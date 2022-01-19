蔡英文、朱立伦与国台办不同的「蒋经国」叙事

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文上周出席前总统蒋经国官邸「经国七海文化园区」的开幕式时，引用蒋经国曾说过中华民国能生存，主要是坚决反共，并称蒋经国的「保台」立场，无疑是台湾人民最大共识和共同课题。

蔡英文22日这番肯定蒋经国「反共保台」的谈话，在台湾政坛引发讨论，因为民进党过去几乎不会公开肯定蒋经国，并引发党内独派人士的不满，他们认为蒋经国是威权独裁者，而蔡英文的言论将为台湾推动「转型正义」的进程带来阻碍。

另一方面，蔡英文此举也使外界聚焦于国民党的路线与定位。知名亲蓝政论人士李艳秋在脸书上写道：「国民党必须好好问问自己，连经国先生都变成民进党的资产了，国民党还有什么？」指蔡英文意图继承蒋经国的「反共」路线，来凸显国民党与中国共产党的靠近。

对此，国民党主席朱立伦在26号透过脸书表示，「蒋经国路线就是国民党的路线，包括捍卫中华民国、保卫台湾、建设台湾、民主自由」，并强调蒋经国晚年开启了台湾民主自由的社会。

而北京当局也有发表相关评论，针对蔡英文涉蒋经国的言论，中国国台办发言人朱凤莲26日在例行记者会中批评民进党扭曲事实，煽动「抗中保台」，当被问及中国是如何评价蒋经国时，朱凤莲则表示，蒋经国先生坚持一个中国，反对「台独」，主张国家统一。

各自解读蒋经国

台湾的国民两党及代表中国政府的国台办，看似都对蒋经国表示肯定，但却各自撷取蒋经国的不同面向及立场。学者向德国之声分析，这是各方基于政治考量所采取的论述，是「去脉络化」在评价蒋经国，并不合理。

着有《意外的国度: 蒋介石、美国、与近代台湾的形塑》及《蒋经国的台湾时代：中华民国与冷战下的台湾》的美国史丹佛大学胡佛档案馆东亚馆藏部主任林孝庭指出，各方只撷取蒋经国一生中的某些片段，或他对某些议题的特定看法，作为支持各自论述、立场与主张的政治养分，同时刻意略过对自身论述不利或者无法认同的部分，「因而未能从大的历史格局来全盘观照他的一生，得出合理的评价」。

林孝庭通过邮件向德国之声表示，以「去脉络化」来评价蒋经国，各自的表述虽不能说是错误，但都是片面且不完整，「仿佛仅只撷取对各自政治立场有利的某一部分来发挥，也因此才会出现矛盾、差异的情况」。

他补充：「蒋经国的一生涵盖许多不同时期，包括苏联、中国大陆赣南、重庆、东北、上海与台湾时期，像他这样一位担任过国家领导人的重要政治人物，要评论他本来就是一件不容易的事，无法以好与坏、黑与白、善与恶二分法来概括。」

民主功劳与「反共保台」

作为跨足两岸的知名人物，蒋经国在中国近代史的地位举足轻重，但人们对他的评价褒贬不一，其中因蒋经国晚年宣布台湾解严，国民党谈论蒋经国时，常会强调其对台湾民主化改革的贡献。

台湾大学历史系教授陈翠莲对这样的说法不以为然，她向德国之声指出，蒋经国领导的国民政府实施威权统治，任内宣布解严是迫于内外压力，包括台湾内部的民主改革呼声和来自美国的压力，因此不能把台湾民主化归功于他。

陈翠莲称「蒋经国是威权体制下的独裁者」，并批评蔡英文出席「经国七海文化园区」开幕式未提到蒋经国压迫台湾的那一面，是对独裁者推崇，很不适当。她所指的是蒋经国执政期间，继续施行威权统治，并透过情治单位找匪谍，借此打压共产主义或党外的政治思想。

「以前民进党不会去肯定蒋经国，因为民进党是在国民党威权政府压迫下，好不容易出现的反对党，」她对德国之声说：「民进党政府有这样的大转变，是有『政治现实或选票』的考量，但民进党当初成立，不就是要追求自由民主价值，那现在自由民主价值，是可以这样交换的吗？」

针对蔡英文突显蒋经国的「反共保台」的言论，林孝庭则认为，这是忽视了一部分的史实。

他说，只谈「反共保台」，是忽略了蒋经国时代与对岸之间的反共斗争，本质上属于「兄弟阋墙、关起门来打架争家产」式的反共斗争。他举例，作为哥哥的国民党打输了、丢失了庞大家产（中国大陆），「却也并未因此而准备改掉自己的姓，丢掉自己的祖宗牌位」。

国共强调「反台独」

国台办指蒋经国是「反台独」立场，和国民党主席朱立伦称，蒋经国「反独保台」的说法相似，双方都强调了蒋经国反对「台湾独立」。

不愿透露姓名的国民党前党务高层向德国之声表示，朱立伦谈论蒋经国时，似乎会考量中国的观感，因此不太敢说。他认为：「朱应该提及蒋经国『三民主一统一中国』，当时台湾是要成为大陆的灯塔或标杆，这是在还原历史...『抵抗中共』立场并不代表不与中国交流。」

该名国民党前党务高层指出，从朱立伦对蒋经国的论述能看出，国民党的中心思想已流失了很大一部分。他说，国民党谈蒋经国，应该是信手捻来就能谈。从这次的回应看得出来，「可能是太久没有去想，蒋经国对国民党的价值到底是什么？」

至于国台办强调蒋经国坚持一个中国，陈翠莲解释，过去中国政府不会肯定两蒋，但当民进党政府上台后，就会去强调蒋家「反台独和一个中国」，这是「统战」的一部分。

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蒋经国心中的中国

蒋经国看似受到两岸不同政治立场的不同政党推崇，却又有不同解读，有台湾媒体称这是「一个蒋经国、各自表述」。然而，两岸分治超过70年，台湾民主化后，美中台关系的改变，早已与当年蒋经国时代背景大相径庭。

至于蒋经国期待中的「中国」样貌究竟为何？学者对此有不同的解读。

林孝庭指出，蒋经国生前最后九年并未留下日记，因此无法理解他晚年对两岸关系以及未来中国发展的想法为何。不过，林孝庭从蒋经国其他时期所留下的文字推论，他主政之后，应当是希望两岸关系乃至中国大陆未来的发展，「是依照着对台湾社会自身发展与处境有利的方向来推进的，在台湾百姓福祉、民生建设发展获得充分保障的前提下来进行」。

台大历史系教授陈翠莲则认为，蒋经国所追求的是中国的正统性，期待的是「争天下」的帝王政治，他本身也没有民主概念，认为所有反对他的人、党外和台独人士都是共产党，民主并不在他的规划内，因此不会有「追求自由民主中华民国」的想法。

不过，林孝庭提醒，蒋经国身为国家领导人，只能在当时特定时空背景与条件下，做出他自认为对国家与社会最有利的判断与决策，拿过去他所处的环境、面对的挑战以及推动的政策，套用在今日的两岸关系或台湾是否真能适合，仍值得商榷。

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