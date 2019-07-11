蔡英文纽约见友邦代表 中台两派民众饭店外打架

(德国之声中文网)蔡英文于美东时间7月11日下午3点抵达纽约肯尼迪机场，有近百名侨胞到场迎接。 当天晚间，蔡英文前往驻纽约办事处出席纽约经贸文化办事处举办的「友邦驻联合国常代酒会」，与邦交国的驻联合国常任代表见面，并接受公开采访。

台湾现在以中华民国的名义结交的邦交国仅有17国。 这天，17个邦交国的驻联合国常任代表全数出席。

台湾总统蔡英文周四展开为期12天的出访行程，预计拜访多个加勒比海邦交国，包括加勒比海友邦海地、圣克里斯多福及尼维斯、圣文森、圣露西亚，全程12天11夜，去程过境美国纽约，返程过境丹佛。 纽约邻近美国首府华盛顿，也是联合国总部所在地。

美国接待规格提高

由于台湾与美国没有正式的邦交关系，双方关系是由美国的台湾关系法与6项保证维繫，美国对台湾总统的待遇更是会因为当下的外交关系产生变化。 蔡英文这次的出访行程当中，安排在美国过境并停留4个晚上。 过去，台湾总统出访时若有过境美国，通常只停留一晚。 另外，蔡英文在出行前受访时也透露，美国也放宽采访限制，开放台湾媒体在现场采访发稿。

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特朗普上任之后，美台关系比以往更密切。 不仅通过了《台湾旅行法》、《台湾保证法》等法案，也陆续批准对台军售。 美国与台湾的关系升温也对比到与中国关系的降温。 现在，美国仍然没有放弃对中国商品课征关税的威胁，也还在处理国家安全与知识产权遭到威胁的问题。

美国国务院表示，美国的一中政策仍然没有改变。 华府官方承认北京而非台北，同时仍支持台湾。

饭店外的插曲

蔡英文抵达纽约后原本预定先到曼哈顿中城的饭店办理入住，但因遇上塞车，为避免耽误行程，而直接前往纽约经济文化办事处。

但是在蔡英文预定下榻的饭店外，大约下午2点左右开始，便已经聚集了亲中与亲台湾的两派民众。 亲中派以美东华人华侨等纽约亲中团体组成，人数逾千人；亲台派由中国民主党全国委员会组织，人数约40人。 双方原本隔着42街和平集会，但之后两派人马开始走到对方阵营挑衅，双方产开拉扯，之后更大打出手。

新闻画面中，举着中华民国青天白日旗的民众与举着中华人民共和国五星旗的民众在细雨中有的撑伞、有的穿雨衣，互相拉扯叫嚣，场面一片混乱。 最后有1人送医，1人被警方逮捕。

罗法/夏立民(综合报导)