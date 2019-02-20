蔡英文提七点对抗「一国两制」 两岸关系焦点转向?

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文本周一 (3月11日) 召开国家安全会议，向行政和国安部门下达反制「一国两制台湾方案」的七点纲领。

1. 两岸：以民主为互动基础，全面检视相关交流规定，反制中共假借交流进行统战渗透，干预台湾内部事务。

2. 民主法制：立即推动两岸条例修正案，强化民主监督程序与防卫机制。

3. 经济：因应美中贸易战及国际经贸局势，协助台商回台投资，积极与主要贸易伙伴签署经贸协议。

4. 外交：结合国际社会反制中共消灭中华民国主权行径。

5. 安全：防制中共进行舆论操弄、社会渗透、窃取国防及核心产业机密。

6. 国防：稳定增加国防预算，全面提升战力吓阻中国军事冒进。

7. 社会：加强社会沟通、团结内部，凝聚人民对两岸政策共识。

强打民主牌

总统府发布蔡英文在会上的发言，她说﹕「我要郑重地呼吁北京当局，两岸的和平发展关键在于中国能否走上民主化。 唯有两岸都实行民主体制，才能对等沟通、和平共处、化解分歧、柳暗花明。 」

她指出，七大反制纲领是要确保中华民国主权及民主自由，维护国家安全与社会安定。 她的两岸政策主张仍是维持现状，即是「捍卫中华民国主权独立的现状」，两岸任何交流都必须以维护国家主权和台湾整体利益为前提。

蔡英文批评，北京提出「一国两制」单方面破坏现状，且是意图消灭中华民国主权，强迫台湾接受统一。 她形容，北京自年初以来推动一国两制的力道有增无减，特别是利用台湾开放和自由的民主体制，持续介入政经发展，已经构成当前最大的风险。

对于北京软硬兼施的对台政策，蔡英文反击﹕「『惠台利民』应该是发自真心的友好，而不是推动一国两制的工具。 真正的『惠台』，应该是正视中华民国存在的事实，同时也让中国走向民主法治之途。 」

针对蔡英文的七大纲领，国台办发言人安峰山响应道: 「蔡英文及民进党当局的种种行径，是抗拒两岸和平统一大势，谋求台独分裂。 」

台湾媒体中央社报导，中国全国人大代表、北大台湾研究院长李义虎3月12日针对蔡英文的七点纲领响应台湾媒体道， 「一中各表」是对「九二共识」的扭曲，「追求一中」和「国家统一」才是对「 九二共识」的完整表述；而中共总书记习近平1月2日的相关谈话，才是原版表述，可谓一中原表。

蔡英文意在选票?

蔡英文在新年演说中提出两岸交流的「三道防护网」，事隔约两个月，又再举出七点纲领。 这一系列举动与她过去标榜「维持现状」的形象有所不同。

德国之声访问成功大学政治学系副教授蒙志成，他认为蔡英文这次的提案与她的新年讲话相比，在实质内容上并没有做出太大改变，只是在习近平1月2日讲话之后，呼应着给予一个新的名称。 这同时也更确定了她在内政经济之外的竞选方向。

他认为，蔡英文之所以挑在3月11日这个时机抛出新口号，第一是为了3月16日的立委补选的选票，第二也适逢国民党高雄市长韩国瑜即将访问大陆。 他表示:「这次的选举如果不乐观，会被诠释为韩国瑜新路线的影响，也代表对内政经济的打击，所以她(蔡英文)一定要把这个东西防堵下来。 虽然不是她自己个人的选举。 」

蒙志成也观察到，中国与台湾两边都已经减少对于「九二共识」的谈论，言论市场转向「一国两制」这个词。 「两岸关系原本有很多种可能的方案: 韩国瑜说九二共识；习近平提一国两制；蔡英文没讲独立，但强调我们、台湾、民主，反九二共识、反一国两制。 」但是，因为中国不喜欢九二共识被中国诠释为「一中各表」，所以避谈，而变成双方都几乎不谈九二共识。 蒙志成认为，这可能在未来影响到民众对两岸关系的观感。\

李芊/罗法(综合报导)