蔡英文过境美国停4夜 北京提“严正交涉”

（德国之声中文网）中国方面认为，台湾没有资格发展外交关系，并认为台湾问题是影响中美关系的最为敏感和最重要的议题。美国虽然同台湾并没有外交关系，但却是台湾的重要盟友和武器供应商。

台湾外交部次长曹立杰（Miguel Tsao）表示，蔡英文总统将于7月11日至22日出访圣文森特、格林纳达、圣卢西亚以及海地等加勒比邦交国，并将在往返途中分别在美国逗留两个夜晚。

他表示，蔡英文总统在美国逗留期间的具体行程，目前仍处商讨阶段。

台湾的中央社报道称，蔡英文过境美国时预计会在纽约和丹佛逗留。北京外交部周一的例行新闻发布会上，外交部发言人耿爽表示，"中方一贯坚决反对美台之间的官方往来，这一立场是坚定的明确的。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，不允许蔡英文过境，慎重妥善地处理涉台问题，以免损害中美关系和台海的和平稳定。中方已经就有关问题向美方表达了我们的关切，提出了严正的交涉。"

台湾外交部次长曹立杰表示，四个加勒比邦交国和台湾拥有共同的价值观，蔡英文本次出访行程的主题将是"自由、民主和可持续性治理。"

不过，他同时也表示，由于海地局势动荡，蔡英文只会在当地逗留不超过24小时。海地是西半球最贫困的国家。当地示威行动已经持续数月，示威者要求海地总统莫伊斯（Jovenel Moise）下台。商人出身的莫伊斯是2017年2月出任海地总统的。

蔡英文本次在美国逗留时间之长异乎寻常。此前她出访途中过境美国，一般只会逗留一夜。明年一月将寻求连任的蔡英文此前多次呼吁国际社会支持台湾应对中国威胁、捍卫民主制度的努力。今年三月，蔡英文出访太平洋邦交国时曾在夏威夷中途逗留。

过去几年来，北京定期派出军舰和战机进行环绕台湾的演习，并对台湾所剩无几的几个邦交国施加压力。

目前同台湾拥有正式外交关系的国家只有17个，基本都是中美洲和太平洋小国。

达扬 / 苗子 (路透社）