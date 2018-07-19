蔡英文讲话“求稳” 吁北京做“负责任的大国”

（德国之声中文网）"在国庆的这一天，我们不只要共同庆祝，更要一起思考国家的未来"，蔡英文在10月10日台湾国庆讲话中以此开头。这位女总统谈到，台湾正在面临挑战、承受着巨大压力--"国际政经局势正在面临剧烈变化"、"中国试图挑战区域现状，单方面的文攻武吓和外交打压"。

"不升高对抗，也不退让屈从"

如何应对这种挑战？蔡英文给出的答案是，"让世界看见台湾的强韧"。她说："捍卫台湾的最佳方案，就是要让台湾在世界上变得不可或缺，也不可取代"。

在讲话中，蔡英文也呼吁北京政府，作为"一个负责任的大国，应该在区域及全球，扮演良性的角色，而不是冲突来源"。

这位台湾总统表示，会从国家安全和经济等方面"壮大台湾"，每年稳步提高国防预算。然而也强调"不会贸然升高对抗，走向冲突对抗，让两岸关系陷入险境"，也不会"屈从退让"、不会"背离民意，牺牲台湾主权"。

被评是"完全的守势"

淡江大学教授李大中在接受台湾《旺报》采访时表示，"两岸政策消失了"，蔡英文讲话透露"完全的守势"，"担心大陆'你不要对我（台湾）如何'，"有点像是冷战两岸对峙时期的意味，十分可惜"。他认为，这反映了蔡政府对目前两岸关系的消极。

自蔡英文两年多前上台以来，北京政府加大了对台湾的外交压力，中华民国连丢5个友邦，目前只剩下17个邦交国。中国也通过要求各国航空公司更改网站上的"台湾"名称等做法，试图在国际舞台上孤立台湾。

台湾两岸问题专家林中斌对美联社表示，台湾所面对的外部环境已经发生了改变，"蔡英文是在面对北京的所作所为做出反应"。

台湾灯塔"照亮世界"

除了谈到强化国家安全、增强经济实力、健全社会安全体系外，蔡英文在其讲话最后重申了民主改革的信心，称无论是"年金改革"还是"去核"、"转型正义"都不会走回头路，更表示台湾是民主转型的"灯塔"。

在"灯塔"处，蔡英文再次提到中国大陆，称"灯塔"台湾不仅照亮了自己，也会照亮世界，为所有追求民主的人们，提供了暗夜中的光芒。"所以，在香港、在中国大陆，以及在世界上各个角落，追求民主的朋友，请往台湾的方向看过来"，她说。

在社交媒体上，不少台湾网友对"民主灯塔"的说法表示认同，写道"蔡总统加油"。