 蔡英文親訪海軍基地 兩岸對外各秀肌肉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2022

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蔡英文親訪海軍基地 兩岸對外各秀肌肉

因美國眾議院議長佩洛西訪台而舉行的軍演雖然早已告一段落，但中國解放軍對於台灣附近海空域的行動並沒有終止。中國軍機飛入台灣防空識別區和穿越海峽中線的次數，甚至比先前演習時更為頻繁。

台灣總統蔡英文（資料照）

台灣總統蔡英文（資料照）

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文臉書週四（8月18日）晚間釋出一段畫面，顯示台灣海軍艦艇先前曾在台灣東部外海，近距監控解放軍的軍艦。影片顯示，台灣海軍軍艦和中國解放軍的船艦，當時以相當近的距離並排航行，但並未發生衝突。

她在當晚訪問了台灣海軍的士兵，感謝他們在中國數日的軍事演習中所做的努力，稱他們面臨的壓力「難以形容」。 她補充說，台灣軍隊表現出堅定不移的勇氣、冷靜應對、守護海上安全、維護地區和平。這也是她在本次中國軍演後，首次訪問台灣的海軍基地。

蔡英文10日曾在推特上以英文表示，「我們的軍隊決心保衛我們的國家、我們的主權和我們的民主生活方式。 面對所有挑戰，他們隨時準備並保持冷靜。 感謝我們的軍隊保護台灣人民和我們所代表的一切」。

她也多次表示，台灣方面不會在危機期間升級衝突，也不會主動挑釁中國。台灣國防部當時強調，會冷靜應對中國的軍事活動。

根據台灣國防部18日發布的新聞稿，當日有51架中國飛機和6艘中國軍艦在台灣附近活動，這個數量超過了中國在軍演期間派出的軍機數量。此外，18日的出現的中國軍機中，有25架飛機越過台灣海峽中線，或是飛入了台灣的防空識別區。

路透社報導，儘管中國的演習規模較本月初大為減少，但台灣繼續報告中國戰鬥機和軍艦在台灣附近活動。

台灣海軍的成功級巡防艦，日前試射飛彈（資料照）

台灣海軍的成功級巡防艦，日前試射飛彈（資料照）

台灣18日晚間向東部海域試射飛彈

同一時間，《中央社》報導，台灣軍方的中山科學研究院18日晚間朝台灣東部海域，試射了無限高的飛彈，危險距離逾200公里；中國解放軍1艘飛彈驅逐艦，在綠島東北方33浬處徘徊，接近中科院劃設的危險範圍。

台灣中科院日前公告，將在8月18日、19日、25日、26日共4天，進行火砲試射，從位於台灣屏東縣的九鵬基地，往東方和東北方外海射擊，最大彈道無限高，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。退休中科院人員研判，應該是試射「海空戰力提升計畫」中的雄昇飛彈系統。

台灣製造的反艦飛彈雄飛二號（資歷照）

台灣製造的反艦飛彈雄飛二號（資歷照）

報導稱，晚上8時40分，台灣軍方別從九鵬基地、台東縣成功鎮海邊，朝綠島和蘭嶼間的外海發射飛彈和靶彈。

台灣軍方人士表示，自中國從8月4日開始軍演後，在台灣東部海域仍有3艘中國飛彈驅逐艦和1艘電子偵察船滯留。但18日中國解放軍只保留了1艘飛彈驅逐艦，在綠島東北方33浬處徘徊，接近中科院劃設的危險範圍。

中國解放軍在台灣附近進行飛行（資料照）

中國解放軍在台灣附近進行飛行（資料照）

中國官媒再度釋出演訓畫面

中國方面，《央視軍事頻道》18日在微博發布的影片顯示，日前在東海地區，中國東部戰區海軍航空兵『海空雄鷹團』在一次夜間的空戰對抗訓練中，突然發現一架不明國籍的飛機朝中國領空飛來。影片稱：「官兵立即轉為一等戰備，在空戰機由訓轉戰，前出查證空情」。

在該影片中，中國飛行員以中文向對方表示，「你已接近我領空，立即離開！」，不過，央視並沒有說明是哪一個國家的飛機接近，也沒有說明對方的回應。

此外，中國《央廣軍事頻道》也在微博發布訊息指出，「近日，（中國）陸軍第80集團軍某旅在渤海灣畔，組織開展遠火分隊實彈射擊課目演練。通過無人機跟蹤識別，精準打擊目標，充分檢驗遠火分隊遠程精確打擊能力和實戰化練兵水平」。

另據中國解放軍南部戰區18日下午發布，「近日，第74集團軍某旅砲兵分隊，跨地域開展實彈射擊演練，全面檢驗部隊遠程機動能力和全域作戰能力」

根據該消息，中國軍隊「抵達預定地域，戰砲班組剛佔領陣地，榴彈砲分隊就接到緊急火力打擊指令，他們立刻展開對近距離裝甲目標進行射擊」。消息也稱「天空漸漸下起了雨，各砲兵班組絲毫不受影響，繼續開展實彈射擊訓練，在指定時間內，完成多發砲彈精確射擊」。

（綜合報導）

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