡英文，只是分店一名员工临时拿出店内吉祥物巴布梦面包抱枕，给她签名当作私人纪念。

台湾总统府发言人黄重谚批评﹕「任何人将自身意识形态强加于国际企业，都不是文明社会应有的表现，我们也谴责这类侵扰市场秩序与言论自由的不当作法。」他表示，蔡英文当时短暂停留85°C并与员工互动，形容该公司发布的是「屈辱声明」。

政治漩涡商界难独善其身

在台湾创立的85°C，海外分店遍佈中国、香港、美国和澳洲。85°C目前在中国有589家分店，比起台湾和美国店家总和还要多（台湾435家、美国44家）。

而刚巧在同一天(8/15)，85°C的福建省泉州市分店被当地市场监督管理局突击检查，理由是中秋节和中国十一国庆临近例行检查食品安全。福建媒体《东南早报》报导，执法人员发现85°C泉州分店部分食材随意摆放地上，要求商家整改。

它已经不是第一家被捲入统独争议的企业，宏达电董事长王雪红、董事长李荣福、海霸王集团都先后因为不同原因，公开表态支持九二共识和一个中国原则。今年5月美国服装品牌GAP因为T恤上的中国地图缺少台湾被迫道歉，还有近期的航空公司改名浪潮，也反映国际企业难以置身事外。

李芊/夏立民 (综合报道)