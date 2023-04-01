蔡英文訪中美洲 危地馬拉總統挺台

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文週日（4月2日）結束了對危地馬拉為期三天的訪問，她在當地提出與危地馬拉總統賈馬泰伊（Alejandro Giammattei）政府進行更多合作。與此同時，有分析認為，危地馬拉與台灣保持關係，目的也在討好美國。

路透社3日報導，蔡英文在當地參觀由台灣援建的醫院時說：「從現在開始，台灣和危地馬拉將繼續相互團結，在堅定目標、團結互利的基礎上，深化所有可能領域的合作」。

危地馬拉總統感謝蔡英文訪問該國，並發表挺台言論稱「我國外交政策的核心，就是支持並承認中華民國台灣主權」，並呼籲中國應盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。

法新社報導，賈馬泰伊發誓，他的國家將保持「承認中華民國台灣主權」，並高呼「願上帝保佑台灣，及其對和平、自由和充分行使主權權利的嚮往。中華民國萬歲！」

在訪問危地馬拉期間，蔡英文簽署了一項價值400萬美元的農村現代化協議，並承諾促進和加強兩國之間的合作。

台灣聯合報週一（4月3日）報導，蔡英文已抵達此行第二個邦交國伯利茲，並將待三天兩夜。

蔡英文在當地時間下午4時抵達機場之後，由台灣駐伯利茲大使徐儷文、伯利茲外貿暨移民部次長麥（Amalia Mai）登機迎接，伯利茲總督察芙拉（Froyla Tzalam）也於機場親自迎接蔡英文的到訪。蔡英文將於晚間舉行僑宴，當地僑胞也準備盛大歡迎儀式。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



目的在討好美國

路透社報導，自1949年國共內戰結束以來，中國大陸和台灣一直在爭奪拉丁美洲的影響力，北京認為台灣是中國領土的一部分，台北強烈反對這一立場。中國不允許其他國家同時與兩方保持外交關係。而危地馬拉是台灣僅存盟友之一。

近年來，中國在拉丁美洲的影響力有所增加，尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬和哥斯達黎加皆放棄台北，轉而支持北京。

在抵達危地馬拉之前，蔡英文因停留紐約而激怒了中國，中方一再警告美國官員不要與蔡英文會面。

危地馬拉前外交部長古鐵雷斯（Edgar Gutierrez）週日告訴路透社，危地馬拉與台灣保持關係的立場，是在與華盛頓關係緊張之際討好美國的一種方式。

古鐵雷斯說，危地馬拉政府正試圖通過「提供危地馬拉作為移民羈押地、將其大使館遷往耶路撒冷、支持烏克蘭……在 2022 年引渡100多名毒販，並繼續成為台灣的盟友」，來重建與美國的橋樑。

台湾总统的过境外交 过境美国 会晤高层 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

台湾总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



傳已與美國民主黨領袖會面

在抵達中美洲之前，蔡英文在美國紐約進行了兩日的停留，且回程預料還會在美國洛杉磯進行停留，而其可能與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面的消息，恐會激怒中國，

彭博社週日報導，據一位知情人士透露，蔡英文上週已會見了美國眾議院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries），而拜登​​政府則在努力避免與中國發生新的爭端。

知情人士補充說，會議於上週四（3月30日）在紐約市舉行。眾議院少數黨領袖杰弗里斯代表布魯克林的一個選區。

杰弗里斯辦公室拒絕證實這次會面，白宮也沒有立即回應評論請求。台灣總統府在一份聲明中說，蔡英文過境美國期間會安排與美方友人進行交流，基於雙方互信及默契，適時會再行說明。

彭博社週一報導，一個由美國兩黨國會議員所組成的美國立法小組，他們計劃在那裡會見美國科技和娛樂業高層以及蔡英文。

據一位熟悉該委員會計劃的人士透露，這次訪問由威斯康星州共和黨人邁克加拉格爾（Mike Gallagher）領導，他是關注中國問題的眾議院小組主席，該小組旨在了解中國共產黨如何影響美國社會。

而大約六名左右的美國國會議員，將於本週三（4月5日）開始他們在洛杉磯的旅行，他們將在那裡與迪士尼公司會面。週四，該小組將在舊金山灣區與谷歌（Google）母公司字母表（Alphabet Inc.）、微軟、帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies Inc.） 和蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）的高管共進午餐。

隨著美國公司重新評估它們在中國的業務，以及它們對中國消費者和供應鏈的依賴，該委員會正在與私營部門領導人進行對話。 小組成員預計將在加州向谷歌、微軟等公司提出與中國有關的問題。

這個小組預計還將與蔡英文會面，蔡英文屆時將從中美洲旅行歸來，預計麥卡錫還將在他的家鄉加州會見蔡英文。但台灣總統府拒絕提前確認蔡英文的會面計劃。

（路透社、法新社、台灣《聯合報》、彭博社）

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