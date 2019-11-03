蔡英文正式宣布赖清德为竞选搭档

(德国之声中文网) 蔡英文周日(11月17日)在台北表示，此前，赖清德担任行政院长时，两人曾"同甘共苦、分工合作"。蔡英文强调，两人携手将成为"最强组合"。

明年1月11日，台湾将在同一天举行总统大选以及立法院选举。蔡英文表示，作为竞选搭档的赖清德，一大重要任务就是"奋进合击、全力冲刺立委选情"。赖清德也回应说，将竭尽所能助蔡英文连任，并令民进党在立法委员选举中获得过半数席位。

目前，民进党在总共113席的立法院中拥有68席，占有绝对多数。

"务实的台独工作者"

去年11月，民进党在"九合一"地方选举中惨败，将包括高雄在内的传统民进党地盘输给了国民党。时任行政院长赖清德因此辞职，以表承担政治责任。今年早些时候，赖清德还曾在民进党内挑战蔡英文，试图成为总统候选人。不过，周日他被正式宣布为蔡英文的竞选搭档后说，与蔡英文是"同党同志"，"连对手都谈不上"。

赖清德在"独派"选民中拥有相当高的支持度。担任行政院长期间，他曾自称是"主张台湾独立的政治工作者"、"务实的台独工作者"。周日获得任命后，他则强调，面对香港的局势，台湾民主奇迹更显珍贵，而民进党最重要的贡献就是"团结守护台湾"。

国民党方面则在周日晚些时候发表声明，指责"蔡赖配"是向台独势力妥协的选择。"蔡英文毫无意外地选择'务实的台独工作者'赖清德担任副手搭档，显然蔡英文面对施政无力的现况时，只能向台独势力靠拢、妥协，争取政治光谱的极端选票。"

北京新航母经过台海

北京方面暂时还没有对此进行表态。同一天，正在试航的中国首艘自研航母002号舰由北向南驶过台湾海峡。中央社报道称，美国、日本的军舰尾随这艘尚未交付中国海军的航母，台湾国防部也派遣飞机、军舰全程监控。

002号航母2017年4月下水，本月14日离开大连造船厂，开始了第九次海试。根据辽宁海事局11月12日发布的航行警告，计划的海试区域位于渤海内。而中国第一艘航母、由原苏联"瓦良格"号改装而来的"辽宁号"，在正式交付海军后才通过台湾海峡。

文山/叶宣(中央社、路透社等)