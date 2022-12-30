 蔡英文称愿协助中国疫情 习近平喊两岸一家亲 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2023

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时政风云

蔡英文称愿协助中国疫情 习近平喊两岸一家亲

两岸领导人蔡英文和习近平分别发表了新年讲话，对于习近平提到「海峡两岸一家亲」，蔡英文称已注意到他此次讲话较为和缓，但她强调「解放军在台湾周边活动，并无助于两岸关系」。此外，蔡英文也表示，基于人道关怀的立场，愿意帮助中国渡过疫情。

两岸领导人蔡英文和习近平分别发表了新年讲话

两岸领导人蔡英文和习近平分别发表了新年讲话

（德国之声中文网）新年初始，台湾总统蔡英文周日（1月1日）早上在总统府发表新年谈话。提及过去的一年时，她称「经过大家的共同努力，我们一起度过很多难关」。她说，2022年除了迎来国门重新开放，迈向疫后的全新阶段；在中国去年8月大规模演习的紧张气氛下，台湾的沉稳应对也让世界看到台湾捍卫自由的决心。

不过她也指出，接下来的2023年受到乌俄战争、全球通膨、威权扩张的持续冲击，仍会是备受考验的一年。对此，蔡英文表示：为了应对全球通膨压力和经济衰退的风险，已经在国安高层会议提出4大目标，包括减轻人民负担、稳定民生物价、调整产业体质、维持经济动能等。

在谈话中，蔡英文同时提及了上周二宣布的兵役延长政策。她说：「希望藉由全民国防体系的检讨与调整，以及强化义务役训练的质与量，提升我们自我防卫的能力。守护家园，不仅是国军的任务，也是每一位国民，应该共同承担的责任。」

台湾总统蔡英文1月1日在总统府发表新年谈话

台湾总统蔡英文1月1日在总统府发表新年谈话

蔡英文：愿为中国疫情提供协助

对于两岸关系，她向北京当局喊话，台海的和平稳定，是区域内各方的共同责任，也是所有人的共同期待。蔡英文强调：「从疫情到全球政经变局，两岸正经历许多同样的挑战，而战争从来都不是解决问题的选项，只有对话、合作，共同以促进区域的稳定发展为目标，才能够让更多人得到安全和幸福。」

关于中国近期疫情升温，蔡英文称：「只要有需要，基于人道关怀的立场，我们愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年。」

被媒体问到对于中国国家主席习近平在2023年新年贺词中提到「海峡两岸一家亲」的看法，她表示，已经注意到习近平主席昨天讲话是用较为和缓的表达方式，但「解放军在台湾周边活动，并无助于两岸关系，也无助于区域和平稳定」。

习近平：海峡两岸一家亲

习近平于12月31日发表了2023年新年贺词，除了谈到今年中国达成的成就和对于来年的展望，他也向台湾喊话，称「 海峡两岸一家亲，衷心希望两岸同胞相向而行、携手并进，共创中华民族绵长福祉 」。与他在2022年新年贺词涉台部分称「实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿」相比，今年的贺词语气显得较为温和。

习近平也提到今年的香港之行「看到香港将由治及兴十分欣慰。坚定不移落实好一国两制，香港、澳门必将长期繁荣稳定。」

关于中国国内疫情的状况，习近平则指出：「疫情发生以来，我们始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。」他也呼吁：「目前，疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。」

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

（中央社、人民网）

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