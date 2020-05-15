 蔡英文未提「九二共识」 美国务卿首发贺电 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2020

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时政风云

蔡英文未提「九二共识」 美国务卿首发贺电

台湾总统蔡英文在疫情防控有成下宣誓就职，她在两岸议题上重申不会接受「一国两制」，也向习近平喊话，表示保持和平稳定双方都有责任。国台办随后則發表声明抨击，指民进党当局不承认「九二共识」是单方面破坏两岸关系。

Taiwan Vereidigung Tsai Ing-Wen (Office of President | Taiwan)

蔡英文就职演说提到，台湾下一个四年，在产业发展、社会安定、国家安全、民主深化上，政府会超前部署。

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周三(5月20日)宣誓就职，她重申「『和平丶对等丶民主丶对话』基本原则，不会接受『一国两制』矮化台湾丶破坏现状的做法」。

令人关注的是，2016时她还曾提到「1992年两岸两会」丶「求同存异的政治思维」与「尊重这个历史事实」等语，不过今年的就职演说上，她并未提及任何有关「九二共识」相关话题。这也可能成为北京方面回应的重点。

她说：「两岸关系正处於历史的转折点，双方都有责任，谋求长远相处之道，避免对立与分歧的扩大。」蔡英文也表示，「期盼对岸领导人，能承担起相对的责任，共同稳定两岸关系的长远发展」。

在维持台海和平稳定方面，她强调未来会循着《宪法》丶《两岸人民关系条例》处理两岸事务。

国台办：单方面破坏两岸基础

国台办发言人马晓光发随后表声明抨击，指民进党当局不承认「九二共识」是「单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础」，又批评一些政客制造两岸对立，加紧勾连外部势力破坏台海和平，「以疫谋独」，极少数「台独」分裂分子鼓噪所谓「修法」「公投」，图谋「法理台独」，严重威胁台海和平稳定。

马晓光强调，「祖国统一是中华民族伟大复兴的历史必然」，台独是逆流丶绝路，中国坚持「和平统一丶一国两制」基本方针，绝不容忍分裂国家的行为或外部势力干预中国内政。

美国国务卿首致贺电

美国国务卿蓬佩奥19日向蔡英文致贺电，这是首次有美国国务卿以正式身份恭贺台湾总统就职。他在推特上写道: 「恭喜蔡英文博士展开台湾总统的第二任期。台湾繁荣的民主启发了地区与世界。在蔡英文总统的领导下，我们与台湾的关系将会继续蓬勃发展。」

美国国务院发言人瓯塔加斯(Morgan Ortagus)丶政军局驻卿古柏(Clarke Cooper)丶众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔(Michael McCaul)也在推特上对蔡英文表示祝贺。美中关系在疫情大流行时日趋恶化，华盛顿此时更积极拉拢台湾，北京如何应对也成为後续东北亚地缘政治关注焦点。

内阁名单「太男」

此外，蔡英文就职前，新内阁名单引发话题，被妇女团体评为是30年以来「最男」内阁，42位政务官当中只有两位女性，比例掉到4.76％。

2016年内阁名单公布时，当时还有四位女性，蔡英文就曾在脸书贴文说「让大家失望了」，也强调所有的决策都会将性别议题纳入考量。

亚洲首个通过同婚法的台湾被认为在性别平等上的先驱，这次内阁名单引起话题也成为就职前的小插曲。

邹宗翰 （综合报导）

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