蔡英文访欧：台湾站在威权国家威胁最前线

台湾前总统蔡英文卸任后首次访问欧洲，首先到捷克布拉格，在“公元2000论坛”发表演说，提及中国对台湾民主的威胁。她此行还预计赴欧盟总部；另据《卫报》报道，为避免激怒中国，英国要求推迟蔡英文造访计划。

（德国之声中文网）周一（10月14日），在中国发动环台军演同一天，台湾前总统蔡英文到布拉格出席捷克“公元2000论坛”，发表演说。蔡英文表示，虽然中国对台湾的威胁有增无减，但台湾与民主世界伙伴站在一起，以民主价值为荣。

“威权政体越来越有自信，试图把自身统治方式输出到其他国家……台湾就站在这一切威胁的最前线。”蔡英文说，面对中国，台湾与理念相近的盟友合作，共同抵抗胁迫，而且“在每个关键时刻，台湾的公民社会都自发挺身而出，捍卫台湾得来不易的民主”。

她还表示：“台湾人民一次又一次展现，民主代表着‘我们是谁’，不容妥协，是我们坚定不移的自我认同一部分。捍卫‘我们是谁’，需要勇气与坚持；但身为台湾人，这是我们的信念。”

论坛现场，捷克总统帕维尔（Petr Pavel）也有出席，与蔡英文有短暂谈话。据路透社报导，帕维尔并未计划与蔡英文举行正式会谈；不过，蔡英文周一的行程包含跟捷克国会参众两院议长会面。

强调与民主阵营携手合作

自今年5月卸任后，蔡英文曾表示她将扮演“不同的角色”，继续推广台湾民主。她此行于12日晚间启程前往欧洲，展开为期8日的访问，这是她卸任后首次访欧，预计行程包含造访比利时布鲁塞尔的欧盟总部，并拜会欧洲议会议员，这是台湾卸任总统首例。

蔡英文周六（12日）在脸书上写道，她已启程前往捷克等欧洲国家，“向台湾在欧洲的朋友们，传达台湾人民坚定守护民主、自由的信念，持续深化台欧关系。”她也表示，将会结合在国际上理念相近伙伴的力量，共同面对世界严峻的挑战。

周日（13日），蔡英文在社媒平台X上发布了两张她抵达捷克访问照片并写道：“今天，我抵达欧洲探访台湾的朋友并强化我们与民主国家的关系。我很高兴第一站就来到我们最坚定的欧洲合作伙伴之一捷克。”

对于蔡英文访欧之旅，中国国台办发言人朱凤莲曾批评，称民进党“打着各种幌子进行台独分裂活动，欺骗国际社会”，呼吁有关国家恪守“一个中国”原则，“慎重处理台湾问题”。

八年改变了什么？台湾年轻人怎么看蔡英文？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

英媒：英国要求推迟蔡英文访问

据英国《卫报》报道，由于英国外相戴维·拉米（David Lammy）下周将访华参与高层会议，为避免激怒中国，英国外交部要求推迟蔡英文的访英计划。

报道称，英国-台湾跨党派议会小组（APPG）曾商谈本月在议会接待蔡英文。但三位消息人士告诉《卫报》，在外交部表示这可能会破坏拉米即将展开的中国之行后，访问计划被推迟。

《卫报》指出，这一消息让工党新政府相当尴尬。新政府在保守党执政期间与北京关系恶化后，一直致力于改善双方关系，

报道称，蔡英文的访问计划已被推迟至春天。尽管议会无需政府允许即可组织此次访问，但APPG希望英国政府能为此行提供便利，包括提供安全保障。

台湾媒体引述蔡英文办公室回应，将基于整体的规划，安排出访，相关的行程规划都会在适当时间对外说明。

台湾前总统蔡英文卸任后首次出访欧洲（图为2024年5月20日蔡英文挥别总统府） 图像来源: Taipei News Photographer Association/AFP

（综合报道）

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