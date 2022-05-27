蔡英文會見美參議員達克沃斯 中國30架軍機擾台

（德國之聲中文網）美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）週一（5月30日）無預警率團抵達台灣。台灣總統蔡英文週二（5月31日）在總統府接見達克沃斯。根據中央社報導，蔡英文表示，台美是彼此在印太地區的重要經濟安全夥伴，共同對抗疫情，也捍衛民主自由。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，蔡英文表示台美都實施對俄制裁，也對烏克蘭予以協助。蔡英文也提到，美國連日來包含總統拜登、國務卿布林肯，都在談話中強調台海和平穩定的重要性。

蔡英文還表示，由美國倡議的印太經濟框架（IPEF），台灣會持續表達參與意願，「也期待在短期內，台美將以嶄新的作為，一起規劃出具體的途徑，共同深化台美雙邊的經貿夥伴關係」。

她也感謝達克沃斯去年訪台，代表美國宣布捐贈新冠疫苗，並感謝本月的世界衛生大會（WHA），美國為台灣發聲。

根據美國在台協會發布的新聞稿，達克沃斯此行是印太訪問的其中一站，雙方將討論美台關係、區域安全、貿易投資、全球供應鏈等重大問題。

達克沃斯週一晚間抵台時，由台灣外交部政務次長曾厚仁代表接機。台灣外交部表示，達克沃斯5月30日至6月1日在台期間，除了會晤總統蔡英文，也將與台灣行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等見面，並接受外交部長吳釗燮款宴。該部稱，美重量級議員接連訪台，再次彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾。

達克沃斯被認為是美國友台議員。台灣外交部新聞稿指出，作為美國「參院台灣連線」成員，達克沃斯多次推動或連署友台議案。例如：提出「2022年強化台灣安全法案」、連同其他參院同僚聯名致函美國總統拜登，呼籲將台灣納入印太經濟框架（IPEF）等。



這是達克沃斯一年內兩度訪台。去年6月，她曾率團代表美國政府來台，宣布捐贈台灣疫苗。這也是繼今年4月美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪台後，相隔1個多月，美方再次有重量級議員來台。

根據台灣《聯合報》報導，國民黨立委江啟臣表示，達克沃斯此次來台，「某種程度上是彌補美國總統拜登亞洲行無法訪台的遺憾」，並安撫台灣無法納入「印太經濟架構」（IPEF）的失望。

達克沃斯此次訪台是在拜登首次出訪亞洲之後。本月稍早，拜登在東京的新聞發佈會上曾經表示，如果中國試圖以武力佔領台灣，美國將進行軍事干預。儘管時候白宮表示美國對台政策不變，但此一警告似乎仍偏離了華盛頓傳統上「戰略模糊」的態度。拜登的亞洲行也讓台海局勢再受關注。

在日本訪問期間，拜登亦宣佈啟動被認為劍指中國的印太經濟框架，台灣並未獲納入該框架。中國對此框架則多有批評。儘管台灣未獲納入該框架，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前接受日媒追訪時證實，美台正展開新的經貿磋商。

中國軍機侵擾台灣西南ADIZ

美參議員抵台的同時，台灣當局週一（5月30日）晚間發布動態指，中國30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），數量為今年第2多。

根據台灣空軍發布的消息，30架中國軍機包含：2架空警500預警機、4架運8電偵機、1架運8遠干機、1架運8反潛機、6架殲16戰機、8架殲11戰機、4架殲10戰機、2架蘇愷35戰機、2架蘇愷30戰機。

中央社報導，台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。該報導指出，根據台灣國防部統計，去年10月4日高達56架次中國軍機擾台，這也是該部自公布即時軍事動態以來，架次最多的一次。

今年1月23日，有39架次中國軍機擾台，是今年迄今數量最多的一次；30晚間的30架次，則是今年數量第2多。

（台灣外交部、美國在台協會、中央社等）

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