蔡英文祝贺台湾变装皇后美国夺冠

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周六（4月20日）祝贺台湾变装皇后妮妃雅（Nymphia Wind）赢得美国电视节目“鲁保罗变装皇后秀”（RuPaul's Drag Race）冠军，成为东亚地区首位摘得该项桂冠的变装皇后。

蔡英文和她领导的台湾执政党民进党（DPP）一直倡导LGBTQ+权利，并于2019年在亚洲首次实现同性婚姻合法化，使台湾成为全球捍卫自由价值观的堡垒之一。

蔡英文在X平台上用英文写道：“恭喜你，Nymphia Wind，在变装这一高难度的艺术形式上取得了如此大的成就，成为第一个登上鲁保罗变装大赛舞台并获得冠军的台湾人。”



“在摘冠之后，你说‘台湾，这是给你的’。台湾感谢你勇敢做自己。”她补充道。

台湾首都台北每年十月都会举办东亚最大的LGBTQ+群体骄傲游行。去年，副总统赖清德参加了骄傲游行，成为有史以来参加该活动的最高级政府官员。赖清德在今年1月赢得台湾大选，即将成为下一任总统。

妮妃雅是台湾蓬勃发展的变装舞台上的知名艺人，她经常穿着以香蕉为灵感的夸张服装，在台湾的寺庙表演并到农贸市场拍摄照片。刚刚结束第16季的“鲁保罗变装大赛”中的明星也将会到台湾表演。

台湾在LGBTQ+议题上的开放态度与宣称台湾是自己领土的庞大近邻中国形成了鲜明对比。虽然同性关系在中国并不违法，但同性婚姻却是非法的，而且中国政府一直在打击LGBTQ+活动分子和媒体的相关报道。

台湾同志游行 “向世界展示真正的人权进步”

（路透社）

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