 蔡英文证实美军驻台 北京批美「切香肠」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2021

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时政风云

蔡英文证实美军驻台 北京批美「切香肠」

台湾总统蔡英文26日接受CNN专访，证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。此话一出引起中国政府强烈批评，过去曾说美军驻台是「底线」的环时总编胡锡进也被网民点名回应。

  • Taiwan Wahl Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    由于笔划太多改成“蔡英文”

    蔡英文出生于台北，是家中最小的孩子，从小备受父母与兄姐的疼爱。原本她依家谱谱名应命名“蔡瀛文”，但父亲蔡洁生觉得“瀛”字笔划太多，将名字改为“蔡英文”。成年之后她先后前往美国和英国求学。1984年，蔡英文遵从父亲意思从伦敦返回台湾。返台后，她在国立政治大学法学院法律学系教授法律课程。教书期间，她还先后受聘于几家律师事务所，主要担任国际经济法的咨询顾问。

  • Taiwan BG Tsai Ing-wen und Lee Teng-hui 2011

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    从法律教授到两岸问题专家

    1986年，由于自身的国际贸易专业知识，蔡英文开始进入政府部分工作，在1980年代后期开始参与台湾对外的经济贸易谈判。后来成为首席谈判代表，在第一线参与关键谈判。90年代中期开始，由于受到李登辉等高层的赏识，蔡英文先后出任陆委会咨询委员会委员和国安会咨询委员。1999年，在国家安全委员会的专案委托下，担任李登辉执政最著名的“特殊的国与国关系”研究小组召集人。

  • DW-Interview mit Lee Teng-hui 1999

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    “特殊的国与国关系”

    1999年7月9日，时任中华民国总统的李登辉在接受德国之声采访时提出“两岸关系定位在特殊的国与国关系”。李登辉提出的“两国论”立刻引起北京方面的强烈反应。台湾前国安会秘书长苏起在《两岸波涛二十年纪实》一书中指出，蔡英文正是“两国论”的主要构思者。

  • Taiwan BG Tsai Ing-wen 2001

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    担任陆委会主委

    2000年，陈水扁当选台湾总统。这也是民进党首次执政。陈水扁委任蔡英文担任陆委会主委。在她担任陆委会主委期间，两岸实现了小规模的通商、通航和通邮的“小三通”、实现两岸春节包机直航、完成台湾和香港航权谈判等。她在连续4年的内阁阁员满意度舆论调查都是第一名。

  • Taiwan Taipei Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    蔡英文是哪里人？

    中国互联网上流传一段视频，在这段视频里蔡英文说：“我是中国人，因为我是念中国书长大的，受的是中国式教育。”这段影音记录的是2000年的5月29日国民党立委朱凤芝在立法院对陆委会主委蔡英文的一段质询。当时朱凤芝问：“你若是主委，才更应该讲你是台湾人，也是中国人，因为未来仍要解决近、中、长程的问题，你若表示你是中国人有何不妥？”蔡英文回答说：“我是台湾人并没有错，我是中国人，因为我是念中国书长大的，受的是中国式教育。”但接着她还讲了一句：“但是不要忘了台湾是个多元的社会，除了受到中国的文化影响，还受到其他许多文化的影响。”

  • Taiwan BG Tsai Ing-wen 2007

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    加入民进党

    蔡英文原本是一位无党籍人士，直到2004年9月7日才正式加入民主进步党。2006年，蔡英文被任命担任行政院副院长。根据一份遭泄密的2006年美国外交电报中指出，蔡英文以技术官僚身份奠定“坚定的谈判者”、“聪明的内行人”以及“经济历练令人惊艳”的名声，并且被认定其能力极强、很有说服力。

  • Taiwan Wahl Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    当选民进党党主席

    2008年，民进党在立法委员和总统选举中都遭遇惨败，国民党上台执政。蔡英文接受前中央研究院院长李远哲的力劝，参选民进党党主席。在选举中蔡英文以压倒性票数击败蔡同荣和辜宽敏，成功当选党主席。这让她不但成为民进党历史上首位女性正式党主席，同时也成为台湾第一位女性主要政党领袖。蔡英文随后表示该党将致力推动深化台湾本土化运动，同时捍卫社会正义。

  • Taiwan Präsidentschaftskandidatin Tsai Ing-wen 2012

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    台湾历史上第一位女性总统候选人

    2011年，蔡英文成为民进党在总统选举提名的候选人，除了首度代表该党参选总统，她也成为台湾历史上第一位女性总统候选人。当年双十节前，蔡英文称“台湾是中华民国、中华民国是台湾”，且中华民国并非外来政府。由于她拒绝“九二共识”，及民主进步党的台湾独立运动的立场，中国大陆方面大肆抨击，将蔡英文称做“麻烦制造者”或“分裂主义者”。第二年1月的总统大选中，蔡英文败给马英九。

  • Vereidigungszeremonie der Präsidentin von Taiwan

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    中华民国第一任女总统

    2016年蔡英文赢得总统大选。同年5月20日，她正式宣誓就任第十四任中华民国总统，成为中华民国建国105年以来第一位女性总统。蔡英文视台湾为一个民主国家，希望打造一个经济上更加独立的台湾。她拒绝承认“一个中国”原则和“九二共识”，且希望不预设条件下，与中华人民共和国领导人习近平会面。蔡英文上台后，两岸之间的谈判和联系沟通机制均停摆。

  • Kombobild Chinese President Xi Jinping +Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    “坚决反对一国两制”

    2019年1月2日，中共中央总书记习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表题为《为实现民族伟大复兴 推进祖国和平统一而共同奋斗》的谈话“习五点”。定调九二共识为“海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一”，实现“和平统一、一国两制”目标，并深化两岸交流，实现同胞心灵契合。但不承诺对台湾放弃使用武力，并为统一台湾保留采取一切必要措施的选项。蔡英文回应表示，“始终未接受九二共识”，“坚决反对一国两制”。

  • Taiwan Präsidentenwahlen | Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    “辣台妹”连任

    2020年1月，蔡英文与赖清德联手在总统大选中胜出，获得连任。由于此前蔡英文强硬回应习近平纪念《告台湾同胞书》发表40周年提出的“习5点”，而被台湾一些媒体和网友称赞为“辣台妹”。台湾中央社在选后的一篇分析文章中称：“捍卫主权的辣台妹形象，再次将她（蔡英文）送上了权力的高峰，粉碎蓝营重返执政美梦”。蔡英文第二任期的就职典礼上仍然未提“九二共识”，并且对“一国两制”依旧表达“绝不接受”的立场。中国大陆央视评价其“答卷相比四年前更加不合格”。

  • Taiwan - Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    蔡英文的“两国论”

    2021年10月10日，中华民国110年国庆大会上，蔡英文总统发表国庆演说时说“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，“坚持主权不容侵犯并吞”。这一表述被看作是升级版“两国论”。中国大陆国台办发言人马晓光回应称，“台湾的前途由全体中国人民共同决定”。除了国台办的回应，北京方面显得相当静默。独立学者邓聿文在为德国之声的撰文中指出，“在六全通过历史决议后，若中美双方就管理台独谈崩，拜登不肯出面管束蔡英文，习届时对台湾祭出重手也就是大概率了”。


  • Taiwan Wahl Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    由于笔划太多改成“蔡英文”

    蔡英文出生于台北，是家中最小的孩子，从小备受父母与兄姐的疼爱。原本她依家谱谱名应命名“蔡瀛文”，但父亲蔡洁生觉得“瀛”字笔划太多，将名字改为“蔡英文”。成年之后她先后前往美国和英国求学。1984年，蔡英文遵从父亲意思从伦敦返回台湾。返台后，她在国立政治大学法学院法律学系教授法律课程。教书期间，她还先后受聘于几家律师事务所，主要担任国际经济法的咨询顾问。

  • Taiwan BG Tsai Ing-wen und Lee Teng-hui 2011

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    从法律教授到两岸问题专家

    1986年，由于自身的国际贸易专业知识，蔡英文开始进入政府部分工作，在1980年代后期开始参与台湾对外的经济贸易谈判。后来成为首席谈判代表，在第一线参与关键谈判。90年代中期开始，由于受到李登辉等高层的赏识，蔡英文先后出任陆委会咨询委员会委员和国安会咨询委员。1999年，在国家安全委员会的专案委托下，担任李登辉执政最著名的“特殊的国与国关系”研究小组召集人。

  • DW-Interview mit Lee Teng-hui 1999

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    “特殊的国与国关系”

    1999年7月9日，时任中华民国总统的李登辉在接受德国之声采访时提出“两岸关系定位在特殊的国与国关系”。李登辉提出的“两国论”立刻引起北京方面的强烈反应。台湾前国安会秘书长苏起在《两岸波涛二十年纪实》一书中指出，蔡英文正是“两国论”的主要构思者。

  • Taiwan BG Tsai Ing-wen 2001

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    担任陆委会主委

    2000年，陈水扁当选台湾总统。这也是民进党首次执政。陈水扁委任蔡英文担任陆委会主委。在她担任陆委会主委期间，两岸实现了小规模的通商、通航和通邮的“小三通”、实现两岸春节包机直航、完成台湾和香港航权谈判等。她在连续4年的内阁阁员满意度舆论调查都是第一名。

  • Taiwan Taipei Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    蔡英文是哪里人？

    中国互联网上流传一段视频，在这段视频里蔡英文说：“我是中国人，因为我是念中国书长大的，受的是中国式教育。”这段影音记录的是2000年的5月29日国民党立委朱凤芝在立法院对陆委会主委蔡英文的一段质询。当时朱凤芝问：“你若是主委，才更应该讲你是台湾人，也是中国人，因为未来仍要解决近、中、长程的问题，你若表示你是中国人有何不妥？”蔡英文回答说：“我是台湾人并没有错，我是中国人，因为我是念中国书长大的，受的是中国式教育。”但接着她还讲了一句：“但是不要忘了台湾是个多元的社会，除了受到中国的文化影响，还受到其他许多文化的影响。”

  • Taiwan BG Tsai Ing-wen 2007

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    加入民进党

    蔡英文原本是一位无党籍人士，直到2004年9月7日才正式加入民主进步党。2006年，蔡英文被任命担任行政院副院长。根据一份遭泄密的2006年美国外交电报中指出，蔡英文以技术官僚身份奠定“坚定的谈判者”、“聪明的内行人”以及“经济历练令人惊艳”的名声，并且被认定其能力极强、很有说服力。

  • Taiwan Wahl Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    当选民进党党主席

    2008年，民进党在立法委员和总统选举中都遭遇惨败，国民党上台执政。蔡英文接受前中央研究院院长李远哲的力劝，参选民进党党主席。在选举中蔡英文以压倒性票数击败蔡同荣和辜宽敏，成功当选党主席。这让她不但成为民进党历史上首位女性正式党主席，同时也成为台湾第一位女性主要政党领袖。蔡英文随后表示该党将致力推动深化台湾本土化运动，同时捍卫社会正义。

  • Taiwan Präsidentschaftskandidatin Tsai Ing-wen 2012

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    台湾历史上第一位女性总统候选人

    2011年，蔡英文成为民进党在总统选举提名的候选人，除了首度代表该党参选总统，她也成为台湾历史上第一位女性总统候选人。当年双十节前，蔡英文称“台湾是中华民国、中华民国是台湾”，且中华民国并非外来政府。由于她拒绝“九二共识”，及民主进步党的台湾独立运动的立场，中国大陆方面大肆抨击，将蔡英文称做“麻烦制造者”或“分裂主义者”。第二年1月的总统大选中，蔡英文败给马英九。

  • Vereidigungszeremonie der Präsidentin von Taiwan

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    中华民国第一任女总统

    2016年蔡英文赢得总统大选。同年5月20日，她正式宣誓就任第十四任中华民国总统，成为中华民国建国105年以来第一位女性总统。蔡英文视台湾为一个民主国家，希望打造一个经济上更加独立的台湾。她拒绝承认“一个中国”原则和“九二共识”，且希望不预设条件下，与中华人民共和国领导人习近平会面。蔡英文上台后，两岸之间的谈判和联系沟通机制均停摆。

  • Kombobild Chinese President Xi Jinping +Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    “坚决反对一国两制”

    2019年1月2日，中共中央总书记习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表题为《为实现民族伟大复兴 推进祖国和平统一而共同奋斗》的谈话“习五点”。定调九二共识为“海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一”，实现“和平统一、一国两制”目标，并深化两岸交流，实现同胞心灵契合。但不承诺对台湾放弃使用武力，并为统一台湾保留采取一切必要措施的选项。蔡英文回应表示，“始终未接受九二共识”，“坚决反对一国两制”。

  • Taiwan Präsidentenwahlen | Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    “辣台妹”连任

    2020年1月，蔡英文与赖清德联手在总统大选中胜出，获得连任。由于此前蔡英文强硬回应习近平纪念《告台湾同胞书》发表40周年提出的“习5点”，而被台湾一些媒体和网友称赞为“辣台妹”。台湾中央社在选后的一篇分析文章中称：“捍卫主权的辣台妹形象，再次将她（蔡英文）送上了权力的高峰，粉碎蓝营重返执政美梦”。蔡英文第二任期的就职典礼上仍然未提“九二共识”，并且对“一国两制”依旧表达“绝不接受”的立场。中国大陆央视评价其“答卷相比四年前更加不合格”。

  • Taiwan - Tsai Ing-wen

    蔡英文：从法律教授到“辣台妹”

    蔡英文的“两国论”

    2021年10月10日，中华民国110年国庆大会上，蔡英文总统发表国庆演说时说“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，“坚持主权不容侵犯并吞”。这一表述被看作是升级版“两国论”。中国大陆国台办发言人马晓光回应称，“台湾的前途由全体中国人民共同决定”。除了国台办的回应，北京方面显得相当静默。独立学者邓聿文在为德国之声的撰文中指出，“在六全通过历史决议后，若中美双方就管理台独谈崩，拜登不肯出面管束蔡英文，习届时对台湾祭出重手也就是大概率了”。


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台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。

拜登日前接受访问时表示，一旦中国发起攻击，美国会保卫台湾。政论家邓聿文认为，美国”打台湾牌“遏制中国，可能加剧本已复杂而脆弱的台海和美中紧张关系，导致台湾问题提前摊牌。

朝鲜最高领导人金正恩减重成功。韩国国家情报院本周四表示，金正恩最近减掉大约20公斤，但其健康无恙。与此同时朝鲜经济形势严峻依旧。

（德国之声中文网）中国外交部周四 (10月28日)被问到蔡英文证实有美军驻台时表示坚决反对，批评美国「在台湾问题上搞『胁迫』」，也再次重批「民进党当局的『谋独』行径」，「台湾是中国一部分」是「铁的事实」。

中国国防部同一天被问到台美军事联系时，也强调「已向美方表达严重关切并提出严正交涉，要求美方必须就此向中方作出澄清」。中国国防部发言人谭克非说：「如果美方继续顽固抱守『以台制华』幻想，企图以『切香肠』方式实质性提升美台军事联系，中方将坚决予以反制和回击」。

「切香肠」的典故来自于直径比较粗的萨拉米香肠，在食用时需要依序切片，直到把整根香肠吃完，引申为循序渐进的战术。此处中国国防部意指台美军事越走越近。

蔡英文专访发布后，许多网民点名中国官媒环球时报总编胡锡进。他过去曾说「美军驻台中国立刻开战」，10月初《华尔街日报》报道有美军秘密驻台训练超过一年时，他表示「为何只派24人？为何秘密进行？美国应公开派出240名官兵，并穿着美军制服」，被网民质疑挪移「底线」。这次他说：「无论出于什么目的，美军驻扎台湾肯定是破底线的事，是引爆台海战争最危险的因素之一。」

蔡英文：有信心美国会协防台湾

CNN10月28日报道，台湾总统蔡英文被记者问到北京若攻打台湾，美国会协防吗? 她说：「我确实有信心。」她强调，台湾与美国有着长期的关係，而且美国政府、国会及其人民也都对台湾表达了支持。

美国总统拜登在CNN主持的大会上曾坚定表示美国会协防台湾，虽然白宫官员随后表示，拜登的言论并不代表美国对台湾的政策有出现任何变化。

此外蔡英文证实，美国目前确实有军队部署在台湾。CNN指出，蔡英文是数十年来第一位承认有美国军队在岛上进行训练的台湾总统，但她不愿透露目前岛上到底有多少美军人员，但表示其数量「没有外界想象的那么多」。她说：「我们与美国有广泛的合作，旨在提高我们的防御能力。」

美国最后一次在台湾的正式驻军于1979年离开。在2020年初，美国军方曾发布并随后删除了一段视频，其中显示美国陆军特种部队在台湾训练士兵。同年11月，台湾国防部向当地媒体否认美国军队在岛上训练当地士兵。

蔡英文表示，她希望迅速实现台湾军队的现代化。她向CNN表示，政府需要更有效地调整其军队来保卫台湾，而不是建造一支常规的战斗部队。

台湾近来提高国防预算，并向美国进行更多的军购。今年8月，台湾宣布将花费14亿美元购买新的战斗机，外界推断可能是F-16战斗机。2020年12月，台湾军队也开始建造一支由8艘国产潜艇组成的舰队。

蔡英文：愿意与习对话

蔡英文表示，她愿意和中国国家主席习近平坐下来谈双方的政治系统差异，并做出可以和平共存的安排。她说：「我（会）鼓励他与台湾的政府和人民进行更多的对话，并更好地了解台湾的情况......。当然，我们也会在了解中国局势方面做得更多」

当被问到为何蔡英文不像前任总统马英九有机会与习近平坐下来谈时，她强调现在的情势和2015年马习会已经很不同，北京对区域的「计划」已经不同。但她说：「我们一再表示，我们希望与中国进行对话，这是避免在管理两岸关系方面出现误解、误判和误判的最佳方式。」

针对美国近日多次发表支持台湾有意义参与联合国，蔡英文回复，让台湾在联合国发挥更大作用是台湾政治各方的长期政策，并不担心这会激怒北京。

她说：「我们已经表达了我们的希望，我们希望成为联合国系统的一部分。而中国有他们的故事要讲。这将由国际社会来判断，」

蔡英文说：「台湾并不孤单，因为我们是一个民主国家，我们尊重自由，我们是热爱和平的人。我们与该地区的大多数国家有着共同的价值观，而且从地理上看，我们也具有战略意义。」

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China | Tsai Ing-wen

蔡英文希望加速台湾军队现代化，将军队调整成适合「保卫岛屿」的体制。

(综合报道)

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