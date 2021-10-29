蔡英文证实美军驻台打破美中40年“相互默契”

（德国之声中文网）上周台湾总统蔡英文接受CNN专访时证实目前有美军驻守在台湾。CNN指出，蔡英文是数十年来第一位承认有美国军队在岛上进行训练的台湾总统，她虽然不愿透露目前岛上到底有多少美军人员，但表示其数量"没有外界想象的那么多"。CNN报道指出，根据美国国防部纪录，在台美军从2018年的10人增加到今年的32人。

《南华早报》引述中国大陆军方消息人士称，北京方面很清楚，1979年美国同中华民国断交之后，美国以"顾问"的头衔在台湾保留了十几个低阶军官，用于进行非官方的防务交流，例如帮助台湾军队进行军事训练。

文章指出，过去40年里美中两国就美国军人在台湾一事存在"相互默契"，但是"随着台湾总统蔡英文的公开确认，这种保持低调的谅解被打破了"。

1978年，美国政府接受中国提出的建交三原则，即在台湾问题上"断交、撤军、废约"的基础之上，美中两国于12月16日发表建交公报。美国在建交公报中承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内美国人民同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

1979年1月1日，随着美国与中华人民共和国建交，美国总统卡特签署《与台湾关系法》。这是一部现行的美国国内法。该法规定"美国将向台湾提供必要数量的防卫物资及技术服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力"。中国大陆方面将《与台湾关系法》视为"美国无理干涉中国内政"。

2019年4月，美国在台协会（AIT）证实，自2005年起，包括美国陆海空三军以及海军陆战队在内的现役美军就已进驻AIT。这是AIT首次公开承认有美国现役军人进驻。

《南华早报》引述台湾前国防副部长林中斌的话说，美国现役海军陆战队被部署在AIT以及他们同台湾军方有接触，几十年来这一直是公开的秘密。

他说，美国会派军事人员赴台帮助训练台湾的军事人员，"这可能也是作为武器售后服务的一部分"，有时候也是纯粹协助军事训练。他说："有一个共识是，美军在台湾不会穿制服。"

《南华早报》指出，虽然这些都是公开的秘密，但是北京方面几乎没有提出抗议。但是随着上周蔡英文在接受CNN采访时公开证实目前有美军驻守台湾，这就使得情况发生变化，迫使北京方面做出更强硬的回应，警告美国不要给"台独势力"发出 "错误信号"。

一位不愿透露姓名的大陆军方人士在接受《南华早报》采访时说，打破40多年的默契是"出于政治动机，企图挑衅大陆当局的底线"，"目的是把这种共识变成一个政治问题"。

台湾《联合报》披露，蔡英文所证实的驻台美军，是台美今年首度实施的"特战合作组"协训计画，十余位具备各类军事专长的美军特战小组官兵，由少、中校军官作为领队，以每半年一梯次形式，不断有小队接替进驻台湾，协助各军种特战部队提升战力。但这个协训编制称不上"部队"，也没有协防意义。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



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