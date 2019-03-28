蔡英文母校艺术装置引发两岸学生主权争论

（德国之声中文网）据英国媒体BBC报道，英国伦敦政治经济学院（LSE）日前摆出了一座校园艺术装置，是一名为"颠倒的世界"（The World Turned Upside Down）的巨型地球仪。实际上就是把普通的地球仪颠倒过来后再正常标示各国名称。校方在官网上表示，该作品诠释了伦敦政经学院致力于透过研究与教学，以不同以及不熟悉的角度看世界的态度。

由于地球仪上的地图以不同颜色及名称标示台湾及中国大陆，引发大陆学生不满，掀起两岸学生对于各自主权的争论战。随后校方召集两岸学生代表开会后决定，让艺术作品的原作者修改对台湾的标识，按照联合国官方地图的做法，不把台湾视为独立国家。

两岸的态度

而这也引发了围绕此事的争议在台海两岸继续发酵。多家台湾媒体以蔡英文母校屈服、在地图上将台湾划为中国一部分为主题关注了此事。虽然总统蔡英文本人尚未就此正式表态，但台湾外交部于4月4日对外公开表态称："驻英国代表处于第一时间向校方表达严正关切，并透过台英国会小组多位重量级议员同步接洽校方，呼吁校方尊重台海两岸分治事实，维持该地图原状，避免采取任何可能误导视听的调整。"

包括中国新闻网、环球网在内的中国官方媒体也在第一时间发文关注英国伦敦政治经济学院改地球仪台湾标示的做法。环球网在台海专栏发表了题为"蔡英文母校决定把台湾标为中国一部分 绿媒崩溃"的文章，在关注了事件的来龙去脉后写道：早在去年，就已经有不少机构对有问题的涉台标注进行更改，包括美国航空公司在内。"全球44家航空企业去年都应中国民航局的要求对网站上的'台湾'称呼进行了更正。此外万豪酒店、西班牙品牌ZARA、托福考试(TOFEL)都已对涉台标注进行了更正。"

据BBC报道，伦敦政经学院校方在"颠倒的世界"地球仪展出后，随即收到了部分大陆学生的抗议信对该作品"感到失望"。中国学生在声明信中表态称："我们坚定认为台湾是中国的一部分，中华人民共和国应该是中国唯一的法定代表人。自1972年双边外交关系建立以来，英国政府已正式承认一个中国政策。"并强调，全球大多数国家和联合国（联合国大会第2758号决议）也承认这一立场。"

政经学院校方在收到了中国大陆学生的抗议后，随即召集学生会成员、2名大陆代表、1名台湾代表、巴勒斯坦及以色列代表等约15人共同开会。因为地球仪上也没有把巴勒斯坦单独列为一个国，而包括中国，瑞典，美国在内的137个国家目前都已经实际上承认了巴勒斯坦国的主权。BBC报道称，学生会大部分参与成员认为地球仪的标识应该以联合国的地图为主，因为装置艺术放在校园内，间接代表了学校的立场。

联合国地图上的台湾与巴勒斯坦

联合国2019年2月最新公布的"4170 R17"版世界地图上，台湾没有被单独标识为独立的国家。同样巴勒斯坦在地图上也没有获得国家标识。另外在联合国官方公布的东南亚国家地图中，台湾和中国的海南一样，同样被列为省级地区，也没有像地图上其它东南亚各国一样被标明首都的所在地。

伦敦政经学院作为英国几大精英大学之一，在中国大陆学生的抗议下同意更改台湾称谓的做法则遭到了该校台湾学生代表的反对。

台湾学生代表黄立安向BBC表示，校方已和艺术家达成协议，需要以联合国发布的地图制作，但是艺术家参考多种版本的地图，发展创意，如今引发争议，艺术家愿意更改作品。

创作放置在伦敦政经学院苏瑞福学生中心外的"颠倒的世界"政区地球仪的艺术家马克·渥林格（Mark Wallinger）则向伦敦政经学院学生报《海狸报》（The Beaver）表示，他没有修改联合国划定的地图。 但同时又强调，世界上有很多有争议的地区，"这是事实"。BBC在报道中写道：至于为何会以不同名称和颜色标示台湾与大陆，背后有什么动机？艺术家尚未回应。