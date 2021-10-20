 蔡英文：有信心美国会协防台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.10.2021

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蔡英文：有信心美国会协防台湾

台湾总统蔡英文26日接受CNN专访。她证实目前有美军驻守在台湾，但「人数没有外界想像的多」。她也强调，她对美国协防台湾有信心，并称她愿意与习近平坐下来谈双方的差异。

Taiwan - Tsai Ing-wen

蔡英文接受CNN访问时表示，他对美国协防台湾有信心。

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台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，而白宫和五角大楼官员则拒绝就美国军队部署发表评论。中国外交部已经迅速回应，表示“将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整”。

拜登日前接受访问时表示，一旦中国发起攻击，美国会保卫台湾。政论家邓聿文认为，美国”打台湾牌“遏制中国，可能加剧本已复杂而脆弱的台海和美中紧张关系，导致台湾问题提前摊牌。

（德国之声中文网）根据CNN周四 (10月28日)的报道，台湾总统蔡英文被记者问到北京若攻打台湾，美国会协防吗? 她说：「我确实有信心。」她强调，台湾与美国有着长期的关係，而且美国政府、国会及其人民也都对台湾表达了支持。

上周四在CNN主持的大会上，美国总统拜登曾坚定表示美国会协防台湾，虽然白宫官员随后表示，拜登的言论并不代表美国对台湾的政策有出现任何变化。

此外蔡英文证实，美国目前确实有军队部署在台湾。CNN指出，蔡英文是数十年来第一位承认有美国军队在岛上进行训练的台湾总统，但她不愿透露目前岛上到底有多少美军人员，但表示其数量「没有外界想象的那么多」。她说：「我们与美国有广泛的合作，旨在提高我们的防御能力。」

美国最后一次在台湾的正式驻军于1979年离开。在2020年初，美国军方曾发布并随后删除了一段视频，其中显示美国陆军特种部队在台湾训练士兵。同年11月，台湾国防部向当地媒体否认美国军队在岛上训练当地士兵。

蔡英文表示，她希望迅速实现台湾军队的现代化。她向CNN表示，政府需要更有效地调整其军队来保卫台湾，而不是建造一支常规的战斗部队。

台湾近来提高国防预算，并向美国进行更多的军购。今年8月，台湾宣布将花费14亿美元购买新的战斗机，外界推断可能是F-16战斗机。2020年12月，台湾军队也开始建造一支由8艘国产潜艇组成的舰队。

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China | Tsai Ing-wen

蔡英文希望加速台湾军队现代化，将军队调整成适合「保卫岛屿」的体制。

蔡英文：愿意与习对话

访谈中，蔡英文表示，她愿意和中国国家主席习近平坐下来谈双方的政治系统差异，并做出可以和平共存的安排。她说：「我（会）鼓励他与台湾的政府和人民进行更多的对话，并更好地了解台湾的情况......。当然，我们也会在了解中国局势方面做得更多」

当被问到为何蔡英文不像前任总统马英九有机会与习近平坐下来谈时，她强调现在的情势和2015年马习会已经很不同，北京对区域的「计划」已经不同。但她说：「我们一再表示，我们希望与中国进行对话，这是避免在管理两岸关系方面出现误解、误判和误判的最佳方式。」

针对美国近日多次发表支持台湾有意义参与联合国，蔡英文回复，让台湾在联合国发挥更大作用是台湾政治各方的长期政策，并不担心这会激怒北京。

她说：「我们已经表达了我们的希望，我们希望成为联合国系统的一部分。而中国有他们的故事要讲。这将由国际社会来判断，」

蔡英文说：「台湾并不孤单，因为我们是一个民主国家，我们尊重自由，我们是热爱和平的人。我们与该地区的大多数国家有着共同的价值观，而且从地理上看，我们也具有战略意义。」

(CNN)

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