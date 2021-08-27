 蔡英文：盟友协助并非“理所当然”  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2021

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时政风云

蔡英文：盟友协助并非“理所当然” 

台湾总统蔡英文在官方举办的一次高层论坛上表示，面对地区和全球性的挑战，台湾愿承担区域稳定的责任，并强调不会将安全伙伴的协助“视为理所当然”。

Taiwan Premierministerin Tsai Ing-Wen

台湾总统蔡英文（资料图片）

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文周二（8月31日）参加了由外交部与远景基金会合办的“凯达格兰论坛——2021亚太安全对话”。她在开幕致词时表示，印太区域的重要性快速提高之际，威权主义也随之兴起，对和平及稳定的愿景构成威胁， “而台湾可以成为促进区域和平繁荣发展的中坚力量，愿意承担确保区域稳定的责任”。 

蔡英文强调，并不会将安全伙伴的协助视为理所当然。台湾也致力与邻国合作，防止台湾海峡、东海及南海爆发军事冲突，她说：“我们不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定、且互惠的原则下共存，并坚持捍卫我们的民主和生活方式。” 

她表示，在努力对抗疫情的同时，区域和全球仍有一些重要议题需要大家关注与合力解决。例如“如何因应对印太自由秩序的挑战”、“东海及南海灰色地带胁迫之因应”及“重塑全球化及建立信赖供应链”等。 

有中国大陆背景的中文媒体，包括香港媒体，在报道蔡英文的发言时，仅仅选择性地引述台湾“不走向军事对抗”、致力于“防止台湾海峡、东海及南海爆发军事冲突”的说法。 

USS Curtis Wilbur

台湾2022年度国防预算创新高

蔡英文民意支持率回升 

随着中国军事压力升高，台湾的国防政策及军事实力的发展受外界关注。台湾政府8月26日宣布2022年度国防预算，新台币3726亿元（约美金133亿元），创下历年新高，但年增幅3%跟往年比较并无显着提升。 

与此同时，民调显示总统蔡英文的民意支持度有所回升。据亲绿的《美丽岛电子报》8月30日公布的民调，蔡英文信任度达55.1%，比上个月增加6.5个百分点。41.3%的受访者表示不信任蔡英文，比上月减少6.4个百分点。分析研判蔡英文的信任评价明显变动，并非基于特定政策或突出表现，主要是度过此波疫情危机的释压，而回复至既有评价。 

不过此前“台湾民意基金会”公布的最新民调显示，台湾20到24岁以下“首投族”中，只有47%的人支持蔡英文，而去年5月蔡英文第二任刚就职时，在这一人群中的支持度还高达93%，如今已被“腰斩”。 

近日国民党也有高层人士就两岸关系表态。国民党主席候选人朱立伦8月29日到澎湖争取支持，他强调，国民党是“正蓝”，要维持两蒋时代路线，拒绝与小绿、小白合作。而国民党重返执政之路，两岸关系将以维持现状为主，并遵守九二共识、保持两岸和平，恢复交流与沟通，两岸需求同尊异。但他强调，同时也要与美国保持友好关系，若他能当选党主席，首要就是立即恢复国民党驻美代表的工作。 

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台湾国防预算创新高 但增幅并无显着提升

随着中国军事压力升高，台湾自身国防实力的发展受外界关注。台湾政府26日宣布2022年度国防预算，新台币3726亿元（约美金133亿元），创下历年新高，但年增幅3%跟往年比较并无显着提升。  

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