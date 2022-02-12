蔡英文要求强化军事因应整备 北京：台湾不是乌克兰

（德国之声中文网）台湾总统府发布声明表示，针对乌克兰局势的变化，总统蔡英文要求持续强化台海军事动态因应整备。

蔡英文周三（2月23日）同行政院长苏贞昌等人听取国安会"乌克兰情势因应小组"简报，做出4项指示。首先是谴责俄罗斯对乌克兰主权的侵害，呼吁各方和平理性解决争端。其它几项指示分别是：持续强化对台海军事动态因应整备，确保台湾安全；全面提升应对认知作战，稳定社会民心士气；持续因应各项经济变数，维持物资、物价及股汇市稳定，务必将可能的影响降到最低。

当天在中国外交部的例行记者会上，外交部发言人华春莹在回答有关提问时表示，"台湾当局有些人借乌克兰问题来蹭热点和碰瓷是不明智的行为"。

她说："台湾的确不是乌克兰，台湾从来都是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。"华春莹说，"我们也想奉劝有些人，包括台湾岛内的一些人士，千万不要对台湾问题有任何的误解误判。"

"感同身受"

蔡英文在国安会议上也指出，台湾与乌克兰在地缘战略、地理环境和国际供应链重要性上有本质不同，但都面对"境外势力意图操作情势"。 因此须加強防范境外势力及在地协力者所发动之认知作战，以稳定台湾社会內部情势。

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一周前蔡英文在谈及乌克兰局势时就曾表示"感同身受"。就此，中国官媒《环球时报》前主编胡锡进撰文提醒"台湾不是乌克兰，蔡英文休要发昏'感同身受'"。官方控制的新闻平台搜狐也刊登评论称台湾高层"混淆了两者不同，硬把台湾抬到了乌克兰同等的位置，暗自给自己加戏，变相炒作'台独'"。文章认为台湾与乌克兰"相似的是两方都甘为棋子，想倚美搞对抗"。

华春莹周三再度强调，台湾地区的和平取决于海峡两岸关系的和平发展，而不是"摇尾乞怜指望外部势力售卖武器或者提供军事支持"。

"别有用心"？

此外华春莹还强调，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，没有变化，"中方的有关表态符合中方一贯坚持的推动对话协商解决地区热点问题的立场。"

中国外长王毅上周末在慕尼黑安全会议上曾表示，各国的主权、独立和领土完整都应当得到尊重和维护，"对乌克兰也不例外"。一些媒体认为这不同于中国之前支持俄罗斯的立场。

华春莹表示："个别人指责中方有关乌克兰问题的立场违背了尊重国家主权和领土完整的原则，这要么是别有用心，要么就是故意歪曲或者误解。"她同时指责美国"违背同俄罗斯协议，五次将北约东扩到俄罗斯的家门口，并且部署大量先进进攻性战略武器"，并质问"有没有想过把一个大国逼到绝地的后果？"

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



（综合报道）

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