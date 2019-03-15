 蔡英文访太平洋友邦 斷交警報再響 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2019

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时政风云

蔡英文访太平洋友邦 斷交警報再響

台湾总统蔡英文即将于周四出访三个位于南太平洋的友邦，并出席首届太平洋妇女领袖联盟会议。然而，有专家指出，台湾在这个区域六个邦交国之一的所罗门群岛有松动的危机。

Taiwan Nationalfeiertag - PräsidentinTsai Ing-wen (picture alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

台湾总统蔡英文即将于周四出访三个位于南太平洋的友邦，并出席首届太平洋妇女领袖联盟会议。然而，有专家指出，台湾在这个区域六个邦交国之一的所罗门群岛有松动的危机。

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文预计在为其8天的南太平洋之旅停留帕劳、瑙鲁及马绍尔群岛，而外交部也将此次出访设定为深化与友邦的友好关系。此外，外交部政务次长徐斯俭上周接受路透社访问时也证实，台湾政府正与美国谈论有关停留美国领土一事。路透社报导，消息人士指出蔡英文在关岛或夏威夷做短暂停留的机会很高。

蔡英文此次出访的行程包含到帕劳及瑙鲁进行国是访问，以及出席在马绍尔群岛举行的首届太平洋妇女领袖联盟会议。她除了将与3国领袖会晤外，也将在瑙鲁国会发表演说。与蔡英文同行出访的政府官员包含国安会秘书长李大维、外交部长吴钊燮、卫生福利部长陈时中及原民会主委夷将･拔路儿。

太平洋友邦出现松动迹象?

然而，不少消息显示太平洋友邦可能出现松动迹象。根据纽西兰电台的报导，包含帕劳、马绍尔群岛、瑙鲁及基里巴斯总统在内的五国元首上个月在太平洋岛国论坛上，签署了一份公报，除了要求该论坛公平对待台湾与中国外，也同意对中国展现更多善意。专家认为，此举显示中国在南太平洋的影响力持续在扩张。

美国智库兰德公司的印太平洋分析师葛莱斯曼 (Derek Grossman) 告诉德国之声，由于台湾在南太平洋的6个友邦都签署了这项公报，表示太平洋岛国有意增进与中国的关系。然而，他认为这份公报主要是希望平息中国对去年无法出席在瑙鲁举办论坛之不满。他说: 「我认为这份公报显示了中国在南太平洋持续成长的影响力。 」

葛莱斯曼认为由于台湾仅存的17个邦交国大部分为贫穷的开发中国家，所以加入中国的一带一路基础建设计划对它们的经济来说，会是一大帮助。但也因为如此，美国、澳大利亚、新西兰、日本与台湾也正努力增加它们在南太平洋区的投资，以抗衡中国在此地区的影响力。

Nauru: Präsident Baron Waqa auf dem Pacific Islands Forum (picture-alliance/AP/J. Oxenham)

葛莱斯曼认为由于台湾仅存的17个邦交国大部分为贫穷的开发中国家，所以加入中国的一带一路基础建设计划对它们的经济来说，会是一大帮助。

然而，瓦努阿图共和国 (Vanuatu) 曾表示不少加入一带一路的太平洋岛国，目前都面临庞大债务危机。汤加王国目前欠中国高达1.15亿美元的债务，而巴布亚新几内亚则欠中国至少5.9亿美元的债务。葛来斯曼认为债务陷阱将迫使这些国家，把一些战略位置重要的设施割让给中国。

所罗门群岛恐转向中国

葛来斯曼指出，蔡英文此次出访的三个友邦目前应该都还算关系可靠的邦交国，但所罗门群岛可能是下一个转向中国的友邦。位于澳洲的洛伊国际政策研究所(Lowy Institute) 周一(3月18日) 在一篇评论中提到，所罗门群岛即将在下个月举行大选，而执政党此前曾表示，如果胜选的话，将重新审视与台湾的外交关系。该篇评论指出，所罗门群岛的执政者过去几年曾数度在公开场合表示中国的崛起不容忽视，并强调所国必须将中国因素纳入贸易与外交关系的考虑中。

葛莱斯曼也表示，由于中国是所罗门群岛最大的贸易伙伴，而该国目前急需的一些投资也是中国乐意提供的。在所国与中国有更紧密贸易关系的前提下，这将可能使所国决定转为与中国建交。他认为蔡英文之所以选择不拜访所罗门群岛，是因为所国下个月将进行大选，而她不想让出访被解读成干预所国内政。他说: 「所罗门群岛执政党原先表示如果胜选，将重新审视与台湾的邦交关系，但后来又退缩。 所以所国是否会在大选后与中国建交，值得我们关注。 」

 

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