蔡英文访问欧洲 英媒称伦敦之行被推迟

台湾前总统蔡英文卸任后首次访问欧洲。她将出席捷克“公元2000论坛”发表演说，并规划前往布鲁塞尔欧盟总部访问。据《卫报》报道，为免激怒中国，英国外交部要求推迟蔡英文访问计划。

(德国之声中文网)台湾前总统蔡英文10月12日晚间启程前往欧洲，展开为期8日的访问。这是蔡英文卸任后首次访问欧洲。

蔡英文周六（10月13日）在其脸书上写道，她已启程前往捷克等欧洲国家，"向台湾在欧洲的朋友们，传达台湾人民坚定守护民主、自由的信念，持续深化台欧关系。" 她也表示，将会结合在国际上理念相近伙伴的力量，共同面对世界严峻的挑战。

周日，蔡英文在社媒平台X上发布了两张她抵达捷克访问照片并写道："今天，我抵达欧洲探访台湾的朋友并强化我们与民主国家的关系。我很高兴第一站就来到我们最坚定的欧洲合作伙伴之一捷克。"

台湾公视新闻报道，蔡英文周一将出席捷克"公元2000论坛"并发表演说分享台湾民主经验，届时捷克总统帕维尔（Petr Pavel）及美国前众议院议长佩洛西都将与会；访欧期间也规划前往布鲁塞尔欧盟总部访问。路透社引述消息人士称，蔡英文在捷克期间将会见捷克和其他欧洲的高层政界人士。此外，消息人士对路透社透露，蔡英文此行也计划访问法国和比利时。

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英媒：英国要求推迟蔡英文访问

据英国《卫报》报道，由于英国外相戴维·拉米（David Lammy）下周将访华参与高层会议，为避免激怒中国，英国外交部要求推迟蔡英文的访英计划。

报道称，英国-台湾跨党派议会小组（APPG）曾商谈本月在议会接待蔡英文。但三位消息人士告诉《卫报》，在外交部表示这可能会破坏拉米即将展开的中国之行后，访问计划被推迟。

《卫报》指出，这一消息让工党新政府相当尴尬。新政府在保守党执政期间与北京关系恶化后，一直致力于改善双方关系，

报道称，蔡英文的访问计划已被推迟至春天。尽管议会无需政府允许即可组织此次访问，但APPG希望英国政府能为此行提供便利，包括提供安全保障。

台湾媒体引述蔡英文办公室回应，将基于整体的规划，安排出访，相关的行程规划都会在适当时间对外说明。

（综合报道）

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