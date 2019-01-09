蔡英文说不之后 两岸的下一步?

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文严词回应中国国家主席习近平后引起热烈迴响。她的讲话不但在网上被翻译成各种语言疯传，坚定的立场也受到许多海内外支持者的讃赏。44名亲台的国际学者在8日發表给台湾人民的公开信，呼吁台湾保持团结，并指蔡英文是最具能力的政治人物，肯定她的领袖特质。7日也有810位台湾女医生在报纸刊登全版广告「捍卫民主台湾」，力挺蔡英文。许多关心台湾民主的人也开始讨论，蔡英文拒绝一国两制了，然后呢?

台湾公民团体「经济民主连合」召集人赖中强律师认为，虽然蔡英文表示了捍卫民主制度的态度，却尚未采取行动。他说:「蔡英文在元旦谈话有提出要推动相关立法，事实上立法必须有行政院、党团或是党籍立委的提案，但是目前为止都还看不到。」他认为全面建立民主防卫机制，才能维持台湾的民主。

北京失算?

在台湾九合一大选后，北京政府解读民进党败选与拒绝「九二共识」有关。习近平也进一步提出在「九二共识」 框架下的一国两制。赖中强告诉德国之声，选举结果和「九二共识」支持与否无关。他强调许多蓝营当选人在选举过程中迴避政治议题。他也提到习近平谈话后，台湾一片反对声浪证明台湾人无法接受一国两制。相较习近平「终极统一」的论调，赖中强认为蔡英文的發言并未言明「台独」而是「坚持台湾主体」。

全球研究中心执行长萧良其则向德国之声表示，习近平将「一国两制」与「九二共识」连结是北京一次严重的政治失算。他说:「一方面，他是想让认同『九二共识』的国民党支持者接纳『一国两制』，另一方面，这也似乎是警告国民党领导人不要偏离北京的路线，因为台湾正在为2020年总统大选做凖备。如果这是他的策略，那两方面都失败了。这反映出中国领导层离台湾主流的舆论愈来愈远。」这也让过去总是在九二共识强调「一中各表」的国民党没有转圜的余地。

和平协议? 武统台湾?

许多专家预测，北京将会提出「两岸和平协议」。赖中强针对这个可能在脸书發表长文，要台湾民众小心。他认为中国极有可能透过现有的政治制度，邀请亲中代表「在九二共识下签订两岸和平协议，军事互信机制」，近一步提出和平宣言和签署和平协议。他说:「台湾政客喊了『九二共识』通关密语，芝麻开门后，就是有去无回的康庄大道。」他建议台湾应该立法订下政府政治谈判门槛，修法明禁「各政党，各界别代表『政治协商』卖国」。

萧良其表示，虽然中国从未放弃对台湾使用武力，但中国近期诉诸武力的可能性很低。他说就算是要这么做，也会是在未来中国确定可以取得胜利的情况下發生。他说:「目前的武力威胁是希望造成政治上的影响。在台湾凖备2020年大选时，胁迫台北的领导人和恐吓台湾的选民。」

未来趋势

萧良其说，北京已经表明了其底线和谈判前提。而台北目前则要求在谈判中没有任何先决条件。然而，这却让台北处于劣势，使得北京在面对不同执政党时得以变化谈判姿态。他说:「有趣的是，北京在两岸关系中不妥协和强硬的立场可能会产生意想不到的效果，促使台湾社会形成真正的共识，影响两岸有意义和长期的谈判。」

赖中强提到，目前两岸没有共识的情况下，僵局需要时间解决。他认为这是一个两岸互动的过程。他说:「虽然中国不断强调不允许任何人用任何方式把中国的任何一块土地从中国分割出去，但现实上，从中国1949年建政以来，跟苏联和俄罗斯之间，跟缅甸和越南及许多国家都做了边界协议的谈判。」他认为所谓「中国的领土不可变更」并非坚不可破。