 蔡英文民调胜出 确定竞选连任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2019

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时政风云

蔡英文民调胜出 确定竞选连任

台湾明年1月即将举行总统大选，但是两大政党内部意见纷纭，两边都难以决定派谁参选。 执政党民进党将党内可能参选人与竞争对手纳入民调作为推派参考，调查结果出乎意料。

Bildkombo Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen, Han Guo-Yu, Bürgermeister von Kaoshung City, Taipehs Bürgermeister Ko Wen-Je

民调显示，现任总统蔡英文比挑战者赖清德更有机会在大选上赢过竞争对手韩国瑜和柯文哲

（德国之声中文网）民进党总统初选民调今天（6月13日）10时30分公布结果，蔡英文以35.67%的支持度，领先赖清德的27.48%，以8个百分点击败赖清德。 民进党党主席卓荣泰宣布，确定由蔡英文代表民进党参与2020年总统大选。

民进党原预计从6月10日到14日进行总统初选民调，但是因为样本数充足，提早公布结果。 考虑到现代年轻人很多只有手机号码没有市内电话，这次民进党的民意调查采市话与手机各半，并且让登记党内初选者蔡英文、赖清德分别与潜在挑战者韩国瑜、柯文哲做比较，探讨谁潜在候选人相比更有胜算。

令人意外的是，现任总统蔡英文在5份民调当中，都以超过3成的支持率赢过韩国瑜与柯文哲。 反观其初选对手赖清德，在5份民调当中，竟有3份输给柯文哲。 综合5份民调的平均结果，蔡英文不但支持率领先赖清德，也都赢过对手韩国瑜与柯文哲。 这个结果让民进党对于推出蔡英文代表民进党竞选更无悬念。

民进党在19日会召开中执会公告提名人名单，完成提名程序。

延伸阅读: 台湾民进党总统候选人进入「对决」模式

William Lai (picture-alliance/AP Photo/J. Lai)

民进党的党内挑战者赖清德以台独立场著称

台湾媒体联合报报导，国民党组发会主委李哲华分析，对国民党来说，如果总统初选是赖清德出马，国民党不熟悉他的套路，如果是蔡英文执政期间的问题，赖清德也可以推给蔡英文。 反观有四年的执政包袱的蔡英文，对国民党来说「比较好打」。

但是，国民党对于由谁代表党参加总统大选，尚无定论。 6月10日，国民党副主席兼秘书长曾永权宣布，共有5人参加党内初选，分别是高雄市长韩国瑜、鸿海董事长郭台铭、前新北市长朱立伦、前台北县长周锡玮、孙文学校总校长张亚中。 这五人都已经缴交选务费用500万元。 国民党将会在6月底7月初在台湾各地举办国政愿景发表会，并在7月5日到7月15日之间办理民调，16日公布结果。 结果出炉后，预计7月28日完成总统提名程序。

罗法/夏立民 (综合报导)

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