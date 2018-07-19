蔡英文讲话“求稳” 吁北京做“负责任的大国”

（德国之声中文网）"在国庆的这一天，我们不只要共同庆祝，更要一起思考国家的未来"，蔡英文在10月10日台湾国庆讲话中以此开头。这位女总统谈到，台湾正在面临挑战、承受着巨大压力--"国际政经局势正在面临剧烈变化"、"中国试图挑战区域现状，单方面的文攻武吓和外交打压"。
"不升高对抗，也不退让屈从"
如何应对这种挑战？蔡英文给出的答案是，"让世界看见台湾的强韧"。她说："捍卫台湾的最佳方案，就是要让台湾在世界上变得不可或缺，也不可取代"。
在讲话中，蔡英文也呼吁北京政府，作为"一个负责任的大国，应该在区域及全球，扮演良性的角色，而不是冲突来源"。
这位台湾总统表示，会从国家安全和经济等方面"壮大台湾"，每年稳步提高国防预算。然而也强调"不会贸然升高对抗，走向冲突对抗，让两岸关系陷入险境"，也不会"屈从退让"、不会"背离民意，牺牲台湾主权"。
被评是"完全的守势"
淡江大学教授李大中在接受台湾《旺报》采访时表示，"两岸政策消失了"，蔡英文讲话透露"完全的守势"，"担心大陆'你不要对我（台湾）如何'，"有点像是冷战两岸对峙时期的意味，十分可惜"。他认为，这反映了蔡政府对目前两岸关系的消极。
自蔡英文两年多前上台以来，北京政府加大了对台湾的外交压力，中华民国连丢5个友邦，目前只剩下17个邦交国。中国也通过要求各国航空公司更改网站上的"台湾"名称等做法，试图在国际舞台上孤立台湾。
台湾两岸问题专家林中斌对美联社表示，台湾所面对的外部环境已经发生了改变，"蔡英文是在面对北京的所作所为做出反应"。
台湾灯塔"照亮世界"
除了谈到强化国家安全、增强经济实力、健全社会安全体系外，蔡英文在其讲话最后重申了民主改革的信心，称无论是"年金改革"还是"去核"、"转型正义"都不会走回头路，更表示台湾是民主转型的"灯塔"。
在"灯塔"处，蔡英文再次提到中国大陆，称"灯塔"台湾不仅照亮了自己，也会照亮世界，为所有追求民主的人们，提供了暗夜中的光芒。"所以，在香港、在中国大陆，以及在世界上各个角落，追求民主的朋友，请往台湾的方向看过来"，她说。
在社交媒体上，不少台湾网友对"民主灯塔"的说法表示认同，写道"蔡总统加油"。
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
萨尔瓦多
中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
斯威士兰
斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
瑙鲁
瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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台湾还有哪些邦交国？
图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
所罗门群岛
所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣