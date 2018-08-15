 蔡英文过境馀波未了 85°C捲统独争议急灭火 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2018

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时政风云

蔡英文过境馀波未了 85°C捲统独争议急灭火

两岸关係正值敏感时期，一杯咖啡也能引致擦枪走火？蔡英文过境洛杉矶期间，因为到访台湾连锁咖啡店85°C而掀起另一场风波。店家紧急宣示政治立场期望止血，但争议似乎还没平息。

USA Los Angeles Präsidentin Tsia Ing-Wen in der 85C Bakery (keelungING facebook page )

随行的立法委员蔡适应在脸书发布蔡英文光顾85°C的照片。

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文8月12至13日过境洛杉矶期间，途经台湾发迹的连锁咖啡店85°C分店，包括蔡英文和总统府秘书长陈菊等一行人到店内购买咖啡，蔡英文又和店员交谈以及在85°C吉祥物抱枕上签名。

85°C的微博专页遭过万名网友留言狙击，有人直斥它为「台独企业」，呼吁大众抵制杯葛；也有人质疑蔡英文签名的抱枕是85°C预先订製的礼物。

福建省南安市公安局也加入战团，在其官方微博上发布蔡英文手持签名抱枕的照片，帖文写道﹕「请@85度C中国 解释一下这张照片是什么意思！」

85°C﹕支持九二共识

USA Statement der 85C Bakery (85C Bakery)

85°C在微博上发声明表态支持九二共识。

85°C週三(8/15)在微博专页上开腔灭火，两次提及九二共识﹕「本公司坚定支持九二共识的立场从未改变。本公司也将继续紧持推动两岸关係和平发展，扩大深化两岸交流合作，反对任何分化两岸同胞情感的行为及言论。」

85°C在声明中衷感谢中国各级政府的「指导与协助」及落实惠台政策，令其在大陆平稳有序發展，会继续秉持「两岸一家亲」信念为两岸消费者服务。85°C也澄清，并没有事先订制礼品送给蔡英文，只是分店一名员工临时拿出店内吉祥物巴布梦面包抱枕，给她签名当作私人纪念。

台湾总统府发言人黄重谚批评﹕「任何人将自身意识形态强加于国际企业，都不是文明社会应有的表现，我们也谴责这类侵扰市场秩序与言论自由的不当作法。」他表示，蔡英文当时短暂停留85°C并与员工互动，形容该公司发布的是「屈辱声明」。

政治漩涡商界难独善其身

USA Los Angeles Präsidentin Tsia Ing-Wen in der 85C Bakery (keelungING facebook page )

85°C澄清店家没有预製礼物给蔡英文，图为她在抱枕上签名。

在台湾创立的85°C，海外分店遍佈中国、香港、美国和澳洲。85°C目前在中国有589家分店，比起台湾和美国店家总和还要多（台湾435家、美国44家）。

而刚巧在同一天(8/15)，85°C的福建省泉州市分店被当地市场监督管理局突击检查，理由是中秋节和中国十一国庆临近例行检查食品安全。福建媒体《东南早报》报导，执法人员发现85°C泉州分店部分食材随意摆放地上，要求商家整改。

它已经不是第一家被捲入统独争议的企业，宏达电董事长王雪红、董事长李荣福、海霸王集团都先后因为不同原因，公开表态支持九二共识和一个中国原则。今年5月美国服装品牌GAP因为T恤上的中国地图缺少台湾被迫道歉，还有近期的航空公司改名浪潮，也反映国际企业难以置身事外。

李芊/夏立民 (综合报道)

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


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