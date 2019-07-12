蔡英文纽约演讲 强调民主与经济不可分

(德国之声中文网) 在演讲中，蔡英文首先指出，台湾的民主制度在逆境中成长，"和美国一样，在我们追求民主的路径上滴满了先人的血汗与泪水。现在轮到我们接下他们的棒子，继续高举火炬，为还在往民主道路奋力挣扎的国家照亮前途。"

"全球自由遭遇威胁"

随后，蔡英文指出，台湾民主当今面临的挑战和几十年前有很大的不同。"21世纪所有民主国家都面临相同的挑战，全世界的自由都正遭遇到空前未有的威胁。"

她以香港为例，指出独裁和民主无法共存。"独裁政权只要一逮到机会，即使是一丝的民主微光，也会毫不留情地闷熄。过程可能是渐进地，但手法精巧到人们都无法察觉。"她在盘点香港书商失踪案等一系列事例后，强调说："当你突然觉察到一股看不见地势力在监视你的一举一动，一切都已经太迟了。你开始审查自己的言论和想法，不再和朋友讨论时事，因为害怕被窃听。大部分事件都提心吊胆地瞻前顾后，根本无法好好面对未来。"

蔡英文在演讲中表示了对香港示威民众的支持

蔡英文随后总结："现实中，这种情形就在我们眼前发生。这也就是为什么现在比以往更需要让全世界听到台湾的故事。"

她认为，台湾的存在，即是唤醒世界的警钟，"让大家醒悟过来：民主是人类最珍贵的资产，必须我们不惜代价地捍卫守护。"

蔡英文在演讲中还指责"独裁政府企图利用民主社会地新闻自由在我们之间挑拨对立"，其目的是"让我们对民主失落信心"。并以此为据，强调台湾立法遏制假信息的必要性，同时也承认"因应这个威胁的最困难之处，是如何在国家安全与言论自由间取得平衡"。

中国用金钱骗取民主

在演讲的前半部分，蔡英文没有一次使用"中国"字眼，而是用"独裁政权"来暗指。而到了后半部分，她则明确地指出来自中国的经济威胁。蔡英文认为，民主国家如今面临的挑战，也包括"暗藏算计的经济诱惑"。"世界上许多国家都被迫在民主与经济发展之间做出抉择，而正确的选择似乎变得日渐困难。……我们的经济依赖中国市场，从而限缩了我们在两岸事务的自主权。中国藉此要挟、渗透我们的社会，并试图以此为筹码，要骗取我们的民主。"

蔡英文由此阐述台湾"新南向政策"的必要性，并且强调指出，台湾正在"以规范为基础的区域贸易秩序中扮演建设性角色，并与南亚和东南亚市场建立更强劲的经贸连结。"她还说，某些国家正在落入"隐藏的债务陷阱"，而台湾力推的共荣发展则具备可持续性。蔡英文抨击中国"掠夺台湾的邦交国、孤立台湾"，认为台湾才是在真正帮助这些国家。"我们拒绝参与掠夺，并且一再证明诚实和开放式的合作会带来真正的长期成果。"蔡英文以此为据，认为民主与经济发展之间"密不可分"。

在演讲的末尾，蔡英文呼吁，民主国家要通力在国际社会上将民主价值观传承给下一代，"如果没有台湾，形同失去一个关键的链结。""自由民主的台湾，现在被以往更加迫切地需要国际社会的支持。台湾的生存不只关乎两岸关系，我们是印太地区重要的民主堡垒。全世界都在密切注视我们即将要为未来民主开创的先例。"

M1A2艾布兰战车的制造商通用动力 ，在中国也经营有电力、通风设备 等业务。

正值美国对台军售案风波

蔡英文总统此行出访加勒比海邦交国，去程时在纽约过境停留2晚；回程时还将在美国中部的丹佛停留2晚。这是1979年华盛顿与台北断交、与北京建交以来，台湾最高领导人以总统身份在美国过境停留时间最长的一次。此次蔡英文过境美国，正逢中美贸易战停火谈判，加上美国才刚批准20亿美元的对台军售案，中国反应格外引人瞩目。就在周五，中国外交部表示，将对参与售台武器的美国企业实施制裁。

按照美国政府批准的对台军售计划，将售予台湾108辆"M1A2艾布兰战车"以及总额达2.23亿美元的"可携式刺针防空飞弹"，并附加配套的零配件与后勤维修服务。根据公开资料，这两款武器的生产商分别为通用动力以及雷神公司。尽管在1989年六四事件之后，美国厂商被禁止向中国出售军火，但是通用动力在中国也经营有电力、通风设备等民用业务；而雷神公司也刚刚与美国联合技术公司宣布合并，后者生产的民航发动机、空调、燃料电池等产品在中国被广泛使用。

文山/王凡/(路透社、中央社等)