蔡英文演说当天大陆宣布将在福建海域实弹射击

（德国之声中文网）据央视军事频道官方微博消息，昨天（10月10日），福建漳州古雷港经济开发区管理委员会在其官方微信公众号发布禁航通告：解放军某部定于2020年10月13日至17日在古雷半岛东侧海域进行实弹射击。请警戒区域内的渔船、人员务必于10月12日15:00前撤离。 ​​​​

警戒区域为红屿、横屿周边海域，北至六鳌半岛大尖山礁，西至沙洲岛，南至横屿以南10公里，东至横屿以东12公里。

这篇通告的结尾处还强调"实弹危险，生命可贵！造成不便，敬请谅解！"

台湾《自由时报》在相关报道中指出，古雷半岛位于福建省南部，位于台湾海峡西南角，根据所公告的范围，最北的六鳌半岛大尖山礁，距金门约71公里左右。

同一天，大连海事局也发布航行警告，渤海某海域，10月11日0时至10月15日24时进行实弹射击。禁止驶入。

蔡英文：希望在对等尊严下与中国大陆展开有意义对话

昨天，台湾总统蔡英文在中华民国109年国庆演讲中提出希望在对等尊严下与中国大陆展开有意义对话。外界普遍认为，相较于去年蔡英文在双十国庆讲话中强调拒绝"一国两制"和"中华民国台湾"是台湾人民的最大共识的强硬立场，今年的演讲在涉及两岸关系的部分态度明显和缓。

10月10日蔡英文发表双十国庆讲话

对于对蔡英文今年的国庆演说的回应，中国大陆国台办发言人朱凤莲回应表示，造成两岸关系紧张的根本原因，是民进党当局拒不承认体现"一个中国"原则的"九二共识"，责任完全在民进党当局。

她奉劝民进党当局停止任何谋"独"挑衅行径，不要在错误的道路上越走越远。回到"九二共识"政治基础的正轨，两岸就能重启对话协商，两岸关系才能改善，台海才能和平稳定。

解放军军机再度飞进台湾防空识别区

《自由时报》报道称，双十国庆过后的第二天，10月11日上午8点42分，解放军军机再度飞入台湾ADIZ（西南空域），之后被广播驱离。

报道称这是"共机连续6天侵扰台湾西南空域"。

据台湾国防部发布的消息，"台湾国防部于9月16日首度发布共机动态后，这已是第25天来，共机第17度扰台"。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



台退伍上将："70年来敢过台湾海峡吗"？

另据台湾中央社报道，台湾军事院校校友昨天举办国庆活动，有媒体问到台湾前国安会秘书长苏起曾提起两岸若开战，台湾一天就会投降。军事院校校友总会理事长退伍上将季麟连说，只要有国军在、只要陆战队在，"谁都拿不了我们台湾"， "来打打看啊，好胆就来"，"70年来敢过台湾海峡吗"。

大陆网民则在社交媒体上反呛说："民进党和中共有一个共同的敌人，就是中华民国。民进党是中共的'同路人'。"

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