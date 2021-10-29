蔡英文证实美军驻台打破美中40年“相互默契”

台湾总统蔡英文上周在接受CNN采访时首度证实目前有美军驻守在台湾。《南华早报》引述中国军方匿名人士的消息称，北京方面很清楚台美之间存在非官方性质的防务交流，但随着蔡英文的公开证实，中美之间“保持低调的谅解被打破了”。
（德国之声中文网）上周台湾总统蔡英文接受CNN专访时证实目前有美军驻守在台湾。CNN指出，蔡英文是数十年来第一位承认有美国军队在岛上进行训练的台湾总统，她虽然不愿透露目前岛上到底有多少美军人员，但表示其数量"没有外界想象的那么多"。CNN报道指出，根据美国国防部纪录，在台美军从2018年的10人增加到今年的32人。
《南华早报》引述中国大陆军方消息人士称，北京方面很清楚，1979年美国同中华民国断交之后，美国以"顾问"的头衔在台湾保留了十几个低阶军官，用于进行非官方的防务交流，例如帮助台湾军队进行军事训练。
文章指出，过去40年里美中两国就美国军人在台湾一事存在"相互默契"，但是"随着台湾总统蔡英文的公开确认，这种保持低调的谅解被打破了"。
1978年，美国政府接受中国提出的建交三原则，即在台湾问题上"断交、撤军、废约"的基础之上，美中两国于12月16日发表建交公报。美国在建交公报中承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内美国人民同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。
1979年1月1日，随着美国与中华人民共和国建交，美国总统卡特签署《与台湾关系法》。这是一部现行的美国国内法。该法规定"美国将向台湾提供必要数量的防卫物资及技术服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力"。中国大陆方面将《与台湾关系法》视为"美国无理干涉中国内政"。
2019年4月，美国在台协会（AIT）证实，自2005年起，包括美国陆海空三军以及海军陆战队在内的现役美军就已进驻AIT。这是AIT首次公开承认有美国现役军人进驻。
《南华早报》引述台湾前国防副部长林中斌的话说，美国现役海军陆战队被部署在AIT以及他们同台湾军方有接触，几十年来这一直是公开的秘密。
他说，美国会派军事人员赴台帮助训练台湾的军事人员，"这可能也是作为武器售后服务的一部分"，有时候也是纯粹协助军事训练。他说："有一个共识是，美军在台湾不会穿制服。"
《南华早报》指出，虽然这些都是公开的秘密，但是北京方面几乎没有提出抗议。但是随着上周蔡英文在接受CNN采访时公开证实目前有美军驻守台湾，这就使得情况发生变化，迫使北京方面做出更强硬的回应，警告美国不要给"台独势力"发出 "错误信号"。
一位不愿透露姓名的大陆军方人士在接受《南华早报》采访时说，打破40多年的默契是"出于政治动机，企图挑衅大陆当局的底线"，"目的是把这种共识变成一个政治问题"。
台湾《联合报》披露，蔡英文所证实的驻台美军，是台美今年首度实施的"特战合作组"协训计画，十余位具备各类军事专长的美军特战小组官兵，由少、中校军官作为领队，以每半年一梯次形式，不断有小队接替进驻台湾，协助各军种特战部队提升战力。但这个协训编制称不上"部队"，也没有协防意义。
（综合报道）
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