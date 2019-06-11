蔡英文民调胜出 确定竞选连任

台湾明年1月即将举行总统大选，但是两大政党内部意见纷纭，两边都难以决定派谁参选。 执政党民进党将党内可能参选人与竞争对手纳入民调作为推派参考，调查结果出乎意料。
（德国之声中文网）民进党总统初选民调今天（6月13日）10时30分公布结果，蔡英文以35.67%的支持度，领先赖清德的27.48%，以8个百分点击败赖清德。 民进党党主席卓荣泰宣布，确定由蔡英文代表民进党参与2020年总统大选。
民进党原预计从6月10日到14日进行总统初选民调，但是因为样本数充足，提早公布结果。 考虑到现代年轻人很多只有手机号码没有市内电话，这次民进党的民意调查采市话与手机各半，并且让登记党内初选者蔡英文、赖清德分别与潜在挑战者韩国瑜、柯文哲做比较，探讨谁潜在候选人相比更有胜算。
令人意外的是，现任总统蔡英文在5份民调当中，都以超过3成的支持率赢过韩国瑜与柯文哲。 反观其初选对手赖清德，在5份民调当中，竟有3份输给柯文哲。 综合5份民调的平均结果，蔡英文不但支持率领先赖清德，也都赢过对手韩国瑜与柯文哲。 这个结果让民进党对于推出蔡英文代表民进党竞选更无悬念。
民进党在19日会召开中执会公告提名人名单，完成提名程序。
台湾媒体联合报报导，国民党组发会主委李哲华分析，对国民党来说，如果总统初选是赖清德出马，国民党不熟悉他的套路，如果是蔡英文执政期间的问题，赖清德也可以推给蔡英文。 反观有四年的执政包袱的蔡英文，对国民党来说「比较好打」。
但是，国民党对于由谁代表党参加总统大选，尚无定论。 6月10日，国民党副主席兼秘书长曾永权宣布，共有5人参加党内初选，分别是高雄市长韩国瑜、鸿海董事长郭台铭、前新北市长朱立伦、前台北县长周锡玮、孙文学校总校长张亚中。 这五人都已经缴交选务费用500万元。 国民党将会在6月底7月初在台湾各地举办国政愿景发表会，并在7月5日到7月15日之间办理民调，16日公布结果。 结果出炉后，预计7月28日完成总统提名程序。
罗法/夏立民 (综合报导)
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