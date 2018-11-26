蔡英文有无斗志竞选连任？不久将见分晓

（德国之声中文网）上周六举行的九合一地方选举改变了台湾的蓝绿政治版图。选举产生了22个县市的县市长、议员以及乡镇长、村里长。根据选举结果，原本在13县市执政的民进党，如今只守住6个县市，而以前只在6个县市执政的国民党则总共拿下15个县市。另一席是由台北无党籍现任市长柯文哲获得，他仅以数千票微弱优势险胜国民党候选人丁守中。民进党除了丢失县市外，总得票率也大幅滑落至39.4%，低于国民党的49%。

除了九合一选举溃败外，在台湾同时进行的十个公投中，比较接近民进党政策理念的公投议题也遭到选民的反对。

台湾舆论普遍认为，民进党此次惨败是台湾民众对蔡英文政府投下的"不信任票"。台湾淡江大学大陆研究所所长张五岳分析说，民进党这次选举失败主要因为中央执政机效不佳。他向德国之声表示："蔡英文2016年当选让没台湾民众报有很大期待。她不仅是中华民国第一位女总统，也是华人社会第一位女性领导人。她强调的是谦卑再谦卑。但民众感觉，过去两年里，作为一个高民意当选的总统，特别在民生和经济议题上，虽然她的目标是对的，但手法是粗糙的，错误的。多数民众无非要求安居乐业，要求经济的增长老百姓可以来分享，要求两岸关系维持一个相对和平稳定的格局。台湾民众既不想和大陆方面进行统一，也不愿意看到两岸关系处于一个对立和紧绷的状态。"

蔡英文执政两年来，北京以挖走台湾邦交国、要求航空公司不得将台湾列为国家等方式在国际上孤立台湾。在军事上通过在台湾海峡进行实弹演习，军机绕台飞行等进行威慑。此外，大陆赴台观光客也大幅减少。而在另一方面，北京又试图在台湾收买民心，比如公布惠台政策吸引台湾学生及专业人才前往大陆就业等。面对北京讨好台湾民众，同时打压民进党政府的"胡萝卜加大棒"政策，蔡英文提出的经济政策，比如摆脱对大陆市场依赖的"新南向政策"，并未能起到立竿见影的效应。

但是，尽管民进党此次选举惨败，张五岳教授并不认为蔡英文会因此在两岸关系上向大陆靠拢。他说："如果她在两岸关系上做出倾向大陆能接受的调整，那么她未必能得到台湾泛蓝选民和中间选民的认可，但却可能刺激或激怒民进党基本的支持者，失去他们的支持，因此我认为这种可能性可能是不大的。"

民进党还会推出蔡英文？

台湾政治学教授何思因指出，台湾媒体这两日也对蔡英文是否竞选连任及政策走向是否变化有诸多猜测。一方认为蔡英文会竞选连任，原因是民进党内部并无其他更好的人选，再加上作为现任总统的优势，蔡英文再次竞选未必会输。另一方则认为，此次民意对蔡英文打击很大，她若不竞选，将成为台湾选举史上第一个不竞选连任的总统。

淡江大学大陆研究所所长张五岳认为，蔡英文是否竞选连任既取决于她本身的个人意志，也取决于党内中生代的力量。张五岳说："她（蔡英文）是一个很执着，很有理念，很有自己坚持的人。我相信如果她有坚强的意志竞选连任，也会得到党内的支持。但如果蔡英文总统努力在做，但不能得到民众的认可，而民进党内部也要求中生代提早来接班，在内外环境的夹逼下，她有可能宣布不竞选连任。她若不竞选连任，包括像赖清德，桃园市市长郑文灿这些年轻一代都有可能替代蔡英文，作为下届总统候选人。 "

张五岳同时指出，影响2020年大选的因素还取决于主要竞争对手国民党是否能整合出一个有机会打败民进党的候选人来。

在此次九合一选举中，国民党拿下新北、台中、高雄三个大市。候友宜、卢秀燕和韩国瑜分别当选新北、台中和高雄市长。何思因教授指出，一般认为--包括国民党党中央也这么认为--此次大胜是因为老百姓不满意民进党执政，而并非认为国民党有多好。不过，这些政治上有雄厚背景的国民党中生代的胜出显示，他们将对未来国民党的方向打上很深的印记，国民党以后会更"接地气"。国民党的总统候选人很可能在老面孔国民党主席吴敦义和前主席朱立伦之间产生。无论是谁，都会对蔡英文构成挑战。让选情更为复杂的是，此次险胜的台北市长、无党派人士柯文哲很可能也将参加2020年总统角逐，从而形成三足鼎立的局面。

有关蔡英文是否竞选连任的猜测并不会持续很长时间。学者张五岳和何思因都认为，两个月后答案就将揭晓。台湾下届总统大选将在2020年1月举行，距今只有１年零两个月，因此两个月后，各方都将亮出自己的"王牌"。