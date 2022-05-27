 蔡英文會見美參議員達克沃斯 中國30架軍機擾台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2022

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时政风云

蔡英文會見美參議員達克沃斯 中國30架軍機擾台

美國參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）訪台，蔡英文週二（5月31日）會見她時表示，將持續深化台美關係，表達台灣參與印太經濟框架的意願。與此同時，中國30架軍機在昨日侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），數量是今年第二多。

Taiwan | Besuch US Senatorin Tammy Duckworth

達克沃斯（中）週一晚間抵台，她被認為是美國友台議員之一。

（德國之聲中文網）美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）週一（5月30日）無預警率團抵達台灣。台灣總統蔡英文週二（5月31日）在總統府接見達克沃斯。根據中央社報導，蔡英文表示，台美是彼此在印太地區的重要經濟安全夥伴，共同對抗疫情，也捍衛民主自由。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，蔡英文表示台美都實施對俄制裁，也對烏克蘭予以協助。蔡英文也提到，美國連日來包含總統拜登、國務卿布林肯，都在談話中強調台海和平穩定的重要性。

蔡英文還表示，由美國倡議的印太經濟框架（IPEF），台灣會持續表達參與意願，「也期待在短期內，台美將以嶄新的作為，一起規劃出具體的途徑，共同深化台美雙邊的經貿夥伴關係」。

她也感謝達克沃斯去年訪台，代表美國宣布捐贈新冠疫苗，並感謝本月的世界衛生大會（WHA），美國為台灣發聲。

根據美國在台協會發布的新聞稿，達克沃斯此行是印太訪問的其中一站，雙方將討論美台關係、區域安全、貿易投資、全球供應鏈等重大問題。

達克沃斯週一晚間抵台時，由台灣外交部政務次長曾厚仁代表接機。台灣外交部表示，達克沃斯5月30日至6月1日在台期間，除了會晤總統蔡英文，也將與台灣行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等見面，並接受外交部長吳釗燮款宴。該部稱，美重量級議員接連訪台，再次彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾。

達克沃斯被認為是美國友台議員。台灣外交部新聞稿指出，作為美國「參院台灣連線」成員，達克沃斯多次推動或連署友台議案。例如：提出「2022年強化台灣安全法案」、連同其他參院同僚聯名致函美國總統拜登，呼籲將台灣納入印太經濟框架（IPEF）等。
 
這是達克沃斯一年內兩度訪台。去年6月，她曾率團代表美國政府來台，宣布捐贈台灣疫苗。這也是繼今年4月美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪台後，相隔1個多月，美方再次有重量級議員來台。

根據台灣《聯合報》報導，國民黨立委江啟臣表示，達克沃斯此次來台，「某種程度上是彌補美國總統拜登亞洲行無法訪台的遺憾」，並安撫台灣無法納入「印太經濟架構」（IPEF）的失望。

達克沃斯此次訪台是在拜登首次出訪亞洲之後。本月稍早，拜登在東京的新聞發佈會上曾經表示，如果中國試圖以武力佔領台灣，美國將進行軍事干預。儘管時候白宮表示美國對台政策不變，但此一警告似乎仍偏離了華盛頓傳統上「戰略模糊」的態度。拜登的亞洲行也讓台海局勢再受關注。

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美國貿易代表戴琪日前接受日媒訪問時透露，印太經濟框架（IPEF）將於今年夏天正式展開協商。與此同時，她也證實台灣雖未能納入IPEF，但已和台灣展開新的經貿磋商。

本周一，美国总统拜登在东京明确表示，一旦北京武力犯台，美国必将出手相助，尽管白宫随后立即出面澄清，强调华盛顿的对华立场并无变化。但拜登的表态仍引起了各方的揣测。

台湾总统蔡英文会见到访的美国跨党派参、众议员访问团。访问团一成员表示：“美国如果抛弃台湾，会对全世界从本质上带来很坏的改变，未来谁会想当美国的盟友？”同日，解放军东部战区在台湾周边海空域进行多军兵种联合战备警巡及对海突击等科目演练。

在日本訪問期間，拜登亦宣佈啟動被認為劍指中國的印太經濟框架，台灣並未獲納入該框架。中國對此框架則多有批評。儘管台灣未獲納入該框架，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前接受日媒追訪時證實，美台正展開新的經貿磋商。

中國軍機侵擾台灣西南ADIZ

美參議員抵台的同時，台灣當局週一（5月30日）晚間發布動態指，中國30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），數量為今年第2多。

根據台灣空軍發布的消息，30架中國軍機包含：2架空警500預警機、4架運8電偵機、1架運8遠干機、1架運8反潛機、6架殲16戰機、8架殲11戰機、4架殲10戰機、2架蘇愷35戰機、2架蘇愷30戰機。

中央社報導，台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。該報導指出，根據台灣國防部統計，去年10月4日高達56架次中國軍機擾台，這也是該部自公布即時軍事動態以來，架次最多的一次。

今年1月23日，有39架次中國軍機擾台，是今年迄今數量最多的一次；30晚間的30架次，則是今年數量第2多。

（台灣外交部、美國在台協會、中央社等）

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