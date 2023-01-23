 蔡英文致函教宗：戰爭絕非台海選項 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.01.2023

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时政风云

蔡英文致函教宗：戰爭絕非台海選項

台灣總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各，強調兩岸兵戎相見絕非選項。她也呼籲，中國應該尊重台灣人民對自由民主和主權的堅持。

台灣總統蔡英文（資料照）

台灣總統蔡英文（資料照）

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各，響應其今年在世界和平日的文告並表明，和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項，但唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動根本要素

台灣總統府週一（1月23日）發表新聞稿，公布先前蔡英文致函教宗方濟各的信函全文，內容強調，去年2月烏俄戰爭爆發，讓世人深刻體會和平的可貴，因此維護區域安全成為各國領導人重要共識之一。此外，戰爭的無情，台灣人民深有同感，去年3月台灣民間自發捐款超過3,000萬美元，募集多達650公噸愛心物資，援助烏克蘭數百萬流離失所的難民。

新聞稿還強調，台灣自1995年開辦全民健保，所有國民均享有平等就醫權利，並於國際上積極貢獻己力，儘管迄今仍遭排除在世界衛生組織（WHO）之外，但台灣深信，率先付出正向力量，將帶動一股「善的循環」。

路透社分析，台灣目前受限於中國的外交壓力，只維持14個邦交國，梵蒂岡是其中之一。梵蒂岡更是台灣在歐洲唯一的邦交國，因此台北方面一直關注著現任教宗方濟各改善與中國關係的舉措

天主教教宗方濟各（資料照）

天主教教宗方濟各（資料照）

蔡英文的這封信中，除了提及與教廷合作推廣智慧農業蔬菜、太陽能發電系統、電動車等多項環保計畫，以及呼應教宗對移民的重視外，信中也說，去年適逢中華民國與教廷建交80年，未來，台灣自許成為世界之光，與教廷攜手共進、合作無間，為創造更公義、和平的人類社會而努力。

信中也提及兩岸關係，蔡英文引述去年台灣雙十國慶演說的內容，強調重視和平和尊重台灣人民對自由民主的意願。而在蔡英文最新的農曆春節談話中，她在上週五（1月20日）說，面對中國軍艦、軍機頻繁擾台，甚至在台海周邊進行軍演，新的一年，台灣政府也會堅定維護台海和區域和平穩定。

  • Guatemala Stadt Vulkan Agua (picture-alliance/robertharding)

    台湾还有哪些邦交国？

    危地马拉

    拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

  • Paraguay Wirtschaft Viehzucht Handel (picture-alliance/dpa Fotografia)

    台湾还有哪些邦交国？

    巴拉圭

    巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。2022年9月底访问台湾时，巴拉圭总统贝尼特斯向台湾要求10亿美元的投资，以抗衡中国和国内的压力，此事引发巴拉圭未来是否会和台湾断交的疑虑。

  • Honduras San Pedro Sula Kathedrale (Imago/blickwinkel)

    台湾还有哪些邦交国？

    洪都拉斯

    洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

  • DW Global 3000 - Belize Riff Korallen-Riff (NDR)

    台湾还有哪些邦交国？

    貝里斯

    又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

  • Karibik (picture alliance/Photoshot)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣文森

    全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

  • Schweiz Geneva - Weltgesundheitsorganisation (Taiwan Ministry of Health and Welfare)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣克里斯多福及尼维斯

    又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

  • BdW Global Ideas Bild der Woche KW 42/2016 Haiti Hurrikan Matthew Fischer (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    台湾还有哪些邦交国？

    海地

    海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

  • Westindien St. Lucia (DW/Michael Altenhenne)

    台湾还有哪些邦交国？

    圣露西亚

    又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

  • Landschaft um Mbabane, Hauptstadt von Stadt (DW/Inga Sieg)

    台湾还有哪些邦交国？

    史瓦帝尼

    又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

  • Palau-Inseln im Pazifik (Imago/Westend61)

    台湾还有哪些邦交国？

    帕劳

    又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

  • Bewohner der Marshallinseln (picture alliance/AP Photo/R. Vogel)

    台湾还有哪些邦交国？

    马绍尔群岛

    马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

  • Die Republik Nauru (Getty Images/AFP/T. Blackwood)

    台湾还有哪些邦交国？

    诺鲁共和国

    又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

  • Tuvalu Funafuti Insel Meer (AP)

    台湾还有哪些邦交国？

    图瓦卢

    图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

  • Italien Petersdom (Imago/Broker/C. Handl)

    台湾还有哪些邦交国？

    梵蒂冈

    梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。

    作者: 叶宣


（台灣總統府官網、路透社）

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