蔡英文正式宣布赖清德为竞选搭档

本周日，谋求连任的蔡英文正式宣布，由前行政院长赖清德担任选战副手，角逐2020年1月举行的台湾总统大选。“蔡赖配”的主要对手将是国民党籍高雄市长韩国瑜与前行政院长张善政的组合。
(德国之声中文网) 蔡英文周日(11月17日)在台北表示，此前，赖清德担任行政院长时，两人曾"同甘共苦、分工合作"。蔡英文强调，两人携手将成为"最强组合"。
明年1月11日，台湾将在同一天举行总统大选以及立法院选举。蔡英文表示，作为竞选搭档的赖清德，一大重要任务就是"奋进合击、全力冲刺立委选情"。赖清德也回应说，将竭尽所能助蔡英文连任，并令民进党在立法委员选举中获得过半数席位。
目前，民进党在总共113席的立法院中拥有68席，占有绝对多数。
"务实的台独工作者"
去年11月，民进党在"九合一"地方选举中惨败，将包括高雄在内的传统民进党地盘输给了国民党。时任行政院长赖清德因此辞职，以表承担政治责任。今年早些时候，赖清德还曾在民进党内挑战蔡英文，试图成为总统候选人。不过，周日他被正式宣布为蔡英文的竞选搭档后说，与蔡英文是"同党同志"，"连对手都谈不上"。
赖清德在"独派"选民中拥有相当高的支持度。担任行政院长期间，他曾自称是"主张台湾独立的政治工作者"、"务实的台独工作者"。周日获得任命后，他则强调，面对香港的局势，台湾民主奇迹更显珍贵，而民进党最重要的贡献就是"团结守护台湾"。
国民党方面则在周日晚些时候发表声明，指责"蔡赖配"是向台独势力妥协的选择。"蔡英文毫无意外地选择'务实的台独工作者'赖清德担任副手搭档，显然蔡英文面对施政无力的现况时，只能向台独势力靠拢、妥协，争取政治光谱的极端选票。"
北京新航母经过台海
北京方面暂时还没有对此进行表态。同一天，正在试航的中国首艘自研航母002号舰由北向南驶过台湾海峡。中央社报道称，美国、日本的军舰尾随这艘尚未交付中国海军的航母，台湾国防部也派遣飞机、军舰全程监控。
002号航母2017年4月下水，本月14日离开大连造船厂，开始了第九次海试。根据辽宁海事局11月12日发布的航行警告，计划的海试区域位于渤海内。而中国第一艘航母、由原苏联"瓦良格"号改装而来的"辽宁号"，在正式交付海军后才通过台湾海峡。
文山/叶宣(中央社、路透社等)